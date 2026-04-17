COMPAGNIE LEBON : Transactions sur actions propres mars 2026

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PROGRAMME DE RACHAT
           
Ce formulaire constitue l'annexe 3 de l'instruction AMF n° 2005-06 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation
SIREN :552018731     LEI :969500Q0TXUSFDLH3940
Dénomination sociale de l'émetteur :LEBON      
           
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…)actions Date de début du programme 21/05/2025
           
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
           
Opérations du mois de :mars-26       
           
I. INFORMATIONS CUMULEES
           
           
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) :39 163 3,34%
           
Solde au 28/02/2026, date de la dernière déclaration :    47 662  
           
Nombre de titres achetés dans le mois :     1 096  
Nombre de titres vendus dans le mois :     477  
Nombre de titres transférés (1) dans le mois        
Nombre de titres annulés dans le mois :        
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois   
           
           
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…    
           


II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1)
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant
        
Date de
transaction
jj/mm/aaaa		Nom de
l'intermédiaire		Achat / Vente /
Transfert (2)		Nombre de
titres (3)		Dont nombre de titres
achetés/vendus dans le
cadre d'un contrat de liquidité		Cours de la
transaction (4)		MontantCommentaires
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…)
(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc
(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas
02/03/2026GILBERT DUPONTVente15Liquidite99,6000 €1 494,0000 € 
02/03/2026GILBERT DUPONTAchat37Rachat99,4000 €3 677,8000 € 
02/03/2026GILBERT DUPONTAchat16Liquidite99,3375 €1 589,4000 € 
03/03/2026GILBERT DUPONTAchat35Rachat98,4000 €3 444,0000 € 
03/03/2026GILBERT DUPONTAchat96Liquidite97,5625 €9 366,0000 € 
04/03/2026GILBERT DUPONTVente26Liquidite94,8308 €2 465,6000 € 
04/03/2026GILBERT DUPONTAchat38Rachat95,0789 €3 613,0000 € 
04/03/2026GILBERT DUPONTAchat2Liquidite94,0000 €188,0000 € 
05/03/2026GILBERT DUPONTAchat41Rachat96,0000 €3 936,0000 € 
05/03/2026GILBERT DUPONTAchat20Liquidite95,7000 €1 914,0000 € 
06/03/2026GILBERT DUPONTVente24Liquidite93,8333 €2 252,0000 € 
06/03/2026GILBERT DUPONTAchat41Rachat95,6000 €3 919,6000 € 
06/03/2026GILBERT DUPONTAchat54Liquidite94,7111 €5 114,4000 € 
09/03/2026GILBERT DUPONTAchat42Liquidite94,5238 €3 970,0000 € 
10/03/2026GILBERT DUPONTAchat10Liquidite94,2000 €942,0000 € 
11/03/2026GILBERT DUPONTVente2Liquidite94,0000 €188,0000 € 
11/03/2026GILBERT DUPONTAchat86Liquidite93,5209 €8 042,8000 € 
12/03/2026GILBERT DUPONTAchat55Liquidite92,6473 €5 095,6000 € 
13/03/2026GILBERT DUPONTVente10Liquidite91,8000 €918,0000 € 
13/03/2026GILBERT DUPONTAchat16Liquidite91,4250 €1 462,8000 € 
16/03/2026GILBERT DUPONTVente16Liquidite92,0000 €1 472,0000 € 
17/03/2026GILBERT DUPONTAchat56Liquidite91,6714 €5 133,6000 € 
18/03/2026GILBERT DUPONTAchat47Liquidite91,2340 €4 288,0000 € 
19/03/2026GILBERT DUPONTVente1Liquidite90,4000 €90,4000 € 
19/03/2026GILBERT DUPONTAchat43Liquidite90,3488 €3 885,0000 € 
20/03/2026GILBERT DUPONTVente3Liquidite90,4000 €271,2000 € 
20/03/2026GILBERT DUPONTAchat41Liquidite89,5610 €3 672,0000 € 
23/03/2026GILBERT DUPONTVente100Liquidite90,4000 €9 040,0000 € 
23/03/2026GILBERT DUPONTAchat11Liquidite89,0000 €979,0000 € 
24/03/2026GILBERT DUPONTVente17Liquidite89,9882 €1 529,8000 € 
24/03/2026GILBERT DUPONTAchat12Liquidite89,6000 €1 075,2000 € 
25/03/2026GILBERT DUPONTVente10Liquidite90,0000 €900,0000 € 
26/03/2026GILBERT DUPONTVente159Liquidite100,0943 €15 914,9900 € 
26/03/2026GILBERT DUPONTAchat35Rachat100,5714 €3 520,0000 € 
26/03/2026GILBERT DUPONTAchat20Liquidite98,1500 €1 963,0000 € 
27/03/2026GILBERT DUPONTAchat15Liquidite99,6667 €1 495,0000 € 
27/03/2026GILBERT DUPONTAchat60Rachat101,0000 €6 060,0000 € 
30/03/2026GILBERT DUPONTVente27Liquidite100,5370 €2 714,5000 € 
30/03/2026GILBERT DUPONTAchat38Liquidite98,9474 €3 760,0000 € 
30/03/2026GILBERT DUPONTAchat63Rachat100,0714 €6 304,5000 € 
31/03/2026GILBERT DUPONTVente67Liquidite100,4478 €6 730,0000 € 
31/03/2026GILBERT DUPONTAchat66Rachat101,0000 €6 666,0000 € 


III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES    
            
Date de
transaction
jj/mm/aaaa		Nom de
l'intermédiaire		Achat / VenteNombre de
titres		Cours de la
transaction		MontantOpération dérivée
sous-jacente (1)		Commentaires    
(1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le [date] ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser    
IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)   
            
Date de
transaction
jj/mm/aaaa

 		Nom de
l'intermédiaire

 		Achat / Vente

 		Options d'achat / TermeÉchéancePrix d'exercicePrimeMarché organisé /
gré à gré		Commentaires   
  
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES  
           
Date de
transaction
jj/mm/aaaa

 		Nom de
l'intermédiaire

 		Achat / Vente

 		Options d'achat / Terme

 		ÉchéancePrix d'exercicePrimeMarché organisé /
gré à gré		Commentaires  
 

Pièce jointe


Attachments

Rachat d'actions 03.2026 Compagnie Lebon
GlobeNewswire

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