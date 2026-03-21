Bitget e SlowMist Mapeiam Riscos de Segurança Emergentes Com Agentes de IA Iniciando Negociações

VICTORIA, Seychelles, March 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, colaborou com a empresa de segurança de blockchain SlowMist, para lançar um joint relatório de pesquisa conjunto que examinou os riscos emergentes com os sistemas de IA começando a executar negociações de forma autônoma. Com as negociações entrando nesta fase “agêntica” — na qual os sistemas transcendem a análise e passam à ação, uma nova categoria de risco começa a tomar forma: uma categoria que os modelos de segurança tradicionais não foram concebidos para abordar.

O relatório destaca uma mudança fundamental: quando a IA transita de funções consultivas para a execução, os erros e as explorações deixam de ser eventos isolados. Eles podem desencadear resultados financeiros imediatos e irreversíveis. Nos mercados de criptomoedas, onde as transações são liquidadas instantaneamente, um agente comprometido ou mal direcionado pode agir mais rapidamente do que um humano.

“A IA deixa de simplesmente interpretar os mercados, passando a ser um participante,” disse Gracy Chen, CEO da Bitget. “Isso muda completamente a natureza do risco. O ponto não é o quão inteligentes esses sistemas são, e sim o nível de segurança da operação.”

De acordo com a pesquisa, sistemas baseados em agentes introduzem novas superfícies de ataque em múltiplas camadas, desde as entradas do modelo até os caminhos de execução. A introdução de prompts pode influenciar a tomada de decisões, os plugins maliciosos podem alterar o comportamento e os APIs com excesso de permissões excessivas podem expor o capital a ações não intencionais. Esses riscos são agravados pela natureza da operação contínua dos agentes autônomos, que atuam ininterruptamente sem a supervisão direta do usuário.

Em vez de tratar essas questões como vulnerabilidades isoladas, o relatório as enquadra como sistêmicas. A segurança na era da agência deve ir além das salvaguardas da aplicação, alcançando a arquitetura de como os sistemas de IA interagem com o capital.

A abordagem da Bitget reflete essa mudança. A plataforma isola a inteligência, a execução e a autorização de ativos em camadas distintas, reduzindo a probabilidade de que qualquer ponto único de falha desencadeie negociações não intencionais. As permissões são estruturadas com base no princípio do acesso de privilégio mínimo, com a introdução de processos de simulação e verificação de transações antes que a execução seja finalizada. Esses controles são criados para garantir que, mesmo quando os agentes de IA operam de forma autônoma, seu escopo permanece definido e limitado.

A análise da SlowMist confirma a necessidade de um modelo de segurança de ciclo fechado, no qual os riscos são abordados antes, durante e após a execução. O monitoramento contínuo, as permissões delimitadas e os fluxos de transação verificáveis ​​são a base dessa estrutura, transformando a segurança de um processo reativo em um elemento intrínseco ao design do sistema.

Os resultados apontam para uma realidade mais ampla, na qual agentes de IA se tornam mais integrados às operações de trading, à gestão de ativos e às atividades on-chain; a fronteira entre a intenção do usuário e a execução do sistema torna-se cada vez mais abstrata. Nesse ambiente, a confiabilidade deixa de ser determinada unicamente pelo desempenho, passando a depender da capacidade dos sistemas de operar dentro de limites controlados.

Com o modelo UEX da Bitget — onde criptoativos, derivativos e instrumentos tradicionais tokenizados coexistem — essa mudança resulta em implicações mais amplas. Com o aumento da automatização e da interconexão da atividade financeira, a infraestrutura deve ser projetada para oferecer velocidade e acesso, além de garantir a contenção e a resiliência. O relatório conjunto serve como um ponto de referência para plataformas, desenvolvedores e usuários que navegam por essa transição, destacando que a próxima fase da inovação financeira dependerá tanto de uma execução segura quanto de sistemas inteligentes.

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Sobre a Bitget

Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 100 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas com a LALIGA e a MotoGP™. Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

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