QUADIENT SA : Mise à disposition du document d'enregistrement universel 2025

Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2025

Bagneux, le 11 mai 2026,

Quadient (Euronext Paris : QDT) annonce avoir déposé le 7 mai 2026 son Document d’Enregistrement Universel 2025 au format xHTML, auprès de l’Autorité des marchés financiers (« AMF »).

Le Document d’Enregistrement Universel 2025 comprend notamment :

Le rapport financier annuel 2025 ;

Le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise ;

Le descriptif du programme de rachat d’actions ;

Les rapports des Commissaires aux Comptes ;

Le rapport de gestion incluant les informations en matière de durabilité ; et

Le rapport de certification des informations en matière de durabilité.

Le Document d’Enregistrement Universel 2025 de Quadient est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Il peut être également consulté et téléchargé dans la rubrique « Investisseurs/Informations réglementées » sur le site Internet dédié aux relations investisseurs de la Société (https://invest.quadient.com/), ainsi que sur le site de l’AMF (www.amf-france.org).

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À propos de Quadient®

Quadient conçoit et développe des solutions d’automatisation centrées sur l’humain et enrichies par l’IA au service des communications d’entreprises. Des centaines de milliers de clients s’appuient sur notre plateforme logicielle pour créer, distribuer et gérer des communications critiques avec simplicité, rapidité et efficacité. De la gestion des communications clients et l’automatisation financière à la gestion du courrier et des colis, Quadient réduit les frictions opérationnelles et optimise les coûts, permettant à ses clients de se concentrer sur la croissance et la création de valeur.

Quadient est cotée sur Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et CAC Technology.

Faites place au remarquable sur https://invest.quadient.com/.

Contacts

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as.jugean@quadient.com

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