Le CCRC publie son rapport annuel 2025

TORONTO, 31 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Conseil canadien sur la reddition de comptes (CCRC), l’organisme de réglementation effectuant l’audit des sociétés ouvertes du Canada, a publié son rapport annuel 2025, intitulé Transparence, technologie et confiance dans un environnement en mutation. Le rapport présente en détail les résultats des évaluations réglementaires menées par le CCRC ainsi que la mise en œuvre de son initiative en matière de divulgation publique.

« Il s’agit de la deuxième année consécutive où les constatations d’inspection s’améliorent par rapport aux résultats antérieurs, a déclaré Carol Paradine, chef de la direction du CCRC de mars 2018 à mars 2026. Je suis heureuse de constater que l’importance accordée aux systèmes de gestion de la qualité contribue à renforcer l’uniformité des audits. »

En 2025, le CCRC a inspecté 120 dossiers d’audit et a relevé des constatations importantes dans 23 % d’entre eux (24 % en 2024 et 34 % en 2023). Il convient de souligner en particulier une diminution des constatations dans de nombreux plus petits cabinets d’audit canadiens en 2025 par rapport à l’année précédente.

En mars 2026, le CCRC a franchi une étape importante dans le cadre de son projet de divulgation et a commencé à publier les rapports d’inspection de chaque cabinet pour les inspections menées après le 24 mars 2025, date d’approbation de la modification finale des règles et des lois du CCRC. Le CCRC a également lancé une nouvelle page Web consacrée aux rapports réglementaires afin d’aider les parties prenantes à comprendre les divulgations publiques élargies et les protocoles des comités d’audit, ainsi qu’à consulter les rapports publics d’inspection propres à des cabinets.

« Grâce à la publication des rapports publics d’inspection, nous entrons dans une nouvelle ère de plus grande transparence pour le public investisseur, les présidents de comités d’audit et les autres parties prenantes des quatre coins du Canada », a déclaré Sonny Randhawa, chef de la direction du CCRC. Il est impératif que nous nous appuyions sur les progrès réalisés à ce jour et que nous nous efforcions de renforcer la confiance du public dans l’information financière au Canada.

L’un des thèmes abordés dans le rapport est l’utilisation accrue d’outils fondés sur l’intelligence artificielle dans la profession d’auditeur. Ces avancées offrent des possibilités d’améliorer la qualité des audits, de promouvoir l’uniformité et d’accroître l’efficacité des audits Pour tirer parti de ces innovations, les cabinets d’audit devront prendre en compte les risques supplémentaires et adopter des pratiques visant à soutenir une mise en œuvre responsable et efficace des outils fondés sur l’IA.

La mission du CCRC vise à promouvoir la qualité de l’audit et à contribuer à la confiance du public dans l’intégrité de l’information financière. Des publications, notamment des revues thématiques, des lettres de commentaires et des points de vue sur les inspections, sont disponibles sur le site Web du CCRC.

À propos du CCRC

Le Conseil canadien sur la reddition de comptes (CCRC) est l’organisme indépendant de réglementation des cabinets comptables effectuant l’audit des sociétés ouvertes du Canada. Chargé d’assurer la surveillance des audits effectués par les cabinets de comptables professionnels agréés inscrits, le CCRC contribue à la confiance du public dans l’intégrité de l’information financière et s’engage à protéger le public investisseur du Canada. Le CCRC fait la promotion d’une qualité d’audit durable grâce à une réglementation proactive, à des évaluations serrées de l’audit, au dialogue avec les parties prenantes nationales et internationales et à des idées pratiques pour informer les participants aux marchés financiers et contribuer à la confiance du public dans l’intégrité de l’information financière. Le CCRC a des bureaux à Montréal, à Toronto et à Vancouver.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Conseil canadien sur la reddition de comptes

Media.Relations@cpab-ccrc.ca