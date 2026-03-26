MONTRÉAL, 26 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une déclaration de Michael Rousseau, président et chef de la direction d'Air Canada.

« Je tiens à réitérer mes plus sincères condoléances aux familles du commandant de bord et du premier officier de Jazz qui ont perdu la vie de façon tragique et à reconnaître l’impact profond que cet accident a eu sur nos employés et nos clients. Air Canada collabore pleinement avec les autorités américaines et canadiennes chargées de l’enquête.

Comme président et chef de la direction d'Air Canada, il est de mon devoir de soutenir ceux qui sont affectés par cette tragédie. Je suis profondément attristé que mon incapacité à m'exprimer en français ait dévié l'attention du profond deuil des familles et de la grande résilience des employés d'Air Canada, qui font preuve d'un professionnalisme hors pair durant les événements des derniers jours.

Malgré un grand nombre de leçons au fil des années, je demeure incapable de m’exprimer adéquatement en français. Je m’en excuse sincèrement et tiens à préciser que je poursuis mes efforts pour m’améliorer.

Je suis également très reconnaissant envers ceux et celles qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes au cours des derniers jours pour prendre soin de nos clients et se soutenir mutuellement, tout en portant le poids de cet événement tragique. J’ai aussi été touché par les nombreux messages de soutien reçus de la part de tant de personnes qui ont pris le temps de nous transmettre leurs pensées à l’égard de ceux affectés par le terrible accident de dimanche dernier. »

À propos d’Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance – le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d’Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l’étranger sur six continents. Air Canada dont le siège social est à Montréal, détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d’Air Canada, qui compte plus de 10 millions de membres dans le monde, est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages, en offrant à ses membres la possibilité d’accumuler ou d’échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires – au nombre de 45 – et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l’intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d’hôtels, de vols, de croisières, d’excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d’Air Canada, dispose de la capacité d’emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d’Air Canada. L’ambition climatique d’Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l’atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d’Air Canada. Les actions d’Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « AC » au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis, sous le symbole « ACDVF ».

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