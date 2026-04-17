Investissements Purpose annonce les distributions d'avril 2026

TORONTO, 17 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Investissements Purpose (« Purpose ») a le plaisir d’annoncer des distributions pour le mois d'avril 2026 pour ses fonds négociés en bourse à capital variable et ses fonds à capital fixe (les « Fonds »).

La date ex-distribution de tous les fonds à capital variable est le 28 avril 2026. La date ex-distribution pour tous les fonds à capital fixe est le 30 avril 2026.



Fonds à capital variable Symbole

boursier Distribution

par

action/part Date

d’enregistrement Date de

paiement Fréquence

des

distributions FNB Actions à revenu Apple (AAPL) Purpose – parts de FNB APLY 0,1667 $ 28 avril 2026 4 mai 2026 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu Couche-Tard (ATD) - Parts de FNB ATDY 0,0650 $ 28 avril 2026 4 mai 2026 Mensuel Fonds de revenu de sociétés financières canadiennes Purpose – série FNB BNC 0,1225 $¹ 28 avril 2026 4 mai 2026 Mensuel Fonds d’obligations mondiales Purpose – parts de FNB BND 0,0866 $ 28 avril 2026 4 mai 2026 Mensuel Fonds d’obligations mondiales Purpose – parts de FNB USD BND.U 0,0960 $ US 28 avril 2026 4 mai 2026 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu Banque Scotia (BNS) - Parts de FNB BNSY 0,1000 $ 28 avril 2026 4 mai 2026 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu Brookfield (BN) - Parts de FNB BNY 0,0800 $ 28 avril 2026 4 mai 2026 Mensuel FNB Actions à revenu Berkshire Hathaway (BRK) Purpose – parts de FNB BRKY 0,1700 $ 28 avril 2026 4 mai 2026 Mensuel FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose – parts de FNB BTCY 0,0850 $ 28 avril 2026 4 mai 2026 Mensuel FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise BTCY.B 0,0970 $ 28 avril 2026 4 mai 2026 Mensuel FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose – parts de FNB libellées en dollars américains BTCY.U 0,0815 $ US 28 avril 2026 4 mai 2026 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu Canadian National Resources (CNQ) - Parts de FNB CNQY 0,1400 $ 28 avril 2026 4 mai 2026 Mensuel null CROC 0,0784 $ 28 avril 2026 4 mai 2026 Mensuel Fonds d’occasions de crédit Purpose – parts de FNB CROP 0,0875 $ 28 avril 2026 4 mai 2026 Mensuel Fonds d’occasions de crédit Purpose – parts de FNB libellées en dollars américains CROP.U 0,0975 $ US 28 avril 2026 4 mai 2026 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu Dollarama (DOL) - Parts de FNB DOLY 0,0650 $ 28 avril 2026 4 mai 2026 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu Enbridge (ENB) - Parts de FNB ENBY 0,1100 $ 28 avril 2026 4 mai 2026 Mensuel FNB de rendement fondé sur l’ether Purpose – parts de FNB ETHY 0,0473 $ 28 avril 2026 4 mai 2026 Mensuel FNB de rendement fondé sur l’ether Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise ETHY.B 0,0584 $ 28 avril 2026 4 mai 2026 Mensuel FNB de rendement fondé sur l’ether Purpose – parts FNB non couvertes par rapport à une devise libellées en dollars américains ETHY.U 0,0461 $ US 28 avril 2026 4 mai 2026 Mensuel Fonds mondial de crédit flexible Purpose – parts de FNB FLX 0,0461 $ 28 avril 2026 4 mai 2026 Mensuel Fonds mondial de crédit flexible Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise FLX.B 0,0551 $ 28 avril 2026 4 mai 2026 Mensuel Fonds mondial de crédit flexible Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise libellées en dollars américains FLX.U 0,0385 $ US 28 avril 2026 4 mai 2026 Mensuel Catégorie d’obligations mondiales Purpose – parts de FNB IGB 0,0723 $¹ 28 avril 2026 4 mai 2026 Mensuel FNB Actions à revenu (JPYS) Purpose – série FNB JPYS 0,1750 $ 28 avril 2026 4 mai 2026 Mensuel FNB Actions à revenu Microsoft (MSFT) Purpose – parts de FNB MSFY 0,2000 $ 28 avril 2026 4 mai 2026 Mensuel Fonds de rendement amélioré Purpose – série FNB PAYF 0,1375 $¹ 28 avril 2026 4 mai 2026 Mensuel Fonds d’obligations de rendement global Purpose – série FNB PBD 0,0590 $¹ 28 avril 2026 4 mai 2026 Mensuel Fonds de dividendes de base Purpose – série FNB PDF 0,1050 $¹ 28 avril 2026 4 mai 2026 Mensuel Fonds de dividendes amélioré Purpose – série FNB PDIV 0,0950 $¹ 28 avril 2026 4 mai 2026 Mensuel Fonds de revenu immobilier Purpose – série FNB PHR 0,0720 $¹ 28 avril 2026 4 mai 2026 Mensuel Fonds de revenu d’actions amélioré international Purpose - actions de FNB PHW 0,1450 $ 28 avril 2026 4 mai 2026 Mensuel Fonds de dividendes international Purpose – série FNB PID 0,0780 $ 28 avril 2026 4 mai 2026 Mensuel Fonds de revenu mensuel Purpose – série FNB PIN 0,0830 $¹ 28 avril 2026 4 mai 2026 Mensuel Fonds à revenu multi-actifs Purpose – parts de FNB PINC 0,0840 $ 28 avril 2026 4 mai 2026 Mensuel Fonds de revenu prudent Purpose – série FNB PRP 0,0600 $¹ 28 avril 2026 4 mai 2026 Mensuel Fonds à revenu élevé Purpose – série FNB PYF 0,0900 $¹ 28 avril 2026 4 mai 2026 Mensuel Fonds à revenu élevé Purpose – série FNB non couverte par rapport à une devise PYF.B 0,1100 $¹ 28 avril 2026 4 mai 2026 Mensuel Fonds à revenu élevé Purpose – série FNB non couverte par rapport à une devise libellée en dollars américains PYF.U 0,1050 $¹ US 28 avril 2026 4 mai 2026 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu RBC (RY) - Parts de FNB RBCY 0,0900 $ 28 avril 2026 4 mai 2026 Mensuel Fonds de revenu d’actions de base Purpose – série FNB RDE 0,1100 $¹ 28 avril 2026 4 mai 2026 Mensuel Fonds de dividendes marchés émergents Purpose – parts de FNB REM 0,0950 $ 28 avril 2026 4 mai 2026 Mensuel Fonds d’actions privilégiées canadiennes Purpose – parts de FNB RPS 0,0950 $ 28 avril 2026 4 mai 2026 Mensuel Fonds d’actions privilégiées américaines Purpose – série FNB RPU 0,0940 $ 28 avril 2026 4 mai 2026 Mensuel Fonds d’actions privilégiées américaines Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise² RPU.B / RPU.U 0,0940 $ 28 avril 2026 4 mai 2026 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu Shopify (SHOP) - Parts de FNB SHPY 0,2200 $ 28 avril 2026 4 mai 2026 Mensuel Fonds de rendement stratégique Purpose – parts de FNB SYLD 0,0970 $ 28 avril 2026 4 mai 2026 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu TD (TD) - Parts de FNB TDY 0,0900 $ 28 avril 2026 4 mai 2026 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu TELUS (T) - Parts de FNB TY 0,1000 $ 28 avril 2026 4 mai 2026 Mensuel FNB Actions à revenu AMD (AMD) Purpose – série FNB YAMD 0,6000 $ 28 avril 2026 4 mai 2026 Mensuel FNB Actions à revenu Amazon (AMZN) Purpose – parts de FNB YAMZ 0,4500 $ 28 avril 2026 4 mai 2026 Mensuel FNB Actions à revenu Broadcom (AVGO) Purpose – série FNB YAVG 0,5000 $ 28 avril 2026 4 mai 2026 Mensuel FNB Actions à revenu Coinbase (COIN) Purpose – série FNB YCON 0,3000 $ 28 avril 2026 4 mai 2026 Mensuel FNB Actions à revenu Costco (COST) Purpose – série FNB YCST 0,2000 $ 28 avril 2026 4 mai 2026 Mensuel FNB Actions à revenu Alphabet (GOOGL) Purpose – parts de FNB YGOG 0,6000 $ 28 avril 2026 4 mai 2026 Mensuel FNB Actions à revenu Tech Innovators Purpose – série FNB YMAG 0,3000 $ 28 avril 2026 4 mai 2026 Mensuel FNB Actions à revenu META (META) Purpose – série FNB YMET 0,3500 $ 28 avril 2026 4 mai 2026 Mensuel FNB Actions à revenu Netflix (NFLX) Purpose Actions – série FNB YNET 0,3000 $ 28 avril 2026 4 mai 2026 Mensuel FNB Actions à revenu NVIDIA (NVDA) Purpose – parts de FNB YNVD 0,7500 $ 28 avril 2026 4 mai 2026 Mensuel FNB Actions à revenu Palantir (PLTR) Purpose – série FNB YPLT 0,6000 $ 28 avril 2026 4 mai 2026 Mensuel FNB Actions à revenu Tesla (TSLA) Purpose – parts de FNB YTSL 0,6000 $ 28 avril 2026 4 mai 2026 Mensuel FNB Actions à revenu UnitedHealth Group (UNH) Purpose – série FNB YUNH 0,1500 $ 28 avril 2026 4 mai 2026 Mensuel Fonds à capital fixe Symbole boursier Distribution par action/part Date d’enregistrement Date de paiement Fréquence des distributions Big Banc Split Corp. – catégorie A BNK 0,1200 $¹ 30 avril 2026 15 mai 2026 Mensuel Big Banc Split Corp. – catégorie A BNK.PR.A 0,0700 $¹ 30 avril 2026 15 mai 2026 Mensuel

Distributions estimatives d'avril 2026 pour le Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose, le Fonds de gestion de trésorerie Purpose, le Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose et le Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose

Les taux de distribution de d'avril 2026 pour le Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose, le Fonds de gestion de trésorerie Purpose, le Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose et le Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose sont estimés comme suit :

Nom du fonds Symbole

boursier Distribution

estimative

par part Date

d’enregistrement Date de

paiement Fréquence

des

distributions Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose – parts de FNB MNU.U 0,3209 $ US 28 avril 2026 4 mai 2026 Mensuel Fonds de gestion de trésorerie Purpose – parts de FNB MNY 0,2083 $ 28 avril 2026 4 mai 2026 Mensuel Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose – parts de FNB PSA 0,0953 $ 28 avril 2026 4 mai 2026 Mensuel Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose – parts de FNB PSU.U 0,3073 $ US 28 avril 2026 4 mai 2026 Mensuel

Purpose prévoit de publier un communiqué de presse vers le 27 avril 2026, dans lequel sera indiqué le taux de distribution définitif du Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose, du Fonds de gestion de trésorerie Purpose, du Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose et du Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose. La date ex-distribution sera le 28 avril 2026.

Le dividende est désigné comme un dividende canadien « déterminé » aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de toute loi provinciale ou territoriale similaire. Les parts de FNB non couvertes par rapport à une devise du Fonds d’actions privilégiées américaines Purpose sont assorties d’une option d’achat en dollars canadiens et en dollars américains. La distribution par part est déclarée en dollars canadiens, mais la distribution au titre de l’option d’achat en dollars américains (RPU.U) sera effectuée en dollars américains. La conversion en dollars américains sera effectuée au taux de change en vigueur à la fin de la journée à la date ex-distribution.

À propos de Investissements Purpose

Investissements Purpose est une société de gestion d’actifs comptant plus de 31 milliards de dollars sous gestion. Elle se concentre sans relâche sur l’innovation axée sur le client et offre une gamme de produits de placement quantitatif gérés. Purpose Investments est dirigée par Som Seif, entrepreneur reconnu, et la société est une division de Purpose Unlimited, entreprise de services financiers indépendante axée sur la technologie.

Pour obtenir plus d’information, communiquez avec :

Keera Hart

Keera.Hart@kaiserpartners.com

905‑580‑1257

Un placement dans un fonds d’investissement peut donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus et les autres documents d’information avant d’investir. Les fonds d’investissement ne sont pas couverts par la Société d’assurance dépôts du Canada ni par aucun autre organisme d’assurance dépôts gouvernemental. Rien ne garantit que le montant intégral de votre placement dans le fonds vous sera rendu. Si les titres sont achetés ou vendus sur un marché boursier, vous pourriez payer plus ou recevoir moins que leur valeur liquidative courante. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire.