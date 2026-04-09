Rogers voit à la croissance des PME grâce à son programme Partenaire Rouge 

Unique en son genre au pays, le programme réduit les frais de transaction et facilite la gestion des activités

Il permet aux PME d’attirer la clientèle avec des remises pouvant atteindre 3 % pour les titulaires d’une carte de crédit Rouge de Rogers

TORONTO, 09 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers a annoncé aujourd’hui le lancement de son programme Partenaire Rouge, qui intègre les services en point de vente (PDV) et les activités de carte de crédit. Une première au pays, ce programme permet aux petites et moyennes entreprises (PME) d’économiser des milliers de dollars en frais de transaction, tout en attirant et en fidélisant davantage de clientes et clients grâce à des remises accumulées plus rapidement.

« Rogers Affaires est fière d’être la première entreprise au Canada à offrir un programme entièrement intégré à l’appui des propriétaires de PME, a déclaré Tom Turner, président, Rogers Affaires. Nous savons que chaque cent compte. C’est pourquoi ce programme est essentiel. Efficace, il aide à réduire les coûts et à accroître l’achalandage afin que les propriétaires d’entreprise puissent se concentrer sur ce qui est le plus important : la croissance de leur chiffre d’affaires. »

Voici les avantages du programme Partenaire Rouge de Rogers.

Des économies exceptionnelles grâce au système de PDV Rouge de Rogers : les entreprises conservent une plus grande part de leurs revenus, étant donné qu’elles économisent 20 % sur les frais de transaction, soit l’équivalent de milliers de dollars par année.

les entreprises conservent une plus grande part de leurs revenus, étant donné qu’elles économisent 20 % sur les frais de transaction, soit l’équivalent de milliers de dollars par année. Plus de remises : les titulaires de carte de crédit Rouge de Rogers profitent de remises en argent supplémentaires de 1 % (ce qui en porte le taux à 3 %) quand elles et ils font un paiement à un système de PDV Rouge de Rogers, ce qui stimule l’achalandage pour les commerçants concernés.

les titulaires de carte de crédit Rouge de Rogers profitent de remises en argent supplémentaires de 1 % (ce qui en porte le taux à 3 %) quand elles et ils font un paiement à un système de PDV Rouge de Rogers, ce qui stimule l’achalandage pour les commerçants concernés. Publicité à vaste portée : les entreprises peuvent accroître leur notoriété en profitant de rabais sur les placements publicitaires en libre-service dans les canaux radiophoniques et de services numériques audio de Rogers Sports & Média.

les entreprises peuvent accroître leur notoriété en profitant de rabais sur les placements publicitaires en libre-service dans les canaux radiophoniques et de services numériques audio de Rogers Sports & Média. Découverte à l’échelle locale : cette initiative vise à sensibiliser davantage la clientèle et à susciter son intérêt grâce à une carte géographique qui montre l’emplacement des entreprises locales qui utilisent le système de PDV Rouge de Rogers.

cette initiative vise à sensibiliser davantage la clientèle et à susciter son intérêt grâce à une carte géographique qui montre l’emplacement des entreprises locales qui utilisent le système de PDV Rouge de Rogers. Plus d’économies grâce à la carte World Elite Mastercard Rouge de Rogers pour entreprise : les clientes et clients de Rogers Affaires bénéficient de remises d’une valeur pouvant atteindre 3 % lorsqu’ils utilisent leurs remises afin de payer des produits et services Rogers. Il sera bientôt possible de soumettre une demande de carte World Elite Mastercard Rouge de Rogers pour entreprise.

les clientes et clients de Rogers Affaires bénéficient de remises d’une valeur pouvant atteindre 3 % lorsqu’ils utilisent leurs remises afin de payer des produits et services Rogers. Il sera bientôt possible de soumettre une demande de carte World Elite Mastercard Rouge de Rogers pour entreprise. Protection complète pour entreprise : les titulaires de la carte World Elite Mastercard Rouge de Rogers pour entreprise auront l’esprit tranquille, puisque, en exclusivité, My Friendly Lawyer leur offrira un service de conseils juridiques 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tandis que Cyberscout assurera les services de rétablissement en cas de cyberattaque ou de vol d’identité.

« En combinant des remises en argent accélérées pour les titulaires, des frais de transaction parmi les plus bas au Canada et une gestion plus intelligente, nous démontrons notre engagement envers les propriétaires d’entreprise et leur clientèle, a ajouté M. Turner. Ce programme rend chaque transaction par carte plus avantageuse : il aide les entreprises à réduire leurs coûts tout en donnant aux titulaires de carte de crédit Rouge de Rogers une raison de faire leurs achats chez elles. »

Pour en savoir plus sur la façon dont chaque transaction peut rapporter à votre entreprise, consultez rogers.com/pos et banquerogers.com.

À propos de Rogers Communications Inc.

Rogers est la référence canadienne en matière de communications, de sport et de divertissement. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour en savoir plus, veuillez consulter rogers.com ou aproposde.rogers.com/relations-avec-les-investisseurs .

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