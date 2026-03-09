Melexis: update over het aandeleninkoopprogramma

Persbericht - Gereglementeerde informatie





Ieper, België – 9 maart 2026, 17.45 uur CET

Melexis meldt de aankoop van 24.000 Melexis-aandelen op Euronext Brussel in de periode van 2 maart 2026 tot 6 maart 2026, in het kader van het inkoopprogramma aangekondigd op 10 december 2025.

Inkoopdatum Aantal verworven aandelen Gemiddelde prijs (€) Laagste prijs (€) Hoogste prijs (€) Aankoop bedrag (€) 2/3/2026 4.500 56,12 54,90 56,75 252.541 3/3/2026 5.000 54,66 54,30 55,30 273.297 4/3/2026 4.500 55,39 54,25 55,70 249.239 5/3/2026 5.000 53,95 53,25 55,70 269.764 6/3/2026 5.000 53,24 52,50 53,90 266.215 TOTAAL 24.000 54,63 52,50 56,75 1.311.056

Onder het huidige inkoopprogramma voor maximaal 850.000 aandelen, heeft Melexis reeds 144.800 eigen aandelen aangekocht.



Samen met de 831.491 aandelen aangekocht onder een vorige inkoopprogramma, heeft Melexis nu 976.291 eigen aandelen in bezit.



