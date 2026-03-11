Bitget Aprimora o Agent Hub com Skills e CLI, Possibilitando que a OpenClaw Inicie Trading em Três Minutos

VICTORIA, Seychelles, March 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, anunciou hoje uma grande atualização do seu Agent Hub, que reúne infraestrutura de negociação de criptomoedas da era da IA para desenvolvedores e usuários da Vibe Coders. A atualização introduz dois módulos principais, Skills e uma interface de linha de comando (CLI), e conclui uma pilha de invocação completa juntamente com o suporte a MCP e APIs REST/WebSocket lançadas no mês passado. Em conjunto, MCP + API + Skills + CLI formam um caminho completo que conecta modelos de IA, ferramentas de desenvolvimento e execução de negociações reais, possibilitando que desenvolvedores e agentes de IA acessem dados do mercado, executem estratégias e realizem negociações com muito menos atrito.

O recém-lançado mecanismo Skills possibilita que agentes de IA, como Claude Code e OpenClaw, interpretem automaticamente a intenção de negociação dos usuários e acionem ações em tempo real por meio do bgc, que expõe o conjunto completo de APIs com saída JSON padronizada. Isso possibilita uma integração perfeita para scripts, pipelines de dados e fluxos de trabalho de agentes de IA em nível de sistema; com isso, os agentes podem passar da análise à execução com configuração mínima.

Após a atualização, o Bitget Agent Hub passou a dar suporte a nove módulos de recursos principais e 58 ferramentas. Os desenvolvedores podem conectar o Bitget Agent Hub ao OpenClaw em cerca de três minutos por meio de uma configuração simples de três etapas. Uma vez conectados, os agentes de IA podem ter acesso direto a dados de mercado em tempo real, negociação spot e de futuros, gerenciamento de contas e ativos e muito mais, possibilitando que os agentes de negociação inteligentes monitorem autonomamente os mercados, executem estratégias e realizem negociações, avançando para uma negociação on-chain e off-chain verdadeiramente orientada por IA.

"Como um dos principais focos estratégicos deste ano, a IA é a ferramenta para traduzir a intenção em execução com rapidez e clareza. Com a IA, nossa missão é possibilitar que 100 milhões de pessoas negociem como os profissionais da Wall Street. Com isso, fornecemos a mais ampla cobertura funcional e segurança entre as principais exchanges. Embora a negociação com IA ainda exija mais aprendizado e confiança, o ponto de inflexão está cada vez mais próximo”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget.

Na atualização em meados de fevereiro de 2026, a Bitget passou a dar suporte nativo ao Protocolo de Contexto de Modelo (MCP), possibilitando que modelos de IA invoquem diretamente as funcionalidades de negociações da Bitget. Por meio do MCP, os agentes de IA podem tanto consumir dados de mercado em tempo real quanto executar ações de negociação ao vivo, passando da compreensão do mercado à participação efetiva. Isso é complementado pelo pacote abrangente de API REST + WebSocket de baixa latência da Bitget, que abrange spot, futuros e copy trading, dando aos desenvolvedores uma base confiável para a criação de sistemas de trading automatizados, estratégias quantitativas e aplicativos de trading nativos de IA.

A Bitget está criando uma infraestrutura de negociações nativa de IA, onde o Agent Hub serve como ponto de entrada unificado para a IA negociar em uma exchange, com o suporte de uma cadeia completa de instruções em linguagem natural para execução de ordens ao vivo e de uma única interface para um ecossistema extensível.

Sobre a Bitget

A Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 100 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas com a LALIGA e a MotoGP™. Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

