Vantiva - Exercice 2025 Résultats opérationnels estimés

Communiqué de Presse

Exercice 2025 Résultats opérationnels estimés

Vantiva atteint ses objectifs à taux de change budgétaire



EBITDA ajusté : 145 M€(1) contre 109 M€ en 2024¹

(155 M€ à taux de change du budget)

Free Cash-Flow(2) positif : 62 M€ contre -25 M€ en 2024

(71 M€ à taux de change du budget)

Paris (France), 27 mars 2026 – Vantiva (Euronext Paris : VANTI), leader mondial des technologies de connectivité, annonce ses résultats opérationnels estimés et non audités pour l’exercice 2025.

Les principes comptables utilisés pour ces estimations sont conformes aux méthodes appliquées par Vantiva et décrites dans ses états financiers consolidés. Toutefois, certaines procédures de clôture annuelle pour 2025 n’étant pas encore finalisées, l’opinion des commissaires aux comptes n’a pas encore été émise. Les données financières estimées ont été examinées par le Conseil d’administration de Vantiva et sont actuellement en cours d’audit, la clôture définitive étant prévue en avril 2026.

Le chiffre d’affaires annuel recule de 7,0 % à 1 736 M€. Cette baisse s’explique principalement par la faiblesse du dollar américain (-3,1 % à taux de change constants), le repli de l’activité Vidéo. De plus, le quatrième trimestre a été en retrait du fait d’une base de comparaison défavorable et de retards de livraison pour certains composants.

L’EBITDA ajusté s’établit à 145 M€ (+33,4 %). La hausse provient de la maitrise des coûts et des synergies issues de l’intégration de l’activité Home Networks de CommScope (HN). À taux de change du budget, l’EBITDA aurait atteint 155 M€.

Le Free cash-Flow, après intérêts et impôts, est positif à 62 M€, contre -25 M€ en 2024. À taux de change du budget, il aurait atteint positif de 71 M€.

À fin d’exercice, Vantiva disposait de 13 M€ de trésorerie et équivalents de trésorerie ainsi que d’une ligne de crédit non tirée de 22 M€.

La dette nette totale (incluant les contrats de location d’actifs) s’élève à 513 M€ (valeur nominale).

Le Groupe vise un flux de trésorerie positif pour 2026, sur la base des signaux encourageants sur les tendances de la demande des clients.

Le processus de refinancement de la dette financière, arrivant à échéance en 2026, est en cours.





(1) Les chiffres 2024 ont été retraités pour l’arrêt de l’activité Smart Spaces

(2) Free cash-flow après intérêts, taxes et couts de restructuration

Déclaration de Tim O’Loughlin, Directeur Général de Vantiva

« Vantiva est fière d’avoir atteint ses objectifs cette année et d’avoir enregistré une amélioration significative de son EBITDA et de son flux de trésorerie disponible. Cette performance a été réalisée malgré un environnement volatil et reflète l’engagement remarquable de nos équipes ainsi que la solidité de leurs relations clients. L’année à venir laisse entrevoir un potentiel de progression de la demande en haut débit, et une demande vidéo plus régionalisée. Cette tendance pourrait être contrariée par certains défis macroéconomiques, notamment sur le marché des mémoires. Je reste néanmoins confiant dans la capacité de nos équipes et dans la rigueur de nos processus opérationnels pour atteindre nos objectifs. »

Faits marquants et Perspectives 2026

En millions d’euros, activités poursuivies 2025 2024 A taux de change réels A taux de change constants Chiffre d’affaires 1 736 1 865 (7,0) % (3,1) % EBITDA Ajusté 145 109 33,4 % 39,2 % En % du CA 8,3 % 5,8 % 252 pts 254 pts FCF après intérêts et taxes 62 (25) 87 ns

Faits marquants 2025

L’activité Connectivité a bénéficié d’une tendance positive au premier semestre 2025, qui s’est accélérée au troisième trimestre. Cette dynamique s’est toutefois inversée au quatrième trimestre en raison d’un effet de comparaison défavorable avec 2024. Le recul de l’activité Vidéo dans certains marchés et la faiblesse du dollar américain ont pesé sur le chiffre d’affaires annuel.

Répartition des ventes par produits

En millions d’euros 2025 2024 A taux de change réels A taux de change constants Chiffre d’affaires 1 736 1 865 (7,0) % (3,1) % Dont (1) Haut-débit 1 336 1 224 9,1 % 13,6 % Vidéo 400 641 (37,7) % (35,0) % EBITDA Ajusté 145 109 33,4 % 39,2 % En % du chiffre d’affaires 8,3 % 5,8 %

(1) Ventes retail et service sont inclus dans Haut-débit et HomeSight et CVS (Commercial Video Solutions) dans Vidéo





La demande de produits Haut-débit est restée soutenue par l’innovation (notamment Wi-Fi 7, DOCSIS 4.0) et par les nouvelles générations d’équipements. Cette dynamique de renouvellement a entraîné une hausse des revenus Haut-débit de 9,1 % (+13,6 % à taux de change constants).

À l’inverse, la demande de produits Vidéo a continué de subir un déclin structurel, de nombreux clients ayant perdu des abonnés ou vu leur croissance se stagner. En conséquence, les revenus Vidéo reculent de 37,7 % (-35,0 % à taux de change constants).

Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires de Vantiva s’élève à 1 736 M€, en baisse de 7,7 % en données publiées (-3,1 % à taux de change constants).

L’EBITDA ajusté atteint 145 M€, contre 109 M€ en 2024. La marge s’établit à 8,3 % du chiffre d’affaires, contre 5,8 % en 2024. Cette forte amélioration s’explique principalement par les gains générés par l’intégration de l’activité HN, qui compensent largement l’effet défavorable du mix de ventes.

Perspectives 2026

Le marché des mémoires demeure volatil, avec une incertitude persistante sur les prix et la disponibilité. La coopération avec les clients sur ces sujets contribue toutefois à apporter une certaine stabilité.

Bien que la Société ne soit pas directement exposée au conflit au Moyen-Orient, la situation actuelle engendre des risques indirects sur les chaînes d’approvisionnement, les prix de l’énergie et les flux commerciaux.

Le groupe vise un Free cash-flow positif cette année, mais compte tenu des incertitudes mentionnées ci-dessus, il ne donne pas de guidance sur l’EBITDA à ce stade.

Cash-Flow et situation d’endettement

In millions of euros 2025 2024 A taux de change réels A taux de change constants EBITDA ajusté, operations poursuivies 145 109 36 43 Investissements (51) (70) (18) (16) Charges non récurrentes (impact sur la trésorerie) (62) (88) 26 21 Variation du BFR et des autres actifs et passifs 64 91 (28) 21 Free cash-flow avant intérêts et impôts 95 42 53 60 Free cash-flow après intérêts et impôts 62 (25) 87 92





31/12/2025 31/12/2024 Dette nominale brute (y compris les dettes de location) 526 508 Trésorerie et équivalents de trésorerie (13) (30) Dette nominale nette (non-IFRS) 513 478 Ajustements IFRS (5) (10) Dette financière nette (IFRS) 508 468

Le Free cash-flow avant intérêts et impôts progresse, passant de 42 M€ positifs en 2024 à 95 M€ positifs en 2025, principalement grâce à l’amélioration de l’EBITDA (+36 M€) et à une stricte maîtrise des investissements (-18 M€).

Le free cash-flow après intérêts, impôts et restructurations s’élève à 62 M€, contre -25 M€ en 2024.

La trésorerie au 31 décembre 2025 s’établit à 13 M€, contre 30 M€ un an plus tôt. La liquidité totale atteint 35 M€, incluant la part non tirée de la ligne de crédit (22 M€).

La dette nette nominale s’élève à 513 M€ à fin 2025, en hausse de 35 M€. En normes IFRS, la dette financière nette atteint 508 M€ au 31 décembre 2025, contre 468 M€ au 31 décembre 2024.

L'EBITDA ajusté correspond au résultat des activités poursuivies avant impôts et résultat financier, hors autres produits et charges, dotations aux amortissements (y compris l'impact des provisions pour risques, garanties et litiges).

Impact of IFRS 16

2025 (incl IFRS16) 2025

(excl. IFRS16) Impact IFRS16 (en millions d’euros)



A taux réels A taux réels A taux réels Chiffre d’affaires 1,736 1,736 +0 EBITDA ADJ 145 137 +8

Refinancement

Le refinancement de la dette de la Société fait actuellement l’objet de négociations. La Société se montre confiante quant à leur aboutissement favorable, ce qui permet de retenir le principe de continuité d’exploitation pour l’établissement des comptes 2025 de Vantiva.

Evènements post clôture

Au début de l’année 2026, Vantiva a réglé plusieurs contentieux significatifs liés à des brevets, les provisions afférentes à ces accords ayant été enregistrées dans les comptes 2025. Eu égard à leur nature et à leur ampleur, ces règlements seront traités comme des éléments non récurrents.

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Avertissement : Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations qui constituent des "déclarations prospectives", y compris, mais sans s'y limiter, des déclarations qui prédisent ou indiquent des événements, des tendances, des plans ou des objectifs futurs, sur la base de certaines hypothèses ou qui ne sont pas directement liées à des faits historiques ou actuels. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les attentes et les convictions actuelles de la direction et sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes susceptibles d'entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et les résultats futurs exprimés, prévus ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Pour une liste et une description plus complète de ces risques et incertitudes, veuillez-vous référer aux documents déposés par Vantiva auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Le document d'enregistrement universel 2024 a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 17 avril 2025, sous le numéro D.25-0279.

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About Vantiva

Repoussons les limites

Vantiva (Euronext Paris : VANTI) est un leader technologique mondial dans le domaine des équipements domestiques (CPE). Depuis plus de 130 ans, Vantiva, autrefois connue sous le nom de Technicolor, développe des solutions qui connectent les consommateurs du monde entier aux contenus et services les plus importants pour eux. Aujourd’hui, l’entreprise continue de redéfinir la connectivité grâce à des systèmes intelligents qui font référence dans le haut-débit, la vidéo et l’IoT (Internet des Objets), transformant la façon dont chacun vit, travaille et interagit avec les autres.

Vantiva associe une approche centrée sur le client avec des décennies d'expertise en développement logiciel, en conception de matériel électronique et en gestion flexible de la chaîne d'approvisionnement, afin d’offrir des solutions de haute qualité à grande échelle. Ces compétences font de Vantiva un partenaire de confiance pour les principaux opérateurs télécoms dans le monde, ainsi que pour toutes les entreprises clientes et les consommateurs à travers la planète.

L’engagement fort de Vantiva en matière de durabilité et ses pratiques commerciales responsables ont été récompensées par plusieurs médailles d’or et de platine délivrées par EcoVadis, qui salue ses performances environnementales et sociales, et place Vantiva parmi le top 2 % des organisations de son secteur évaluées à l'échelle mondiale.

Basée à Paris, avec des sièges régionaux en Australie, au Brésil, en Chine, en Inde, en Corée du Sud, au Royaume-Uni et aux États-Unis, l'entreprise répond aux besoins d’une clientèle internationale diversifiée.

Pour plus d'informations, consultez vantiva.com et suivez Vantiva sur LinkedIn et X (Twitter).

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Relations investisseurs Vantiva Image 7 pour Vantiva

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