Information réglementée

Paris, 9 mars 2026

DECLARATION EXERCICE 2026/18 DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

Période du : 2 mars au 6 mars 2026

Emetteur : Pluxee N.V.

Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : NL0015001W49)

Présentation agrégée par jour et par marché.

Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché 213800RQNIQT48SEEO85 2-Mar-26 NL0015001W49 36 851 11,1523 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 2-Mar-26 NL0015001W49 33 749 11,1444 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 2-Mar-26 NL0015001W49 5 400 11,1607 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 3-Mar-26 NL0015001W49 45 909 11,0390 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 3-Mar-26 NL0015001W49 25 291 11,0402 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 3-Mar-26 NL0015001W49 5 500 11,0339 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 4-Mar-26 NL0015001W49 42 955 10,8423 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 4-Mar-26 NL0015001W49 29 518 10,8497 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 4-Mar-26 NL0015001W49 5 000 10,8458 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 5-Mar-26 NL0015001W49 39 500 10,8247 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 5-Mar-26 NL0015001W49 34 000 10,8140 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 5-Mar-26 NL0015001W49 5 500 10,8086 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 6-Mar-26 NL0015001W49 48 135 10,8656 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 6-Mar-26 NL0015001W49 25 365 10,8621 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 6-Mar-26 NL0015001W49 4 500 10,8668 TQE

A propos de Pluxee

Pluxee est un acteur mondial du marché des avantages et de l’engagement des salariés qui opère dans 28 pays. Pluxee aide les entreprises à attirer, engager et retenir les talents grâce à une offre étendue de solutions d’engagement dans les domaines suivants : repas et alimentaire, bien-être, qualité de vie, récompense et reconnaissance, et aides publiques. S’appuyant sur une technologie de pointe, et fort de l’engagement de plus de 5 600 collaborateurs, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de 500 000 clients, 37 millions de consommateurs et 1,7 million de commerçants. En activité depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès des communautés locales, à favoriser le bien-être au travail de ses employés et à préserver la planète.

Pour plus d’informations : www.pluxeegroup.com

Contacts

Médias

Cecilia de Pierrebourg

+33 6 03 30 46 98

cecilia.depierrebourg@pluxeegroup.com Analysts and Investors

Pauline Bireaud

+ 33 6 22 58 83 51

pauline.bireaud@pluxeegroup.com

Pièce jointe