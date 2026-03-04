Réaction aux attaques visant Carbios et ses dirigeants

Clermont-Ferrand (France), 4 mars 2026 (08h45 CET). Carbios (Euronext Growth Paris : ALCRB) dénonce la campagne de déstabilisation dont elle fait l’objet depuis plusieurs mois et conteste formellement l’ensemble des griefs formulés à son encontre et à l’encontre de ses dirigeants dans le cadre de procédures engagées par son ancien dirigeant.

Face aux tentatives d’instrumentalisation de la justice auxquelles se livre cet ancien dirigeant, une plainte pour dénonciation calomnieuse a été déposée entre les mains de Monsieur le Procureur près le tribunal judiciaire de Lyon.

La direction de Carbios ainsi que l’ensemble des membres du Conseil d’administration déplorent les attaques de cet ancien dirigeant qui pour des raisons personnelles liées aux conditions de son départ, multiplie menaces et tentatives d’intimidation dans la seule intention de nuire à la Société et ses dirigeants.

Le Conseil d’administration réaffirme à l’unanimité son plein et entier soutien à la Direction de l’entreprise et confirme sa totale confiance dans l’équipe managériale pour la poursuite de la stratégie engagée.

À propos de Carbios :

Carbios est une entreprise de biotechnologie qui développe et industrialise des solutions biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et textiles. Inspirée par la nature, Carbios développe des procédés biologiques à base d’enzymes pour déconstruire les plastiques avec pour mission d’éviter la pollution plastique et textile, et d'accélérer la transition vers une économie circulaire. Ses deux technologies innovantes dédiées au biorecyclage du PET et à la biodégradation du PLA sont en phase de montée en échelle industrielle et commerciale. Carbios est soutenue par des marques prestigieuses des industries cosmétique, alimentaire et de l’habillement, en vue d’améliorer la recyclabilité et la circularité de leurs produits. Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe sont membres d'un consortium d'emballage fondé par Carbios et L'Oréal. On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. et Salomon collaborent avec Carbios dans un consortium textile. Carbios fait partie de la communauté mondiale des entreprises labellisées B Corp™ qui transforment leur modèle d’entreprise au service du bien commun.

