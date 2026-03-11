Coop Pank AS 2026. aasta veebruari tulemused

Coop Panga 2026. aasta veebruari majandustulemused:

Panga klientide arv kasvas veebruaris 1400 võrra ja aktiivselt arveldavate klientide arv kasvas 1000 võrra. Kuu lõpuks ulatus klientide arv 229 800-ni ja aktiivselt arveldavate klientide arv 108 800-ni. Aastaga on kliendibaas kasvanud 9%.

Panga klientide hoiuste maht kasvas veebruaris 55 miljoni euro võrra ulatudes kuu lõpu seisuga 2,13 miljardi euroni. Äriklientide hoiused kasvasid 11 miljon eurot ja eraklientide hoiused kasvasid 5 miljonit eurot. Rahvusvahelistelt platvormidelt kaasatud hoiuste maht kasvas 39 miljonit eurot. Aastaga on panga hoiuste maht kasvanud 11%.

Panga laenuportfell kasvas veebruaris 6 miljoni euro võrra ja jõudis kuu lõpu seisuga 2,13 miljardi euroni. Kodulaenude portfell kasvas 5 miljonit eurot, ärilaenude portfell kasvas 4 miljonit eurot, tarbimisfinantseerimise portfell püsis stabiilne ja liisingu portfell kahanes 3 miljonit eurot. Aastaga on panga laenuportfell kasvanud 19%.

Veebruaris tehti laenude allahindluseid 0,3 miljoni euro ulatuses.

Võrreldes möödunud aasta kahe kuuga on käesoleval aastal sama ajaga panga netotulud kasvanud 8% ja tegevuskulud kasvanud 13%.

Pank teenis veebruaris 2,9 miljonit eurot puhaskasumit, mida on 16% rohkem kui aasta tagasi samal perioodil.

Panga omakapitali tootlus oli veebruaris 16,0%, kulu-tulu suhe 56%.





Coop Panga juhatuse esimehe Arko Kurtmanni kommentaar:

„Veebruaris püsis panga laenuportfelli kvaliteet väga heal tasemel ja tehtud laenuprovisjonid olid minimaalsed ning osa varem tehtud provisjone vabastati.

Madalad laenuprovisjonid ja madalad tulumaksukulud ning ärimahtude kasv tervikuna tõid pangale veebruaris korraliku puhaskasumi, milleks oli 2,9 miljonit eurot ehk 16% rohkem kui aasta tagasi samal perioodil. Coop Panga omakapitali tootlus oli veebruaris 16,0% ja kulu-tulu suhe 56%.

Veebruaris lõppes ka Coop Panga ning Coopi ühise lojaalsusprogrammi uuendus: alates märtsist saavad ligi 700 000 Säästukaardi ja Säästukaart Plussi kasutajat võimaluse taotleda uut Coop Pluss krediitkaarti, mis pakub kuni 70-päevast intressivaba perioodi ja kuni 2000-eurost krediidilimiiti.

Pank kaasas kuu lõpus 5,0 miljonit eurot allutatud laenu European Energy Eficiancy Fundilt, mis kuulub teise taseme omavahendite koosseisu ja aitab tugevdada panga kapitaliseeritust.

Veebruaris kinnitas Coop Panga nõukogu uue allutatud võlakirjade programmi, mille alusel emissiooni ette valmistamine juba käib. Programmi esimese seeria võlakirjade emissioon ja avalik pakkumine on plaanis läbi viia käesoleva aasta märtsis või aprillis.“

Coop Panga põhjalikumad kvartaliaruanded on leitavad aadressil: https://www.cooppank.ee/finantsaruanded

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 229 800 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.

