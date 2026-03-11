AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE

Coop Pank AS-i (registrikood 10237832, aadress Maakri 30, Tallinn, 15014; edaspidi Selts) juhatus kutsub kokku Seltsi aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub 08. aprillil 2026 algusega kell 13:00 (Eesti aja järgi) Mövenpick Hotel Tallinna (endine L’Embitu hotell) konverentsiruumis „Leiger“ (Lembitu tn 12, Tallinn).

Vastavalt Seltsi nõukogu 11. märtsi 2026 otsusele on Seltsi aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord koos juhatuse ja nõukogu ettepanekutega vastu võetavate otsuste osas järgmine, kusjuures nõukogu on teinud ettepaneku hääletada kõikides hääletamist vajavates päevakorrapunktides toodud otsuseprojektide poolt:

Coop Pank AS-i 2025. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada Coop Pank AS-i 2025. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

Coop Pank AS-i 2025. aasta majandusaasta kasumi jaotamine

Kinnitada Coop Pank AS-i 2025. aasta kasumi 28 724 tuhat eurot jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

kanda 1 436 tuhat eurot kohustuslikku reservkapitali;

kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta dividendi netosummas 6,5 eurosenti ühe aktsia kohta. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 22.04.2026. aasta arveldussüsteemi tööpäevalõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev ( ex-päev ) 21.04.2026. Alates sellest kuupäevast omandatud aktsiate eest ei ole aktsionär õigustatud saama dividendi Seltsi 2025. aasta majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 27.04.2026. aastal;

kanda ülejääv osa kasumist jaotamata kasumi hulka.





Juhatuse esimehe ülevaade ärikeskkonnast ja 2026. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest

Juhatuse esimehe ülevaade aktsionäridele ärikeskkonnast ja Seltsi 2026. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest.

Nõukogu liikmete valimine

Valida Coop Pank AS-i nõukogu uues koosseisus ning nimetada sinna järgnevad isikud:

Rainer Rohtla, volitustega alates jooksva ametiaja lõppemisest tähtajaga 3 (kolm) aastat.

Viljar Arakas, volitustega alates jooksva ametiaja lõppemisest tähtajaga 3 (kolm) aastat.

Silver Kuus, volitustega alates jooksva ametiaja lõppemisest tähtajaga 3 (kolm) aastat.

Roman Provotorov, volitustega alates jooksva ametiaja lõppemisest tähtajaga 3 (kolm) aastat.

Mari-Liis Rüütsalu, volitustega alates 12.04.2026 tähtajaga 3 (kolm) aastat.

Kadri Aguraiuja, volitustega alates 12.04.2026 tähtajaga 3 (kolm) aastat.





Nõukogu liikmetele tasu maksmine

Määrata nõukogu liikmetele tasu järgnevalt: nõukogu esimehe põhitasuks 2 500 eurot kuus (bruto), nõukogu liikmete põhitasuks 2 000 eurot kuus (bruto).

Põhikirja muutmine

Kinnitada Coop Pank AS-i põhikiri üldkoosolekule esitatud kujul.

Juhtorganite soolise tasakaalu eesmärk

Selts võtab eesmärgiks saavutada väärtpaberituru seaduses nimetatud juhtorgani sooline tasakaal Seltsi nõukogu tasandil selliselt, et Seltsi nõukogu liikmetest on alaesindatud soost liikmete osakaal vähemalt 40 protsenti. Ühtlasi peavad Seltsi nõukogu ja juhatus tagama, et Selts kehtestaks kvantitatiivsed eesmärgid ka juhatuse tasandil soolise tasakaalu saavutamise suunas liikumiseks.

Juhatuse tasustamispõhimõtete kinnitamine

Kinnitada Coop Pank AS-i juhatuse liikmete tasustamispõhimõtted üldkoosolekule esitatud kujul.

Oma aktsiate tagasi ostmise tingimuste heakskiitmine

Võimaldada Coop Pank AS-il oma aktsiaid tagasi osta vastavalt alljärgnevatele tingimustele:

9.1 Oma aktsiate omandamise eesmärk on aktsionäridele väärtuse loomine, kasutades omandatud aktsiaid kehtivate, üldkoosoleku poolt heaks kiidetud optsiooniprogrammide elluviimiseks.

9.2 Oma aktsiate omandamine viiakse läbi kuni viie (5) aasta jooksul alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest. Omandamine võib toimuda ühe või mitme tehinguna kuni kolmeteistkümne (13) kuu jooksul alates igast Seltsi nõukogu oma aktsiate omandamise otsuse vastuvõtmisest.

9.3 Seltsil on õigus omandada maksimaalselt nii palju oma aktsiaid, kui on vajalik üldkoosoleku poolt heaks kiidetud ja tulevikus heaks kiidetavatest optsiooniprogrammidest tulenevate kohustuste täitmiseks. Omandamine võib toimuda osade kaupa vastavalt ühe aasta, mitme aasta või kogu vastaval ajahetkel kehtiva optsiooniprogrammi mahule. Käesolev otsus kehtib ka juhul, kui aktsionärid kiidavad heaks optsiooniprogrammide muudatused, mis mõjutavad optsioonide mahtu. Igal juhul ei ületa Seltsile kuuluvate oma aktsiate kogunimiväärtus 1/10 aktsiakapitalist.

9.4 Oma aktsiate eest tasutav hind ei tohi olla väiksem kui 0,00 eurot ega ületada Nasdaq Tallinna börsi eelneva börsipäeva sulgemishinda, mis on määratud enne iga vastava omandamise läbiviimise päeva (või omandamise läbiviimise väljakuulutamise päeva). Aktsiate eest tasutav summa ei tohi ületada viimase kolmekümne (30) kauplemispäeva keskmist turuhinda rohkem kui viiekümne protsendi (50%) võrra. Aktsiaid võib omandada börsilt, kasutada plokktehinguid või oksjoni formaati.

9.5 Oma aktsiate omandamine ei või tuua kaasa netovara vähenemist alla aktsiakapitali ja reservide kogusumma, mille väljamaksmine aktsionäridele ei ole lubatud seadusest või põhikirjast tulenevalt.

Üldkoosolek volitab Seltsi nõukogu otsustama ja läbi viima oma aktsiate omandamist kooskõlas käesoleva otsuse, kehtivate õigusaktide ning üldkoosoleku poolt heaks kiidetud optsiooniprogrammidega. Nõukogul on õigus määrata kindlaks oma aktsiate omandamise hind, kord ja muud tingimused ning teha kõik vajalikud toimingud, mis on seotud oma aktsiate omandamisega. Nõukogu võib delegeerida omandamise tehnilised ja korralduslikud ülesanded juhatusele. Oma aktsiate omandamine sõltub Finantsinspektsiooni nõusolekust.

Alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest toimub optsiooniprogrammide alusel väljastatud optsioonide realiseerimine kas uute aktsiate väljalaskmise ja Seltsi aktsiakapitali suurendamise teel ja/või oma aktsiate tagasiostu raames omandatavate aktsiate ülekandmise teel optsioonisaajatele.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 1. aprilli 2026. a Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Osavõtjate registreerimine algab tund aega enne koosoleku algust, s.o kell 12:00. Palume aktsionäridel ja nende esindajatel olla aegsasti kohal, arvestades osalejate registreerimisele kuluvat aega.

Üldkoosolekul osalemiseks palume esitada:

füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument; esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri; juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal isikut tõendav dokument; volitatud esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri. Juhul, kui juriidiline isik ei ole registreeritud Eesti äriregistris, palume esitada kehtiv väljavõte vastavast registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada. Väljavõte peab olema inglisekeelne või tõlgitud eesti või inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt. Välisriigi aktsionäri dokumendid peavad olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Seltsi esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti teel aadressil: info@cooppank.ee või viies eelpool nimetatud dokumendid Seltsi kontorisse, Maakri 30, Tallinn, 2. korrus, tööpäeviti ajavahemikus 9:00–17:00 hiljemalt 6. aprillil 2026 kell 17:00 (Eesti aja järgi), kasutades selleks Seltsi kodulehel https://www.cooppank.ee/uldkoosolekud avaldatud blankette. Teavet esindaja määramise ja volituste tagasivõtmise kohta leiate Seltsi kodulehel https://www.cooppank.ee/uldkoosolekud. Soovi korral võib volitada Seltsi juhatuse esimeest Arko Kurtmanni.

Üldkoosolekuga seotud materjalidega ja üldkoosoleku otsuste eelnõudega ning muude seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavate dokumentidega (sealhulgas üldkoosoleku kokkukutsumise teate, otsuste eelnõude, Seltsi 2025. aasta majandusaasta aruande, nõukogu 2025. aasta tegevusaruande ja 2025. aasta tasustamisaruande) ja muude avalikustamisele kuuluvate andmetega on võimalik tutvuda Seltsi kodulehel https://www.cooppank.ee/uldkoosolekud ja üldkoosolekust teatamisest alates kuni üldkoosoleku toimimise päevani Seltsi peahoones Tallinnas, Maakri 30 tööpäeviti eelnevalt kooskõlastatult ajavahemikus 9:00‑17:00. Dokumentidega tutvumise soovist palume ette teatada Seltsi e-posti aadressil info@cooppank.ee.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 24. märtsil 2026 kell 23:59 Seltsi e-posti aadressile info@cooppank.ee või Seltsi peahoonesse Maakri 30, Tallinn. Päevakorra täiendamise ettepanekuga samaaegselt tuleb esitada otsuse eelnõu või põhjendus.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Seltsi aktsiakapitalist, võivad Seltsile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, saates vastava eelnõu kirjalikult Seltsi e-posti aadressile info@cooppank.ee või Seltsi peahoonesse Maakri 30, Tallinn. Eelnõu peab jõudma elektrooniliselt või posti teel edastatult selliselt, et see on Seltsi poolt kätte saadud mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 5. aprillil 2026 kell 23:59.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Muudele üldkoosoleku korraldamisega seotud küsimustele vastatakse tööpäeviti telefonil 669 0900 või Seltsi e‑posti aadressil info@cooppank.ee.

Lugupidamisega

Arko Kurtmann

Coop Pank AS

juhatuse esimees

