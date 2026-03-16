Melexis: update over het aandeleninkoopprogramma

Ieper, België – 16 maart 2026, 17.45 uur CET

Melexis meldt de aankoop van 23.000 Melexis-aandelen op Euronext Brussel in de periode van 9 maart 2026 tot 13 maart 2026, in het kader van het inkoopprogramma aangekondigd op 10 december 2025.

Inkoopdatum Aantal verworven aandelen Gemiddelde prijs (€) Laagste prijs (€) Hoogste prijs (€) Aankoop bedrag (€) 9/3/2026 5.000 52,52 51,45 52,85 262.599 10/3/2026 4.500 54,30 53,90 54,80 244.359 11/3/2026 4.500 54,28 53,40 55,00 244.246 12/3/2026 4.500 53,83 53,20 54,35 242.244 13/3/2026 4.500 53,35 53,20 53,95 240.089 TOTAAL 23.000 53,63 51,45 55,00 1.233.538

Onder het huidige inkoopprogramma voor maximaal 850.000 aandelen, heeft Melexis reeds 167.800 eigen aandelen aangekocht.



Samen met de 831.491 aandelen aangekocht onder een vorige inkoopprogramma, heeft Melexis nu 999.291 eigen aandelen in bezit.