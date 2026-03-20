Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 12 maart 2026 tot 18 maart 2026

Inkoopprogramma van Eigen Aandelen

Op 26 februari 2026 , kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 75 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.

Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 12 maart 2026 tot 18 maart 2026, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 45 039 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 12 maart 2026 tot 18 maart 2026:

Inkoop van aandelen Datum Markt Aantal ingekochte aandelen Gemiddelde

prijs (€) Hoogste

prijs (€) Laagste

prijs (€) Bedrag (€) 12 maart 2026 Euronext Brussels 6 241 40,40 40,65 40,15 252 136 MTF CBOE 3 640 40,39 40,65 40,20 147 020 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 13 maart 2026 Euronext Brussels 6 610 39,77 40,10 39,35 262 880 MTF CBOE 2 936 39,75 39,95 39,35 116 706 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 16 maart 2026 Euronext Brussels 6 420 39,66 39,80 39,35 254 617 MTF CBOE 2 748 39,67 39,80 39,40 109 013 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 17 maart 2026 Euronext Brussels 6 662 39,66 39,90 39,10 264 215 MTF CBOE 2 735 39,66 39,85 39,10 108 470 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 18 maart 2026 Euronext Brussels 4 960 40,24 40,50 40,05 199 590 MTF CBOE 2 087 40,29 40,50 40,00 84 085 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — Totaal 45 039 39,94 40,65 39,10 1 798 733

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024 , maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 3 400 aandelen heeft aangekocht in de periode van 12 maart 2026 tot 18 maart 2026 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 2 800 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 12 maart 2026 tot 18 maart 2026:

Aankoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 12 maart 2026 200 40,20 40,20 40,20 8 040 13 maart 2026 1 600 39,83 40,30 39,40 63 728 16 maart 2026 1 040 39,54 39,60 39,40 41 122 17 maart 2026 560 39,19 39,40 39,00 21 946 18 maart 2026 0 0,00 0,00 0,00 0 Totaal 3 400 134 836





Verkoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 12 maart 2026 400 40,50 40,60 40,40 16 200 13 maart 2026 0 0,00 0,00 0,00 0 16 maart 2026 800 39,73 39,80 39,60 31 784 17 maart 2026 800 39,63 39,80 39,55 31 704 18 maart 2026 800 40,28 40,50 40,00 32 224 Totaal 2 800 111 912

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 25 011 aandelen.

Op 18 maart 2026 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 2 290 040 eigen aandelen aan, of 4,46% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

