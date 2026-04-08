Adresse du PDG aux actionnaires

MONTRÉAL, 08 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- NanoXplore Inc. (« NanoXplore ») (TSX : GRA et OTCQX : NNXPF), une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine du graphène, a le plaisir d’annoncer l’adresse aux actionnaires de Rocco Marinaccio, président et chef de la direction.

Chers actionnaires,

Alors que je réfléchis à mes 120 premiers jours en tant que chef de la direction de NanoXplore Inc., je suis plus confiant que jamais dans la trajectoire de l’entreprise et dans son potentiel de création de valeur.

Aujourd’hui, NanoXplore opère à partir d’une position de force — soutenue par des fondamentaux en amélioration, un bilan solide et un élan commercial croissant. Cette confiance est renforcée par 1) les actions récentes de notre équipe de direction et de notre conseil d’administration, notamment les achats significatifs d’actions par des initiés, et 2) une liquidité nettement accrue, plus de trois fois supérieure au premier trimestre 2026 par rapport au premier trimestre 2025.

Depuis que j’ai pris mes fonctions, j’ai fait une priorité d’engager directement avec nos actionnaires, nos clients et nos employés. Le message a été constant : la technologie de NanoXplore est différenciée, nos opportunités de marché sont importantes, et nous sommes à un point d’inflexion dans le déploiement de notre entreprise.

Au cours des quatre derniers mois, nous avons transformé ces opportunités en résultats concrets.

Nous avons conclu de nouveaux accords avec des leaders mondiaux de l’industrie, notamment Club Car, Volvo Trucks et Chevron Phillips Chemical (CPC). Il ne s’agit pas de victoires incrémentielles — ce sont des validations claires que le graphène passe de la promesse à une adoption commerciale à grande échelle.

Notre partenariat avec Club Car marque une expansion stratégique au-delà du transport et vers de nouveaux marchés finaux, en l’occurrence le secteur récréatif. Nous croyons fermement que ce nouveau marché offre des opportunités importantes pour nous. Nous avons agi avec détermination pour soutenir cette croissance en développant rapidement une nouvelle usine de fabrication à Statesville, en Caroline du Nord — démontrant ainsi notre capacité à exécuter avec rapidité et discipline dans un environnement commercial très volatil en raison de la situation politique de l’époque.

Avec Volvo Trucks, nous avons obtenu 10 millions de dollars supplémentaires en affaires, portant notre pipeline de revenus incrémentiels à environ 50 millions de dollars au cours des 24 prochains mois. Ces contrats nous donnent une plus grande confiance dans nos perspectives de croissance à moyen terme et valident les avantages croissants des solutions améliorées par le graphène. Nous avons également conclu un accord pluriannuel avec CPC pour notre poudre Tribograf™ propriétaire, validant la performance de nos matériaux avancés dans le secteur du pétrole et du gaz.

Avec environ 70 000 puits forés chaque année dans le monde et une moyenne estimée de 2 tonnes métriques de poudre Tribograf™ par puits, ce marché représente une opportunité de croissance importante. Alors que CPC progresse dans ses tests avec de grands clients à l’échelle mondiale, nous croyons que ce partenariat nous positionne pour accélérer l’adoption par l’industrie et générer une valeur actionnariale significative.

Parallèlement, nous continuons à repousser les limites de l’innovation. Nous approchons de l’achèvement de l’installation de notre module de graphène en procédé sec, une étape technologique clé qui permettra de débloquer de nouveaux produits à teneur de graphène différent et d’élargir considérablement nos marchés adressables, notamment en remplaçant le noir de carbone, une industrie de 27 milliards de dollars. Avec le lancement imminent du moulin à procédé sec, nous augmenterons notre capacité de 25 %, portant notre potentiel de volume annuel total à 5 000 tonnes métriques.

À l’interne, nous avons renforcé notre leadership et affiné notre exécution. Nous continuons à améliorer nos capacités d’innovation et avons mis en place des indicateurs de performance clairs à travers l’organisation pour stimuler la responsabilisation et les résultats.

Nous avons également publié notre premier Rapport de durabilité — une étape importante pour aligner notre stratégie de croissance avec la transparence et des pratiques commerciales responsables.

Sur le plan financier, nous avons pris des mesures décisives pour renforcer notre bilan en réalisant une émission d’actions de 25,6 millions de dollars en octobre, dirigée par notre actionnaire stratégique Martinrea (MRE-TSX). Cela nous positionne pour financer la croissance et l’expansion de capacité nécessaire pour le procédé sec, tout en maintenant une discipline financière.

Comme communiqué précédemment, les revenus du premier trimestre de l’exercice 2026 reflétaient le ralentissement du secteur des transports. Depuis, nous avons constaté une amélioration claire et mesurable au deuxième trimestre, et nous prévoyons que cet élan s’accélérera au cours des troisièmes et quatrièmes trimestres. Cela est supporté à la fois par nos nouveaux programmes et une réaccélération de la demande de nos plus grands clients du secteur des transports.

En regardant vers l’avenir, nous voyons un chemin clair vers une rentabilité améliorée. Nous prévoyons une expansion continue des marges brutes ajustées et de l’EBITDA, soutenue par l’effet de levier opérationnel, un mix de produits favorable et une gestion disciplinée des coûts. Parallèlement, les dépenses en capital diminueront à mesure que nous terminerons notre cycle d’expansion actuel — renforçant davantage notre profil financier.

Nous entrons dans la prochaine phase de croissance de NanoXplore avec concentration et conviction.

Nos priorités sont claires:

Exécuter avec discipline et respecter nos engagements

Développer de nouveaux marchés et applications

Convertir notre pipeline croissant en génération soutenus de revenus ainsi qu’en de flux de trésorerie

Créer de la valeur pour les actionnaires





NanoXplore n’est plus seulement en train de construire de la capacité de production ou de valider sa technologie — nous déployons notre entreprise et livrons des résultats.

Je tiens à remercier nos actionnaires pour leur soutien et leur engagement continus. Nous sommes déterminés à maintenir une communication ouverte alors que nous exécutons les importantes opportunités qui nous attendent.

Cordialement,

Rocco Marinaccio

Président et chef de la direction

NanoXplore Inc.

À propos de NanoXplore

NanoXplore Inc. est une société de graphène, un manufacturier et un fournisseur de poudre de graphène à haut volume pour usage dans les marchés industriels et des transports. La Société fournit également des produits de composite et des produits de plastique enrichis de graphène standards et sur mesure à plusieurs clients dans les domaines du transport, de l’emballage et de l’électronique, ainsi que dans d’autres secteurs industriels. La Société est également un fabricant de batteries Li-ion enrichies de silicium-graphène pour le stockage d’énergie et les marchés industriels et de la défense. NanoXplore a son siège social à Montréal, au Québec, et possède des installations de fabrication au Canada, aux États-Unis et en Europe.

Informations prospectives

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et de l’information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Exception faite de ceux portant sur des faits avérés, tous les énoncés peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs et sont assujettis à des risques et incertitudes. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur nos convictions ainsi que sur des hypothèses fondées sur l’information disponible au moment où l’hypothèse a été formulée et sur l’expérience et la perception de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs attendus, ainsi que sur d’autres facteurs jugés appropriés dans les circonstances. Aucune assurance ne peut être donnée que ces hypothèses et attentes s’avéreront exactes. Les énoncés prospectifs ne sont pas des faits, mais seulement des prévisions et peuvent généralement être identifiés par l’utilisation d’expressions telles que « anticiper », « croire », « continuer », « pourrait », «ִ estimer », « prévoir », « croître », « s’attendre à », « planifier », « avoir l’intention de », « futur », « orientation », « peut », « projet », « devrait », « stratégie », « cible », « sera » ou des expressions similaires suggérant des résultats futurs.

L’information prospective ne constitue pas une garantie de performance future et implique un certain nombre de risques et d’incertitudes. Cette information prospective implique nécessairement des risques et des incertitudes connus et inconnus, y compris les hypothèses et les facteurs de risque pertinents présentés dans le rapport de gestion le plus récent de NanoXplore déposé dans SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca, qui peuvent faire en sorte que les résultats réels de NanoXplore diffèrent sensiblement des projections de résultats futurs exprimées ou sous-entendues par cette information prospective. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, entre autres, l’état incertain et imprévisible de l’économie mondiale, notamment en raison de la pandémie de COVID-19. Toute information prospective est faite à la date des présentes et, sauf si la loi l’exige, NanoXplore ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement tout énoncer prospectif en raison de nouvelles informations ou d’événements ultérieurs ou autres.

Les énoncés prospectifs reflètent les croyances, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction et sont fondés sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car rien ne garantit que les circonstances, les résultats ou les résultats futurs anticipés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs se produiront ou que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels les énoncés prospectifs sont fondés se concrétiseront. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus ainsi que d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces déclarations.

Aucune autorité en valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Pierre Yves Terrisse

Vice-président du développement corporatif

py.terrisse@nanoxplore.ca

Tel: 1 438 476-1965