Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 12 maart 2026 tot 18 maart 2026

Inkoopprogramma van Eigen Aandelen
Op 26 februari 2026, kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 75 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.

Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 12 maart 2026 tot 18 maart 2026, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 45 039 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 12 maart 2026 tot 18 maart 2026:

 Inkoop van aandelen
DatumMarktAantal ingekochte aandelenGemiddelde
prijs (€)		Hoogste
prijs (€)		Laagste
prijs (€)		Bedrag (€)
12 maart 2026Euronext Brussels6 24140,4040,6540,15252 136
 MTF CBOE3 64040,3940,6540,20147 020
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
13 maart 2026Euronext Brussels6 61039,7740,1039,35262 880
 MTF CBOE2 93639,7539,9539,35116 706
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
16 maart 2026Euronext Brussels6 42039,6639,8039,35254 617
 MTF CBOE2 74839,6739,8039,40109 013
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
17 maart 2026Euronext Brussels6 66239,6639,9039,10264 215
 MTF CBOE2 73539,6639,8539,10108 470
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
18 maart 2026Euronext Brussels4 96040,2440,5040,05199 590
 MTF CBOE2 08740,2940,5040,0084 085
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
Totaal 45 03939,9440,6539,101 798 733

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024, maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 3 400 aandelen heeft aangekocht in de periode van 12 maart 2026 tot 18 maart 2026 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 2 800 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 12 maart 2026 tot 18 maart 2026:

 Aankoop van aandelen
DatumAantal AandelenGemiddelde Prijs (€)Hoogste Prijs (€)Laagste Prijs (€)Totaal Bedrag (€)
12 maart 202620040,2040,2040,208 040
13 maart 20261 60039,8340,3039,4063 728
16 maart 20261 04039,5439,6039,4041 122
17 maart 202656039,1939,4039,0021 946
18 maart 202600,000,000,000
Totaal3 400   134 836


 Verkoop van aandelen
DatumAantal AandelenGemiddelde Prijs (€)Hoogste Prijs (€)Laagste Prijs (€)Totaal Bedrag (€)
12 maart 202640040,5040,6040,4016 200
13 maart 202600,000,000,000
16 maart 202680039,7339,8039,6031 784
17 maart 202680039,6339,8039,5531 704
18 maart 202680040,2840,5040,0032 224
Totaal2 800   111 912

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 25 011 aandelen.

Op 18 maart 2026 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 2 290 040 eigen aandelen aan, of 4,46% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

