Information réglementée

Paris, 30 mars 2026

DECLARATION EXERCICE 2026/21 DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

Période du : 23 mars au 27 mars 2026

Emetteur : Pluxee N.V.

Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : NL0015001W49)

Présentation agrégée par jour et par marché.

Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché 213800RQNIQT48SEEO85 23-Mar-26 NL0015001W49 51 723 10,4251 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 23-Mar-26 NL0015001W49 24 053 10,4636 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 23-Mar-26 NL0015001W49 4 286 10,3583 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 24-Mar-26 NL0015001W49 42 200 10,5700 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 24-Mar-26 NL0015001W49 32 694 10,5408 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 24-Mar-26 NL0015001W49 6 000 10,5499 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 25-Mar-26 NL0015001W49 40 500 10,6698 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 25-Mar-26 NL0015001W49 33 500 10,6734 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 25-Mar-26 NL0015001W49 6 000 10,6760 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 26-Mar-26 NL0015001W49 46 315 10,1522 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 26-Mar-26 NL0015001W49 31 500 10,1307 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 26-Mar-26 NL0015001W49 5 900 10,1389 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 27-Mar-26 NL0015001W49 47 996 10,0097 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 27-Mar-26 NL0015001W49 30 862 9,9972 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 27-Mar-26 NL0015001W49 5 500 9,9908 TQE

A propos de Pluxee

Pluxee est un acteur mondial du marché des avantages et de l’engagement des salariés qui opère dans 28 pays. Pluxee aide les entreprises à attirer, engager et retenir les talents grâce à une offre étendue de solutions d’engagement dans les domaines suivants : repas et alimentaire, bien-être, qualité de vie, récompense et reconnaissance, et aides publiques. S’appuyant sur une technologie de pointe, et fort de l’engagement de plus de 5 600 collaborateurs, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de 500 000 clients, 37 millions de consommateurs et 1,7 million de commerçants. En activité depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès des communautés locales, à favoriser le bien-être au travail de ses employés et à préserver la planète.

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