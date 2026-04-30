Bombardier annonce l’élection des membres de son conseil d’administration

MONTRÉAL, 30 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier annonce que tous les candidats figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 9 mars 2026 ont été élus administrateurs de Bombardier lors de son assemblée générale annuelle ayant eu lieu plus tôt aujourd'hui. Les résultats détaillés du scrutin pour l'élection des administrateurs se trouvent ci-dessous.

Élection des administrateurs

À l'issue d'un scrutin, chacun des 13 candidats suivants proposés par la direction a été élu administrateur de Bombardier :

Candidats Votes pour

% pour

Contre

% Contre

Ojus Ajmera 153 342 567 99,97 50 809 0,03 Pierre Beaudoin 148 201 037 96,62 5 192 337 3,38 Joanne Bissonnette 150 579 033 98,17 2 814 342 1,83 Charles Bombardier 150 985 358 98,43 2 408 017 1,57 Rose Damen 152 927 976 99,70 465 400 0,30 Bettina Fetzer 152 547 136 99,45 846 240 0,55 Diane Fontaine 150 986 435 98,43 2 406 740 1,57 Diane Giard 149 534 322 97,48 3 859 053 2,52 Anthony R. Graham 152,889,140 99,67 504 236 0,33 Éric Martel 152 796 545 99,61 596 631 0,39 Melinda Rogers-Hixon 152 783 281 99,60 610 095 0,40 J. Allen Smith 153 135 537 99,83 257 839 0,17 Antony N. Tyler 150 147 543 97,88 3 245 332 2,12



À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les particuliers, les entreprises, les forces militaires et les gouvernements les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour anticiper leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers dans l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus durable. De plus, nous tenons absolument à faire preuve d’un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur offrant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables pour s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte de plus de 5 200 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. En 2024, Bombardier a été honorée par le prestigieux prix Red Dot du « Meilleur des meilleurs » pour les marques et le design en communication.

Information

Vous trouverez des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur la durabilité, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec un mélange de carburant d’aviation durable en utilisant le système « Réserver et réclamer », sur le site bombardier.com.

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