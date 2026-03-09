DECLARATION EXERCICE 2026/18 DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES 

Information réglementée 

Paris, 9 mars 2026 

DECLARATION EXERCICE 2026/18 DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES 

Période du : 2 mars au 6 mars 2026 

Emetteur : Pluxee N.V. 

Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : NL0015001W49) 

Présentation agrégée par jour et par marché.

Code Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
213800RQNIQT48SEEO852-Mar-26NL0015001W4936 85111,1523XPAR
213800RQNIQT48SEEO852-Mar-26NL0015001W4933 74911,1444DXE
213800RQNIQT48SEEO852-Mar-26NL0015001W495 40011,1607TQE
213800RQNIQT48SEEO853-Mar-26NL0015001W4945 90911,0390XPAR
213800RQNIQT48SEEO853-Mar-26NL0015001W4925 29111,0402DXE
213800RQNIQT48SEEO853-Mar-26NL0015001W495 50011,0339TQE
213800RQNIQT48SEEO854-Mar-26NL0015001W4942 95510,8423XPAR
213800RQNIQT48SEEO854-Mar-26NL0015001W4929 51810,8497DXE
213800RQNIQT48SEEO854-Mar-26NL0015001W495 00010,8458TQE
213800RQNIQT48SEEO855-Mar-26NL0015001W4939 50010,8247XPAR
213800RQNIQT48SEEO855-Mar-26NL0015001W4934 00010,8140DXE
213800RQNIQT48SEEO855-Mar-26NL0015001W495 50010,8086TQE
213800RQNIQT48SEEO856-Mar-26NL0015001W4948 13510,8656XPAR
213800RQNIQT48SEEO856-Mar-26NL0015001W4925 36510,8621DXE
213800RQNIQT48SEEO856-Mar-26NL0015001W494 50010,8668TQE

A propos de Pluxee

Pluxee est un acteur mondial du marché des avantages et de l’engagement des salariés qui opère dans 28 pays. Pluxee aide les entreprises à attirer, engager et retenir les talents grâce à une offre étendue de solutions d’engagement dans les domaines suivants : repas et alimentaire, bien-être, qualité de vie, récompense et reconnaissance, et aides publiques. S’appuyant sur une technologie de pointe, et fort de l’engagement de plus de 5 600 collaborateurs, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de 500 000 clients, 37 millions de consommateurs et 1,7 million de commerçants. En activité depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès des communautés locales, à favoriser le bien-être au travail de ses employés et à préserver la planète. 

Pour plus d’informations :  www.pluxeegroup.com 

Contacts

Médias
Cecilia de Pierrebourg
+33 6 03 30 46 98
cecilia.depierrebourg@pluxeegroup.com		Analysts and Investors
Pauline Bireaud
+ 33 6 22 58 83 51
pauline.bireaud@pluxeegroup.com

