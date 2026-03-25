DFDS A/S – FORLØB AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

SELSKABSMEDDELELSE nr. 12 - 25. marts 2026

DFDS A/S afholdt tidligere i dag selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapporten for 2025 blev godkendt og decharge besluttet for direktion og bestyrelse.

Bestyrelsens forslag om overførsel af resultatet blev godkendt, herunder beslutning om ikke at betale udbytte.

Vederlagsrapporten for 2025 blev godkendt.

Claus V. Hemmingsen, Minna Aila, Jill Lauritzen Melby, Anders Götzsche, Dirk Reich og Kristian V. Mørch blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.

Bestyrelsens forslag angående bestyrelsens vederlag for 2026 blev vedtaget, som foreslået i indkaldelsen.

På et konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen blev Claus V. Hemmingsen valgt som formand og Kristian V. Mørch blev valgt som næstformand.

Der fremkom ikke andre væsentlige oplysninger på generalforsamlingen.





Kontakt

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59





Vi driver et transportnetværk i og omkring Europa med en omsætning på DKK 30 mia. og 16.000 heltidsansatte.

Vi transporterer varer i trailere med færge, vej og jernbane samt tilbyder komplementære og relaterede transport- og logistikløsninger.

Vi transporterer også passagerer i bil og til fods med færger på korte ruter og på ruter med overnatning.

DFDS blev grundlagt i 1866, har hovedkontor og er børsnoteret i København.





