Compagnie de Financement Foncier : Publication du Document d'enregistrement universel 2025

Paris, le 17 mars 2026

Mise à disposition du document d’enregistrement universel 2025

incluant le rapport financier annuel

La Compagnie de Financement Foncier annonce avoir mis à disposition du public son document d’enregistrement universel 2025 incluant le rapport financier annuel.

Ce document a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 17 mars 2026 sous le numéro de dépôt D. 26-0100

Il est disponible sur le site de la société à l’adresse https://foncier.fr/ dans les rubriques :

« Communication financière / Informations réglementées ».

Des exemplaires de ce document sont également disponibles sur demande à l’adresse suivante :

COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER

182 Avenue de France

75013 PARIS

Contact : Communication Financière - bal-comfi@creditfoncier.fr









Pièce jointe