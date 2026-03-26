Til Nasdaq Copenhagen A/S 26. marts 2026

Meddelelse nr. 28/2026

Fastsættelse af kuponrente

Renten for Jyske Realkredits:

Serie 454.B.38 med ISIN: DK0009361628 er fra og med 1. april 2026 til og med 30. september 2026 fastsat til 3,40 % p.a.

Serie 154.B.38 med ISIN: DK0009361701 er fra og med 1. april 2026 til og med 30. september 2026 fastsat til 3,40 % p.a.

Serie 154.E.41 med ISIN: DK0009366932 er fra og med 1. april 2026 til og med 30. september 2026 fastsat til 3,05 % p.a.

Serie 454.E.OA.41 med ISIN: DK0009367070 er fra og med 1. april 2026 til og med 30. september 2026 fastsat til 3,05 % p.a.

Serie 422.E.OA Cb3 ju26 RF med ISIN: DK0009408528 er fra og med 1. april 2026 til og med 30. juni 2026 fastsat til 2,33 % p.a.

Serie 422.E.OA Cb3 ju27 RF med ISIN: DK0009412207 er fra og med 1. april 2026 til og med 30. juni 2026 fastsat til 2,43 % p.a.

Serie G422.E.OA Cb3 ju27 RF med ISIN: DK0009412397 er fra og med 1. april 2026 til og med 30. juni 2026 fastsat til 2,41 % p.a.

Serie 422.B.OA Cb3 ju27 RF med ISIN: DK0009412470 er fra og med 1. april 2026 til og med 30. juni 2026 fastsat til 2,52 % p.a.

Serie G422.E.OA Cb3.ju27 RF med ISIN: DK0009414682 er fra og med 1. april 2026 til og med 30. juni 2026 fastsat til 2,28 % p.a.

Serie 422.E.OA Cb3.ju28 RF med ISIN: DK0009414765 er fra og med 1. april 2026 til og med 30. juni 2026 fastsat til 2,31 % p.a.

Serie SNP322.ap.28 med ISIN: DK0009417008 er fra og med 1. april 2026 til og med 30. juni 2026 fastsat til 2,75 % p.a.

Serie 422.E.OA Cb3.ju29 RF med ISIN: DK0009417198 er fra og med 1. april 2026 til og med 30. juni 2026 fastsat til 2,41 % p.a.

Serie G422.E.OA Cb3.ju29 RF med ISIN: DK0009417271 er fra og med 1. april 2026 til og med 30. juni 2026 fastsat til 2,37 % p.a.

Eventuel henvendelse kan rettes til head of investor relations Christian Bech-Ravn tlf. 89 89 92 25.

Venlig hilsen

Jyske Realkredit

www.jyskerealkredit.dk