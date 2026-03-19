Bitget Anjurkan Program Ramadan Drive di Pakistan, Agihkan Lebih 600 Juadah Iftar

VICTORIA, Seychelles, March 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, hari ini mengumumkan kejayaan pelaksanaan Program Pakistan Ramadan Iftar Drive, yang dianjurkan di dua bandar sempena menyambut bulan suci Ramadan. Dalam inisiatif ini, Bitget telah mengagihkan lebih daripada 300 kotak Iftar kepada anggota komuniti di Lahore pada 6 Mac, diikuti dengan edaran kedua di Islamabad pada 10 Mac, menjadikan jumlah keseluruhan lebih 600 kotak di kedua-dua lokasi.

Inisiatif ini berlandaskan satu niat utama: untuk memberi kembali kepada komuniti yang membentuk jiwa Pakistan. Ramadan merupakan salah satu tempoh paling penting dalam kalendar Islam, masa yang ditakrifkan oleh ibadah puasa, solat, bermuhasabah dan yang paling utama — kemurahan hati terhadap sesama manusia. Penganjuran edaran Iftar di dua bandar terkemuka Pakistan mencerminkan usaha Bitget untuk menzahirkan nilai-nilai tersebut secara langsung, sekali gus memberi peluang kepada ratusan anggota komuniti untuk berbuka puasa dalam suasana penuh maruah dan mesra. Program ini menghimpunkan penduduk setempat, para sukarelawan, serta ahli pasukan Bitget, sekali gus mewujudkan detik-detik penuh keakraban dan keterhubungan sejati.

"Di Bitget, pertumbuhan kami tidak dapat dipisahkan daripada kesejahteraan komuniti tempat kami beroperasi. Ramadan merupakan waktu untuk refleksi, kemurahan hati dan kebersamaan, dan kami ingin bersama-sama menyokong masyarakat Pakistan. Sambutan yang kami terima di Lahore dan Islamabad menjadi peringatan yang bermakna tentang kuasa tindakan kolektif," kata Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif Bitget.

Pakistan mewakili salah satu pasaran paling dinamik dan pesat berkembang dalam ekosistem global Bitget. Dengan populasi muda yang celik digital serta minat yang semakin meningkat terhadap penerimaan teknologi blockchain dan aset digital, Pakistan berada di persimpangan kritikal antara keterangkuman kewangan dan pertumbuhan teknologi.

Siri Pakistan Ramadan Iftar Drive mengukuhkan falsafah Bitget bahawa sebuah universal exchange yang sejati mesti mencipta nilai sejagat — bukan sahaja untuk para pedagang, tetapi juga untuk komuniti tempat ia beroperasi. Hal ini konsisten dengan strategi impak global Bitget yang lebih luas, termasuk kerjasama dengan UNICEF bagi menyokong pendidikan blockchain untuk 1.1 juta orang menjelang tahun 2027. Daripada program literasi kewangan hinggalah usaha kemanusiaan di lapangan, Bitget komited untuk memastikan kehadirannya di setiap pasaran diterjemahkan kepada manfaat nyata dan berkekalan kepada masyarakat setempat.

Seiring Bitget terus memperkukuh kehadirannya di Pakistan, inisiatif seperti Ramadan Iftar Drive berjalan seiring dengan pelaburan berterusan platform ini dalam pendidikan blockchain dan pembangunan ekosistem tempatan, sekali gus meletakkan Pakistan sebagai pasaran utama dalam strategi pertumbuhan global Bitget. Bitget kekal komited untuk memperluas usaha penglibatan komuniti di seluruh negara dalam bulan-bulan mendatang, dengan lebih banyak inisiatif yang dirancang bagi menyokong pemerkasaan kewangan dan penerimaan digital di peringkat akar umbi.

Bitget ialah Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, berkhidmat kepada lebih 125 juta pengguna dan menawarkan akses kepada lebih 2 juta token kripto, lebih 100 saham yang ditokenisasi, ETF, komoditi, FX serta logam berharga seperti emas. Ekosistem ini komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui ejen AI yang bertindak sebagai co-pilot dalam pelaksanaan dagangan. Bitget memacu penerimaan kripto melalui perkongsian strategik bersama LALIGA dan MotoGP™. Selaras dengan strategi impak globalnya, Bitget telah bekerjasama dengan UNICEF untuk menyokong pendidikan blockchain bagi 1.1 juta individu menjelang tahun 2027. Bitget kini menerajui pasaran TradFi yang ditokenisasi, dengan menawarkan yuran terendah industri serta kecairan tertinggi merentasi 150 wilayah di seluruh dunia.

