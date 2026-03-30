DECLARATION EXERCICE 2026/21 DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES 

 | Source: Pluxee N.V. Pluxee N.V.

Information réglementée 

Paris, 30 mars 2026 

DECLARATION EXERCICE 2026/21 DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES 

Période du : 23 mars au 27 mars 2026 

Emetteur : Pluxee N.V. 

Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : NL0015001W49) 

Présentation agrégée par jour et par marché.

Code Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
213800RQNIQT48SEEO8523-Mar-26NL0015001W4951 72310,4251XPAR
213800RQNIQT48SEEO8523-Mar-26NL0015001W4924 05310,4636DXE
213800RQNIQT48SEEO8523-Mar-26NL0015001W494 28610,3583TQE
213800RQNIQT48SEEO8524-Mar-26NL0015001W4942 20010,5700XPAR
213800RQNIQT48SEEO8524-Mar-26NL0015001W4932 69410,5408DXE
213800RQNIQT48SEEO8524-Mar-26NL0015001W496 00010,5499TQE
213800RQNIQT48SEEO8525-Mar-26NL0015001W4940 50010,6698XPAR
213800RQNIQT48SEEO8525-Mar-26NL0015001W4933 50010,6734DXE
213800RQNIQT48SEEO8525-Mar-26NL0015001W496 00010,6760TQE
213800RQNIQT48SEEO8526-Mar-26NL0015001W4946 31510,1522XPAR
213800RQNIQT48SEEO8526-Mar-26NL0015001W4931 50010,1307DXE
213800RQNIQT48SEEO8526-Mar-26NL0015001W495 90010,1389TQE
213800RQNIQT48SEEO8527-Mar-26NL0015001W4947 99610,0097XPAR
213800RQNIQT48SEEO8527-Mar-26NL0015001W4930 8629,9972DXE
213800RQNIQT48SEEO8527-Mar-26NL0015001W495 5009,9908TQE

A propos de Pluxee

Pluxee est un acteur mondial du marché des avantages et de l’engagement des salariés qui opère dans 28 pays. Pluxee aide les entreprises à attirer, engager et retenir les talents grâce à une offre étendue de solutions d’engagement dans les domaines suivants : repas et alimentaire, bien-être, qualité de vie, récompense et reconnaissance, et aides publiques. S’appuyant sur une technologie de pointe, et fort de l’engagement de plus de 5 600 collaborateurs, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de 500 000 clients, 37 millions de consommateurs et 1,7 million de commerçants. En activité depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès des communautés locales, à favoriser le bien-être au travail de ses employés et à préserver la planète. 

Pour plus d’informations :  www.pluxeegroup.com 

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