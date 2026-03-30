MAISON POMMERY & ASSOCIES - Résultats annuels 2025

Communiqué Financier : Résultats annuels 2025





Reims, le 30 mars 2026

Le Conseil d’Administration de Maison Pommery & Associés s’est réuni le 30 mars 2026 sous la Présidence de Monsieur Paul François Vranken, et en présence des Commissaires aux Comptes, pour arrêter les comptes de l’exercice 2025 du Groupe.

Données consolidées 31/12/2025*

(M€) 31/12/2024

(M€) Variation

(M€) Variation

(%) Chiffre d’Affaires 293,2 304,0 -10,8 -3,6% Résultat Opérationnel Courant 20,0 35,7 -15,7 -44,1% Résultat Opérationnel 64,1 35,1 +29,0 +82,5% Résultat Financier -32,6 -33,5 -0,9 Résultat Net 31,9 0,8 +31,0 +3751,9% Part du Groupe 32,0 0,9 +31,1 +3393,9%

*Le processus d’audit et d’émission du rapport d’audit relatif à la certification des comptes consolidés est en cours.

Activité commerciale : un gain de part de marché dans un marché en contraction

Le chiffre d’affaires consolidé 2025 de Maison Pommery & Associés baisse de 3,6% pour s’établir à

293,2 M€, dans un contexte de nouvelle baisse des volumes des expéditions Champagne et du rendement de l’appellation.

Maison Pommery & Associés progresse sur les bouteilles conditionnées Champagne et gagne des parts de marché sur l’année 2025 : En volume : augmentation de 3,6% alors que les expéditions du secteur sont en retrait de 2,2% En valeur : hausse de 0,1% alors que le marché diminue de 3,3%

sur l’année 2025 : Champagne Pommery & Greno poursuit sa dynamique positive avec une croissance en volume de 1,2%. Les efforts de la Maison sur le portefeuille de cuvées de prestige portent leurs fruits avec une croissance de 8,1% sur la gamme premium : Cuvée Louise, Apanage 1874, Grand Cru Royal.

Résultats : hausse du résultat net en lien avec l’opération de cession d’Heidsieck & Co Monopole

L’EBITDA 2025 se monte à 43,3 M€, soit un taux de marge de 14,8% en diminution de 140bps, lié à un effet ciseau entre :

Hausse du prix de revient Champagne du fait de l’inflation du prix du raisin de la période post-COVID affectant les bouteilles sorties en 2025

Baisse du prix moyen de vente en raison de l’effet mix sur certains segments

Sur les autres indicateurs :

Le Résultat Opérationnel Courant recule à 20,0 M€. Dans un contexte d’évolution du mix produit et des conditions de marché sur certains segments, le Groupe a comptabilisé une provision de 10,5M€ sur le stock de certaines références. Cette démarche s’inscrit dans une approche prudente et conforme aux standards de place, elle n’affecte pas la dynamique commerciale sous-jacente. Retraité de cette provision, le ROC aurait été de 30,5 M€ en baisse de seulement 14,7%.

recule à 20,0 M€. Dans un contexte d’évolution du mix produit et des conditions de marché sur certains segments, le Groupe a comptabilisé une provision de 10,5M€ sur le stock de certaines références. Cette démarche s’inscrit dans une approche prudente et conforme aux standards de place, elle n’affecte pas la dynamique commerciale sous-jacente. Retraité de cette provision, le ROC aurait été de 30,5 M€ en baisse de seulement 14,7%. Le Résultat Opérationnel se monte à 64,1 M€. L’opération de cession de la société Heidsieck & Co Monopole ayant permis de réaliser une plus-value de cession nette de toutes charges afférentes à la cession de 44,3 M€.

se monte à 64,1 M€. L’opération de cession de la société Heidsieck & Co Monopole ayant permis de réaliser une plus-value de cession nette de toutes charges afférentes à la cession de 44,3 M€. Le Résultat Financier est de -32,6 M€. La baisse des taux ainsi que le désendettement réalisé sur l’année permettent de réduire les charges financières du Groupe de 1,2 M€ par rapport à 2024, et ce malgré l’effet de charges non récurrentes liées à certaines opérations de financement et le coût des opérations de couverture prises antérieurement.

est de -32,6 M€. La baisse des taux ainsi que le désendettement réalisé sur l’année permettent de réduire les charges financières du Groupe de 1,2 M€ par rapport à 2024, et ce malgré l’effet de charges non récurrentes liées à certaines opérations de financement et le coût des opérations de couverture prises antérieurement. Le Résultat Net ressort positif à 31,9 M€ grâce à la cession d’Heidsieck & Co Monopole ainsi qu’une activité contrôlée dans un contexte de marché 2025 contraint.

Structure financière : accélération du désendettement

Données consolidées en M€

Actif 31/12/2025 31/12/2024 31/12/2024 retraité* Variation vs retraité (M€) Variation vs retraité (%) Actifs non courants 595,0 579,3 579,3 +15,8 +2,7% Stocks et encours 671,2 658,1 658,1 +13,0 +2,0% Clients et autres actifs courants 124,7 87,8 141,8 -17,1 -12,0% Trésorerie 10,4 15,8 15,8 -5,3 -33,8% Total 1 401,4 1 341,0 1 395,0 +6,4 +0,5%





Passif 31/12/2025 31/12/2024 31/12/2024 retraité* Variation vs retraité (M€) Variation vs retraité (%) Capitaux propres 430,2 406,7 406,7 +23,5 +5,8% dont intérêts minoritaires 4,9 5,1 5,1 -0,2 -3,1% Passifs non courants 471,0 556,9 556,9 -85,9 -15,4% Passifs courants 500,1 377,4 431,4 +69,0 +15,9% Total 1 401,4 1 341,0 1 395,0 +6,4 +0,5%

*Retraitement de l’exercice 2024 : Suite à la position de ses auditeurs dans le cadre de l’examen des états financiers, Maison Pommery & Associés a revu son analyse relative à la déconsolidation des contrats de cession de créances selon la norme IFRS 9, ce qui l’a conduite à retraiter ses comptes 2024 et 2025 conformément à la norme IAS 8. Il est considéré que les principaux risques et avantages relatifs aux créances commerciales ne sont pas transférés au cessionnaire et que par conséquent, le traitement comptable IFRS du contrat n’est pas déconsolidant. Cette position, désormais appliquée par le Groupe, a eu pour impact la réintégration des créances à l’actif du bilan et des dettes relatives au passif du bilan. Ce retraitement comptable IFRS n’a pas d’impact sur les ratios prévus dans les accords de financement concernés.

Les capitaux propres se montent à 430,2 M€, soit 30,7% du total bilan.

Désendettement

Intégrant le retraitement IFRS mentionné, l’endettement financier net se monte à 754,4 M€ contre 758,3 M€ au 31 décembre 2024, soit un désendettement de 3,9 M€ sur la période, après prise en compte du premier versement de 25 M€ pour la cession d’Heidsieck & Co Monopole.

Désendettement retraité

Post-clôture, au premier jour ouvré de janvier, le Groupe a reçu le deuxième versement de 25 M€ de la cession d’Heidsieck & Co Monopole, ce qui donnerait un désendettement retraité de 28,9 M€.

Hausse des stocks à fin 2025

La hausse des stocks (+23,5 M€ hors provision) suite à la baisse des ventes projetées de fin d’année a entraîné une hausse du besoin en fonds de roulement (BFR). Courant 2026, le BFR devrait se normaliser et générer de la trésorerie au fur et à mesure de l’écoulement des stocks lié aux ventes de l’année ainsi qu’à la réduction du volume d’approvisionnement lors de la prochaine vendange. Les stocks Champagne seront ainsi remis en adéquation avec les volumes de ventes post cession d’Heidsieck & Co Monopole venant réduire l’endettement à due proportion.

Le Groupe poursuit par ailleurs sa stratégie de cessions d’actifs non stratégiques avec un objectif de ventes supérieur à 50 M€ et avec des négociations en cours pour aboutir courant 2026.

Société à Mission « La Vérité du Terroir » : réduction notable des émissions

En 2025, le Comité de Mission a souhaité mettre l’accent sur le thème de la décarbonation. Dans ce cadre, Maison Pommery & Associés a réalisé la mise à jour de son calcul d’empreinte carbone sur l’année 2025 afin de mesurer les effets des initiatives mises en place depuis le dernier bilan carbone réalisé en 2022, et d’ajuster sa trajectoire pour les années à venir.

Il ressort de ces travaux un bilan d’émissions de 41 kTCO 2 e dont 6% sur les scopes 1 et 2, et 94% sur le scope 3. La dernière mesure d’empreinte carbone réalisée sur les données 2022 était de 76 kTCO 2 e.

Les actions entreprises sur la réduction du poids des bouteilles, la transformation du parc de véhicules en électrique, le déploiement progressif de la production d’énergie photovoltaïque ou encore l’usage d’un premier camion électrique pour les transports intersites, commencent à porter leurs fruits.

Le Groupe entend poursuivre en ce sens et travaille notamment sur de nouvelles implantations de panneaux photovoltaïques, le remplacement de ses groupes de froid et le raccordement du Domaine Pommery au réseau urbain de chaleur du Grand Reims qui devrait contribuer à réduire de nouveau ses émissions.

Perspectives

Après un gain de part de marché sur ses marques en 2025, Maison Pommery & Associés entend poursuivre cette trajectoire sur l’année 2026. La priorité est donnée aux marques Champagne Pommery & Greno et Champagne Pompadour, en lien avec le changement de dénomination sociale intervenu au 1er janvier 2026.

A fin mars, les volumes de bouteilles conditionnées Champagne seront quasi-stables par rapport à 2025 malgré la cession de la société Heidsieck & C° Monopole avec son portefeuille de marques. A périmètre constant, en excluant ces volumes, les volumes du Groupe seraient ainsi en progression de +4,2% à fin février, avec une hausse significative pour Champagne Pommery (+9,2%), là où les expéditions Champagne sont en légère baisse (-0,7%).

L’année 2026, année des 50 ans du Groupe et des 190 ans de Pommery, est marquée par la sortie de cuvées d’exception :

Cuvée Louise 2008 , millésime mythique en Champagne et quintessence du style Pommery.

, millésime mythique en Champagne et quintessence du style Pommery. Grand Apanage 1874 Rosé , assemblage de millésimes 2017, 2018 et 2019 venant compléter la gamme gastronomique après les succès du Blanc de Blancs annoncé l’an dernier et du Brut dévoilé il y a deux ans.

, assemblage de millésimes 2017, 2018 et 2019 venant compléter la gamme gastronomique après les succès du Blanc de Blancs annoncé l’an dernier et du Brut dévoilé il y a deux ans. Ce sera également l’année de développement de Champagne Pompadour, les accueils de dégustation de la presse spécialisée et de la première clientèle gastronomique ayant été excellents (97/100 par James Suckling notamment) après la sortie du Clos Pompadour 2017 Blanc de Blancs et de Pompadour Réserve en fin d’année 2025.

Le nouveau modèle de viticulture durable mis en place dans les vignobles du Sud commence à porter ses fruits, avec un effet accéléré attendu sur les résultats 2026.

Une amélioration de la marge opérationnelle courante du Groupe est attendue sur 2026 ainsi qu’une réduction des frais financiers, en lien notamment avec les cessions d’actifs mises en place dans la trajectoire de désendettement du Groupe.

Dividende

Lors de son Assemblée Générale du 4 juin 2026, Maison Pommery & Associés proposera le versement d’un dividende au titre de l’exercice 2025 de 0,80 € par action. Ce dividende sera versé le 22 septembre 2026 et correspondrait à un rendement brut de 7,84% sur la base du cours de bourse du 27 mars 2026.

Prochaine communication​

Dépôt du document d’enregistrement universel 2025 : 15 avril 2026.

Maison Pommery & Associés est un acteur majeur du secteur du Champagne. Le Groupe maîtrise l’ensemble de la chaîne de valeur de la culture de la vigne, à l’élaboration des vins et leur commercialisation. Le Groupe est également présent sur 3 autres vignobles (Provence, Camargue, Douro). Il est fortement engagé en matière de valorisation des terroirs, de viticulture durable et de préservation de l’environnement.​

Maison Pommery & Associés est une société cotée sur NYSE Euronext Paris et Bruxelles. ​

(Code "POMRY" (Paris et Bruxelles) ; code ISIN : FR0000062796).

Contacts :

Maison Pommery & Associés : Presse : Franck Delval, Directeur Financier

+33 3 26 61 62 34​

comfi@maisonpommery.fr Laurent Poinsot​

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