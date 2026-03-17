Compagnie de Financement Foncier : Publication du Document d'enregistrement universel 2025

Paris, le 17 mars 2026
Mise à disposition du document d’enregistrement universel 2025
incluant le rapport financier annuel
La Compagnie de Financement Foncier annonce avoir mis à disposition du public son document d’enregistrement universel 2025 incluant le rapport financier annuel.
Ce document a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 17 mars 2026 sous le numéro de dépôt D. 26-0100
Il est disponible sur le site de la société à l’adresse https://foncier.fr/ dans les rubriques :
« Communication financière / Informations réglementées ».
Des exemplaires de ce document sont également disponibles sur demande à l’adresse suivante :
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER
182 Avenue de France
75013 PARIS
Contact : Communication Financière - bal-comfi@creditfoncier.fr
Pièce jointe