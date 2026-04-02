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Bruxelles, 02/04/2026

Nextensa obtient le permis pour le projet Lake Side

Nextensa a obtenu, le 2 avril 2026, le permis d’urbanisme pour le projet Lake Side, dernière phase du développement urbain durable du site de Tour & Taxis. Cette approbation confirme que le projet répond à l’ensemble des conditions et constitue une étape importante pour le développement de la dernière zone.

L’octroi du permis fait suite à une procédure entamée en mars 2023. Après avoir répondu aux exigences formulées par deux commissions de concertation, et en tenant compte des remarques, préoccupations et attentes des riverains et des autorités, un nouveau dossier modifié a été introduit en décembre 2025.

« L’obtention du permis pour Lake Side constitue une étape importante pour la poursuite du développement de Tour & Taxis. Ce nouveau quartier durable comprendra, à côté du siège principal de Proximus, plus de 700 logements ainsi que de nombreux équipements publics. »

Peter De Durpel, COO de Nextensa

À propos de Lake Side : la dernière zone de développement de Tour & Taxis

Avec Lake Side, Nextensa poursuit le développement de Tour & Taxis en tant que quartier urbain durable à part entière, où se combinent habitat, travail et loisirs. Ce nouveau quartier proposera un mix d’appartements, de bureaux, de commerces et d’établissements horeca. Il comprendra également de nouveaux espaces verts accessibles au public ainsi que plus de 7.000 m² d’équipements collectifs. Le projet prévoit également 166 logements conventionnés. La commercialisation ainsi que le contrôle du respect des conditions y afférentes sont réalisés en collaboration avec l’opérateur public citydev.brussels.

Un développement en plusieurs phases sur huit ans

Le projet Lake Side représente un investissement total d’environ 555 millions d’euros, étalé sur une période d’environ huit ans. Ce développement à long terme permet de réaliser les différents programmes de Lake Side de manière phasée. Le projet renforce le caractère existant de Tour & Taxis et contribue à un quartier vivant, bien desservi et tourné vers l’avenir. L’approvisionnement énergétique durable (chauffage et refroidissement) de Lake Side est assuré par une installation géothermique à l’échelle du quartier. À partir de 2028, Proximus s’installera progressivement dans les nouveaux bureaux du site.

Toutes les informations relatives au projet sont disponibles sur www.lakeside.brussels

À propos de Nextensa

Nextensa est un investisseur et développeur immobilier mixte.

Le portefeuille d’investissement de la société est réparti entre le Grand-Duché de Luxembourg (34 %), la Belgique (52 %) et l’Autriche (14 %) et représente une valeur totale d’environ 1,1 milliard d’euros au 31/12/2025.

En tant que développeur, Nextensa est principalement active dans la réalisation de projets urbains de grande envergure. À Tour & Taxis (plus de 350.000 m² de développement) à Bruxelles, Nextensa développe un quartier mixte combinant la rénovation de bâtiments emblématiques et de nouvelles constructions. Au Luxembourg (Cloche d’Or), la société participe en tant que partenaire à un vaste projet d’extension urbaine de plus de 400.000 m², comprenant des bureaux, des commerces et des logements.

Nextensa est cotée sur Euronext Bruxelles et affiche une capitalisation boursière de 431,53 millions d’euros (valeur au 31/12/2025).









Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Annick Swaelens Head of Marketing & Communication Nextensa/ Tour&Taxis

+32 497 90 80 27 Annick.swaelens@nextensa.eu





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