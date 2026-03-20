Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst
Periode van 12 maart 2026 tot 18 maart 2026
Inkoopprogramma van Eigen Aandelen
Op 26 februari 2026, kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 75 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.
Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 12 maart 2026 tot 18 maart 2026, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 45 039 aandelen heeft gekocht.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 12 maart 2026 tot 18 maart 2026:
|Inkoop van aandelen
|Datum
|Markt
|Aantal ingekochte aandelen
|Gemiddelde
prijs (€)
|Hoogste
prijs (€)
|Laagste
prijs (€)
|Bedrag (€)
|12 maart 2026
|Euronext Brussels
|6 241
|40,40
|40,65
|40,15
|252 136
|MTF CBOE
|3 640
|40,39
|40,65
|40,20
|147 020
|MTF Turquoise
|—
|—
|—
|—
|—
|MTF Aquis
|—
|—
|—
|—
|—
|13 maart 2026
|Euronext Brussels
|6 610
|39,77
|40,10
|39,35
|262 880
|MTF CBOE
|2 936
|39,75
|39,95
|39,35
|116 706
|MTF Turquoise
|—
|—
|—
|—
|—
|MTF Aquis
|—
|—
|—
|—
|—
|16 maart 2026
|Euronext Brussels
|6 420
|39,66
|39,80
|39,35
|254 617
|MTF CBOE
|2 748
|39,67
|39,80
|39,40
|109 013
|MTF Turquoise
|—
|—
|—
|—
|—
|MTF Aquis
|—
|—
|—
|—
|—
|17 maart 2026
|Euronext Brussels
|6 662
|39,66
|39,90
|39,10
|264 215
|MTF CBOE
|2 735
|39,66
|39,85
|39,10
|108 470
|MTF Turquoise
|—
|—
|—
|—
|—
|MTF Aquis
|—
|—
|—
|—
|—
|18 maart 2026
|Euronext Brussels
|4 960
|40,24
|40,50
|40,05
|199 590
|MTF CBOE
|2 087
|40,29
|40,50
|40,00
|84 085
|MTF Turquoise
|—
|—
|—
|—
|—
|MTF Aquis
|—
|—
|—
|—
|—
|Totaal
|45 039
|39,94
|40,65
|39,10
|1 798 733
Liquiditeitsovereenkomst
In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024, maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 3 400 aandelen heeft aangekocht in de periode van 12 maart 2026 tot 18 maart 2026 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 2 800 aandelen verkocht op Euronext Brussels.
De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 12 maart 2026 tot 18 maart 2026:
|Aankoop van aandelen
|Datum
|Aantal Aandelen
|Gemiddelde Prijs (€)
|Hoogste Prijs (€)
|Laagste Prijs (€)
|Totaal Bedrag (€)
|12 maart 2026
|200
|40,20
|40,20
|40,20
|8 040
|13 maart 2026
|1 600
|39,83
|40,30
|39,40
|63 728
|16 maart 2026
|1 040
|39,54
|39,60
|39,40
|41 122
|17 maart 2026
|560
|39,19
|39,40
|39,00
|21 946
|18 maart 2026
|0
|0,00
|0,00
|0,00
|0
|Totaal
|3 400
|134 836
|Verkoop van aandelen
|Datum
|Aantal Aandelen
|Gemiddelde Prijs (€)
|Hoogste Prijs (€)
|Laagste Prijs (€)
|Totaal Bedrag (€)
|12 maart 2026
|400
|40,50
|40,60
|40,40
|16 200
|13 maart 2026
|0
|0,00
|0,00
|0,00
|0
|16 maart 2026
|800
|39,73
|39,80
|39,60
|31 784
|17 maart 2026
|800
|39,63
|39,80
|39,55
|31 704
|18 maart 2026
|800
|40,28
|40,50
|40,00
|32 224
|Totaal
|2 800
|111 912
Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 25 011 aandelen.
Op 18 maart 2026 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 2 290 040 eigen aandelen aan, of 4,46% van het totaal aantal uitstaande aandelen.
Bijlage
- p260320N - Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst