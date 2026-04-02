Dassault Aviation : Engagements de conservation d'actions

Engagements de conservation d'actions

Dassault Aviation a été informée par certains actionnaires et dirigeants de la signature le

11 mars 2026 de deux engagements de conservation d’actions Dassault Aviation souscrits pour l’application de l’article 787 B du Code général des impôts.

Ces engagements ont été souscrits par les actionnaires et dirigeants suivants :

Groupement Industriel Marcel Dassault,

M. Eric Trappier,

M. Loïk Segalen.





L’engagement concernant M. Trappier porte globalement sur 16 565 001 actions Dassault Aviation représentant 21,31% du capital et 25,49% des droits de vote au 6 mars 2026. Il a une durée de 2 ans.

L’engagement concernant M. Segalen porte globalement sur 16 550 001 actions Dassault Aviation représentant 21,29% du capital et 25,48% des droits de vote au 6 mars 2026. Il a une durée de 2 ans.

À PROPOS DE DASSAULT AVIATION :

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle (dont 2 800 Falcon), Dassault Aviation dispose d’un savoir-faire et d’une expérience reconnus dans la conception, la production, la vente et le support de tous les types d’avion, depuis l’appareil de combat Rafale jusqu’à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires et les systèmes spatiaux. En 2025, Dassault Aviation comptait environ 15 000 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 7,42 milliards d’euros.

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