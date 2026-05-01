Le CN annonce l’élection des administrateurs

MONTRÉAL, 01 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé que les candidats aux postes d’administrateurs proposés dans la Circulaire de sollicitation de procurations du 9 mars 2026 (la Circulaire) ont été élus administrateurs du CN. Les résultats détaillés du vote pour l’élection des administrateurs, qui a eu lieu lors de l’assemblée annuelle des actionnaires du CN (l’assemblée) qui s’est tenue en ligne le 1 mai 2026, figurent ci-dessous.

Élection des administrateurs

Lors d’un vote au scrutin secret, les 11 candidats ci-dessous proposés par la direction ont été élus administrateurs du CN :

Candidats Votes pour

(nombre) Votes

pour (%) Votes contre

(nombre) Votes

contre (%) Shauneen Bruder 438 986 975 96,07 % 17 962 676 3,93 % Jo-ann dePass Olsovsky 430 546 313 94,22 % 26 403 335 5,78 % David Freeman 455 482 343 99,68 % 1 467 306 0,32 % Denise Gray 439 516 285 96,18 % 17 433 244 3,82 % Justin M. Howell 438 989 575 96,07 % 17 959 954 3,93 % Susan C. Jones 454 848 008 99,54 % 2 101 520 0,46 % Robert Knight 438 972 788 96,07 % 17 976 737 3,93 % Michel Letellier 453 567 551 99,26 % 3 381 977 0,74 % Al Monaco 452 819 045 99,10 % 4 130 419 0,90 % Madeleine Paquin 455 415,305 99,66 % 1 534 223 0,34 % Tracy Robinson 455 394 959 99,66 % 1 555 622 0,34 %



Shauneen Bruder a été réélue présidente du Conseil à l’unanimité par les administrateurs. Mme Bruder est administratrice de sociétés et vice-présidente directrice, Exploitation à la retraite de la Banque Royale du Canada.

Les notices biographiques de tous les administrateurs et administratrices se trouvent dans la Circulaire, disponible à l’adresse suivante : https://www.cn.ca/fr/investisseurs/depots-reglementaires/.

Les résultats finaux du vote sur toutes les questions soumises au vote à l’assemblée seront déposés auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières du Canada et des États-Unis.

À propos du CN

Le CN propulse l’économie, en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 milles et ses services de transport connexes, le CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest américain et à la côte du Golfe aux États-Unis, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu’il dessert depuis 1919.

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