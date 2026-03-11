NEURONES : Résultat net part du groupe stable en 2025

INFORMATION PRESSE

Rubrique : Résultats annuels 2025 Nanterre, le 11 mars 2026 (après Bourse)

Résultat net part du groupe stable en 2025

Comptes au 31 décembre (1) 2024 2025 Chiffre d’affaires 810,4 857,2 Résultat opérationnel d’activité (2) 84,1 (10,4%) 82,1 (9,6%) Résultat opérationnel 77,9 (9,6%) 75,6 (8,8%) Résultat financier 10,2 9,5 Impôt sur les résultats (24,9) (23,2) Résultat net 63,2 (7,8%) 61,9 (7,2%) - dont part du groupe 52,5 52,1 Cash-flow libre (3) 74,6 62,2 Trésorerie nette d’endettement financier (4) 319,5 336,6 Effectif fin d’exercice 7 087 7 208

(1) En millions d’euros, comptes 2025 arrêtés par le Conseil d’Administration du 11 mars 2026.

(2) Avant coût des actions gratuites.

(3) Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles, majorés du résultat financier et diminués des investissements industriels nets.

(4) Hors dettes de loyers IFRS 16.

Réalisations

NEURONES a connu en 2025 une nouvelle année de croissance (+ 5,8%, dont + 5,1% en organique), à comparer au recul (- 1,8%) du marché du Conseil et des Services numériques.

Grâce à un retour à la normale de la rentabilité opérationnelle au second semestre et à un résultat financier sécurisé, le résultat net part du groupe de l’année se maintient à un niveau quasi-stable.

Le cash-flow libre a été satisfaisant : maîtrise du besoin en fonds de roulement (+ 5,3 M€) et investissements (Capex) à un niveau assez bas (10,3 M€, principalement alloués à la plateforme de cloud souverain et sécurisé du groupe). La trésorerie nette a progressé à 336,6 M€ (soit 14 € par action).

Perspectives

Avec des tendances de fond porteuses (IA, data, cloud, cybersécurité, digital), NEURONES aborde 2026 avec confiance, prêt à poursuivre sa trajectoire de croissance profitable. Les prévisions 2026 seront annoncées, comme à l’accoutumée, lors de la publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre (6 mai, après Bourse).

A l’Assemblée Générale du 4 juin prochain, au titre de l’exercice 2025, il sera proposé le versement d’un dividende en hausse de + 7,7% (1,4 € par action à comparer à 1,3 € l’an dernier).

A propos de NEURONES

Avec plus de 7 300 personnes, et figurant parmi les leaders français du conseil et des services numériques, NEURONES accompagne les grandes entreprises et organisations dans leurs projets digitaux, l’adoption de l’IA, la transformation de leurs infrastructures informatiques et les nouveaux usages.

Euronext Paris (compartiment A - NRO) – Euronext Tech Leaders – SRD – Eligible PEA-PME

www.neurones.net



Relations Presse :

O’Connection

Julia PHILIPPE-BRUTIN

Tél. : 06 03 63 06 03



jpbrutin@oconnection.fr





NEURONES

Matthieu VAUTIER

Tél. : 01 41 37 41 37

rp@neurones.net

Relations Investisseurs :

NEURONES

Paul-César BONNEL

Tél. : 01 41 37 41 37

investisseurs@neurones.net







Pièce jointe