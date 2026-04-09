Starke Performance 2025: Operative Exzellenz und Marktdynamik als Wachstumstreiber

ZÜRICH, Schweiz, 9. April 2026: Die gategroup Holding AG („gategroup“) hat heute ihren Geschäftsbericht für das zum 31. Dezember 2025 abgeschlossene Geschäftsjahr vorgelegt.

In diesem Zeitraum erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 5,61 Mrd. EUR (2024: 5,47 Mrd. EUR). Das EBITDA belief sich auf 467 Mio. EUR (Vorjahr: 410 Mio. EUR), was einer EBITDA-Marge von 8,3 Prozent entspricht (2024: 7,5 Prozent). Die Nettoverschuldung im Verhältnis zum EBITDA lag bei 3,25x (2024: 3,74x), während die Brutto-Investitionsausgaben (CapEx) im Berichtszeitraum 88 Mio. EUR betrugen (2024: 72 Mio. EUR)¹.

Strategische Evolution und zukünftiges Wachstum

Aufbauend auf der Dynamik der erfolgreichen Geschäftstransformation hat gategroup IGNITE 2030 lanciert. Diese umfassende strategische Roadmap nutzt die globale Reichweite des Unternehmens, um erstklassige Kundenerlebnisse sowie branchenführende Produktivität zu vereinen. Die Strategie basiert auf drei Kernsäulen: dem Ausbau der globalen Marktführerschaft, der Stärkung der Resilienz durch Innovation sowie der Förderung von profitablem und nachhaltigem Wachstum.

Christoph Schmitz, CEO von gategroup, erklärt: „Ich bin unglaublich stolz auf unser globales Team, dessen Engagement uns ein Jahr mit Rekordwachstum und operativer Exzellenz beschert hat. Unsere starke Performance im Jahr 2025 unterstreicht die Resilienz unseres Geschäftsmodells. Mit dem Erreichen dieser finanziellen Meilensteine haben wir das Fundament für IGNITE 2030 gelegt – eine Strategie, die unsere globale Präsenz nutzt, um innovative Kulinarik- und Retail-Lösungen anzubieten. Wir starten aus einer Position der Stärke in das Jahr 2026 und sind bereit, die Zukunft des Travel Caterings und Onboard-Retails maßgeblich zu prägen.“

Finanzberichterstattung und Kapitalstruktur

Mit Beginn des Berichtszyklus 2025 stellte gategroup ihre Berichtswährung von Schweizer Franken (CHF) auf Euro (EUR) um. Diese Anpassung richtet die Finanzberichterstattung konsequenter an den globalen Geschäftsaktivitäten sowie der Währung aus, in der das Unternehmen den Grossteil seiner Umsätze erzielt.

Zur weiteren Stärkung der Finanzlage hat gategroup zudem ein Rückkaufangebot für ihre im Februar 2027 fällige Anleihe über 350 Mio. CHF erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurden Anleihen im Gesamtwert von 92 Mio. CHF angedient und zum Rückkauf angenommen. Dieser Schritt unterstreicht den proaktiven Ansatz des Unternehmens bei der Steuerung seiner Kapitalstruktur.

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Über gategroup

gategroup ist ein weltweit führender Anbieter von Airline-Catering, Onboard-Retail sowie Hospitality-Produkten und -Dienstleistungen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Zürich, Schweiz, bedient Millionen von Passagieren über ein Netzwerk von fast 300 Standorten in mehr als 68 Ländern. Durch den Einsatz von Innovation und operativer Expertise schafft gategroup in Partnerschaft mit den weltweit führenden Fluggesellschaften außergewöhnliche Reiseerlebnisse. Weitere Informationen finden Sie unter www.gategroup.com.

Haftungsausschluss

Bestimmte Finanzinformationen in dieser Mitteilung werden in Euro (EUR) dargestellt und enthalten Beträge, die ursprünglich auf Schweizer Franken (CHF) lauteten. Wechselkursschwankungen zwischen Währungen, einschliesslich zwischen dem Schweizer Franken und dem Euro, können die dargestellten Zahlen wesentlich beeinflussen. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass die hier verwendeten Wechselkurse aktuelle oder künftige Marktkurse widerspiegeln. Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Informationen, die keine historischen Fakten darstellen. Begriffe wie „glauben“, „erwarten“, „planen“, „prognostizieren“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „annehmen“, „anstreben“, „können“, „werden“ und ähnliche Ausdrücke dienen dazu, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu kennzeichnen. Diese Aussagen beruhen auf Annahmen und Erwartungen, die wir zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung für angemessen halten, die sich jedoch als falsch erweisen können. Sie unterliegen einer Vielzahl erheblicher Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, Veränderungen der Nachfrage nach unseren Produkten, Schwankungen der Nachfrage nach oder des Preises von Öl, Terrorrisiken, Kriege, geopolitische oder andere exogene Schocks für den Luftfahrtsektor, Risiken durch verstärkten Wettbewerb, Produktions- und Produktentwicklungsrisiken, Verlust wichtiger Kunden, Änderungen behördlicher Vorschriften, nationale und internationale politische sowie gesetzgeberische Risiken, Risiken im Zusammenhang mit Auslandsgeschäften sowie Wechselkursschwankungen und Devisenkontrollen, Streiks, Embargos, wetterbedingte Risiken und andere Unwägbarkeiten. Wir raten Investoren und potenziellen Investoren daher davon ab, sich auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu erläutern, aus denen die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen könnten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

1 Die Umrechnung erfolgte auf Basis der jeweils gemeldeten historischen Wechselkurse.