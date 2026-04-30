COMPAGNIE LEBON : rapport annuel 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – PARIS, LE 30 AVRIL 2026 – 8h55

MISE A DISPOSITION DU RAPPORT ANNUEL 2025

La COMPAGNIE LEBON vous informe que son rapport annuel 2025 est consultable sur son site internet : www.compagnielebon.fr

Ce document comprend notamment :

La présentation de la société et de ses activités ;

Les commentaires sur l’exercice 2025 ;

Le rapport de durabilité ;

Le rapport du conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise ;

Les états financiers consolidés et annuels au 31 décembre 2025 ;

Les rapports des commissaires aux comptes ;

Les renseignements relatifs à la société et à son capital ;

Le rapport du Conseil d’administration à l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire annuelle, adopté par le Conseil lors de sa séance du 25 mars 2026, présentant les résolutions soumises au vote des actionnaires lors de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire annuelle du 20 mai 2026, y compris le descriptif du programme de rachat d’actions ;

Les autres informations requises par la loi et les règlementations en vigueur.

Le rapport annuel a été déposé auprès de l’AMF le 30 avril 2026.

A propos de la Compagnie Lebon

La Compagnie Lebon, société cotée sur Euronext Growth, est contrôlée par la famille Paluel-Marmont. Ses filiales se développent dans des métiers d’exploitation d’une part avec l’hôtellerie et le thermalisme, ainsi que dans les métiers d’investissement sur fonds propres - capital investissement, immobilier, hôtellerie et co-investissement - et celui de la gestion d’actifs.

www.compagnielebon.fr - Code ISIN : FR000012129 – Symbole de marché sur Euronext Growth : ALBON

Prochains rendez-vous de communication financière

Assemblée générale annuelle : 20 mai 2026

Publication des résultats semestriels 2026 : 7 octobre 2026 après clôture de la bourse

Réunion de présentation des résultats semestriels 2025 : 8 octobre 2026

Contact actionnaires : assemblee@compagnielebon.fr

Contact investisseurs et analystes : relationsinvestisseurs@compagnielebon.fr

ACTUS finance & communication : Mathieu Calleux : mathieu.calleux@actus.fr / tel +33 1 53 65 37 91

Contact médias

Jean-Michel Mandin : jm.mandin@giesbert-mandin.fr / tel : +33 6 50 43 62 18

Marie Grandchamp : m.grandchamp@giesbert-mandin.fr / tel : +33 6 87 85 94 61

Pièce jointe