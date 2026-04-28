CORRECTION -- Rappel de produit : Cola PC(MD)

BRAMPTON, Ontario, 28 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Par mesure de précaution, Les Compagnies Loblaw Limitée rappellent certaines caisses de Cola PCMD (12 x 355 ML) portant le CUP 060383787035.

À l’intérieur de certaines caisses, des canettes de Coca-Cola, Zero Sucre PCMD peuvent contenir des canettes de Cola PCMD classique. Cela pourrait constituer un risque pour la santé des clients qui cherchent à limiter leur consommation de sucre.

Seuls les produits ayant le code de lot 2026NO20 PQ XXXX sont touchés par ce rappel. Les produits affectés étaient en vente entre le 2 avril et le 27 avril 2026 dans les magasins suivants :

Ontario : Real Canadian Superstore, Fortinos, Loblaws, Valu-Mart, Your Independent Grocer, Zehrs, No Frills, magasins affiliés indépendants, Wholesale Club, magasin sans nom, Shoppers Drug Mart

Région de l’Atlantique : Atlantic Superstore, Dominion, Your Independent Grocer, Maxi, No Frills, magasins affiliés indépendants, Shoppers Drug Mart

Québec : Provigo, Maxi, Axep, Intermarché, Valu-Mart, Club Entrepôt, Pharmaprix

Ouest : Real Canadian Superstore, magasins franchisés indépendants, Your Independant Grocer, Extra Foods, No Frills, magasins de détails indépendants, Real Canadian Wholesale Club, Wholesale Club, Shoppers Drug Mart

Tous les produits touchés ont été retirés des tablettes. Nous encourageons les clients à retourner l’article à l’endroit où ils l’ont acheté pour obtenir un remboursement complet.

Veuillez nous excuser pour les désagréments que cette situation pourrait vous causer. La sécurité et la confiance de nos clients demeurent une priorité absolue.

Pour obtenir de plus amples renseignements, les clients peuvent communiquer avec le service à la clientèle au 1 888 495-5111 ou visiter le site http://www.presidentschoice.ca/en_CA/customer-service-feedback-form.html.