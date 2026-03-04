Bitget Wallet amplía su tarjeta cripto sin comisiones en América Latina

SAN SALVADOR, El Salvador, March 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget Wallet , la aplicación de finanzas cotidianas, ha lanzado una tarjeta de pago cripto en América Latina¹ en asociación con el emisor Immersve , ampliando una tarjeta denominada en dólares estadounidenses diseñada para un gasto diario casi sin fricción.

Bitget Wallet Card permite a los usuarios gastar stablecoins directamente desde una billetera de autocustodia, con transacciones liquidadas en dólares estadounidenses y convertidas automáticamente desde USDC en el punto de compra. Los pagos se procesan y liquidan en USD a través de redes internacionales de tarjetas. Dentro de los límites mensuales, las comisiones por tipo de cambio y conversión cripto se reembolsan en su totalidad, lo que permite a los usuarios conservar alrededor de un 1,7 por ciento del valor por transacción en comparación con las tarjetas tradicionales que incorporan recargos por tipo de cambio. La tarjeta no tiene comisiones de recarga, mensuales ni por inactividad.

La Bitget Wallet Card se emite digitalmente a través de la aplicación Bitget Wallet, con compatibilidad con Apple Pay y Google Pay para su uso en línea y en tiendas físicas en más de 150 millones de comercios en todo el mundo donde se acepta Mastercard. Aprovechando la tecnología Mastercard Digital First , los usuarios pueden solicitarla digitalmente y añadir la tarjeta a billeteras móviles en cuestión de minutos.

El lanzamiento ocurre mientras América Latina consolida su rol como un importante mercado cripto. Datos de Chainalysis muestran que las stablecoins ahora representan más del 90 por ciento del volumen de transacciones cripto en Brasil, mientras que estudios estiman que aproximadamente 57 millones de personas poseen activos digitales tras un crecimiento interanual del 63 por ciento en la adopción en la región.

"Cero fricciones es lo que más les importa a los usuarios", afirmó Alvin Kan, director de operaciones de Bitget Wallet. "La Bitget Wallet Card forma parte de nuestra estrategia Pay más amplia para hacer que las stablecoins sean utilizables para el gasto diario, desde pagos con tarjeta hasta QR, transferencias bancarias y compras dentro de la aplicación, eliminando comisiones ocultas y fricciones cambiarias en el punto de uso".

"América Latina es una de las regiones más importantes para la adopción cripto en el mundo real", afirmó Jerome Faury, director ejecutivo de Immersve. "Esta asociación garantiza que los pagos con activos digitales funcionen sin problemas dentro de las infraestructuras globales de pago establecidas, al tiempo que cumplen con los requisitos necesarios para operar a escala".

Para más información, visite web3.bitget.com .

¹Los mercados de lanzamiento inicial incluyen Argentina, México, Colombia, Chile, Perú, Guatemala, Panamá, Uruguay, Paraguay, Ecuador y Bolivia. La disponibilidad puede variar según la jurisdicción.

Acerca de Bitget Wallet

Bitget Wallet es una aplicación de finanzas cotidianas diseñada para hacer que las criptomonedas sean simples, seguras y utilizables en la vida diaria. Con más de 90 millones de usuarios en todo el mundo, ofrece una plataforma todo en uno para enviar, gastar , generar rendimientos y operar con criptomonedas y stablecoins a través de infraestructura basada en blockchain. Con rampas de entrada y salida globales, la aplicación permite finanzas onchain más rápidas y sin fronteras, respaldadas por seguridad avanzada y un fondo de protección al usuario de 700 millones de dólares. Bitget Wallet opera como una billetera totalmente de autocustodia y no mantiene ni controla fondos de usuarios, claves privadas ni datos de usuarios. Las transacciones son firmadas por los usuarios y ejecutadas en blockchains públicas.

Para más información, visite: X | LinkedIn | Telegram | YouTube | TikTok | Discord | Facebook

Para preguntas de los medios, comuníquese con: media.web3@bitget.com

Acerca de Immersve

Immersve es miembro principal de la red Mastercard. Su plataforma de emisión como servicio admite experiencias de pago tanto centralizadas como descentralizadas. Exchanges, billeteras web3 y protocolos DeFi pueden integrarse fácilmente con las API y contratos inteligentes de Immersve para realizar transacciones en cualquier lugar donde se acepte Mastercard. Immersve es un Proveedor de Servicios Financieros registrado. Para más información sobre las API, visite docs.immersve.com.