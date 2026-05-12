MARTELA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1. - 31.3.2026

Martela Oyj, Osavuosikatsaus, 12.5.2026 klo 08.00

Tammi-maaliskuun 2026 liikevaihto ja liiketulos heikkenivät edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Tammi-maaliskuu 2026

Liikevaihto oli 17,5 MEUR (25,6), muutos -31,9 %.

Liiketulos oli -1,9 MEUR (-1,6).

Liikevoittoprosentti oli -11,0 % (-6,1 %).

Tilikauden tulos oli -2,4 MEUR (-2,1).

Osakekohtainen tulos oli -0,52 euroa (-0,45).





Näkymät

Näkymät vuodelle 2026

Martela-konsernin koko vuoden 2026 liikevaihdon arvioidaan olevan noin 75–85 miljoonaa euroa ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan olevan välillä +1 – −2 miljoonaa euroa.

Avainluvut, MEUR

2026 2025 Muutos 2025 1-3 1-3 % 1-12 Liikevaihto 17,5 25,6 -31,9 % 93,7 Liiketulos -1,9 -1,6 23,2 % -1,1 Liiketulos % -11,0 % -6,1 % -1,1 % Tulos ennen veroja -2,4 -2,1 15,4 % -3,2 Tilikauden tulos -2,4 -2,1 15,4 % -3,5 Tulos/osake, EUR -0,52 -0,45 15,4 % -0,75 Sijoitetun pääoman tuotto % -11,3 -6,8 -5,1 Oman pääoman tuotto % *) n/a -784,1 n/a Omavaraisuusaste % -13,5 -1,5 801,6 % -5,1 Nettovelkaantumisaste % **) neg. neg. neg.

*) Oman pääoman tuottoa ei ole ilmoitettu, koska katsauskauden keskimääräinen omapääoma oli negatiivinen.

**) Nettovelkaantumisaste oli negatiivinen, koska oma pääoma oli negatiivinen.

Toimitusjohtaja Ville Taipale:

”Ensimmäisellä vuosineljänneksellä asiakaskysyntä heikkeni vuoden takaiseen verrattuna ja liikevaihdon sekä tilauskertymän kehitys on ollut odotettua heikompaa alkuvuoden 2026 aikana. Markkina-tilannetta on leimannut ennakoitua suurempi varovaisuus, epävarmuus sekä keskimääräisen projektikoon pienentyminen. Erityisesti isojen toimistoprojektien määrä on laskenut vuoden takaiseen verrattuna voimakkaasti.

Konsernin yhteenlasketut uudet tilaukset laskivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna noin 29 %. Tilaukset laskivat ensimmäisellä neljänneksellä kaikissa Pohjoismaissa. Vienti Pohjoismaiden ulkopuolelle oli noin edellisen vuoden vastaavan ajankohdan tasolla.

Liikevaihtomme laski ensimmäisellä vuosineljänneksellä 17,5 milj. euroon (25,6), joka oli 31,9 % matalampi verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Liikevaihto laski kaikilla markkina-alueilla. Suurten toimistoprojektien väheneminen selittää noin puolet kokonaislaskusta. Vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla suurten toimistoprojektien osuus oli korkealla tasolla.

Liiketuloksemme heikkeni ensimmäisellä vuosineljänneksellä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli -1,9 milj. euroa (-1,6). Katsauskauden liiketulosta vahvisti edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna hallinto ja muiden kiinteiden kulujen pienentyminen suoritettujen tehostamistoimien seurauksena. Lisäksi projektien ja toimitusten katekehitys oli keskimäärin vertaulukautta korkeammalla tasolla. Parantunut projektien katekehitys ja hallinnon tehostamistoimet eivät kuitenkaan olleet riittäviä kompensoimaan liikevaihdon voimakasta alentumaa.

Jatkamme uusien tehostamistoimenpiteiden toteuttamista kiihtyvällä vauhdilla. Niiden tavoitteena on parantaa yhtiön suhteellista kannattavuutta ja kilpailukykyä vuonna 2026 sekä sopeutua alempiin volyymitasoihin. Lisäksi pidämme myös muut rahavirtaa parantavat toimenpiteet edelleen toiminnan keskiössä. Jatkamme edelleen panostamista aktiiviseen asiakastyöhön ja teemme tiivistä yhteistyötä arvoketjumme kumppaneiden kanssa.

Viime vuodet ovat olleet reilusti odotettua haastavampia ja erityisesti Suomessa talouden elpyminen on viivästynyt ennusteisiin nähden jo useamman kerran. Odotukset tilauskertymän kehityksestä pysyvät varovaisina seuraavien kuukausien ajan, ja lievä elpyminen sekä suurempien projektien kysynnän kasvu siirtynevät todennäköisesti vuoden jälkimmäiselle puoliskolle.

Panostuksemme liiketoiminnan kehittämiseen ja siitä asiakkailta saatu positiivinen palaute luovat uskoa vuodelle 2026 sekä pidemmälle tulevaisuuteen. Suomessa tehdään enemmän etätyötä kuin muissa Euroopan maissa. Martela pyrkii tuotteillaan ja palveluillaan tekemään läsnätyöympäristöistä entistä houkuttelevampia, mikä osaltaan lisää mahdollisuuksia parantaa tuottavuutta. Martela on tuonut markkinoille laajentuneen Sono-neuvottelukoppimalliston, joka modulaarisena kokonaisuutena vastaa nopeasti kasvaneeseen kysyntään työympäristöjen akustisille tilaratkaisuille. Uusi maallisto luo osaltaan yhä parantuneita edellytyksiä viihtyvän sekä tehokkaan läsnätyön tekemiselle. Lisäksi lanseerattu modulaarinen Maia-sohvasarja tuo toimistoihin pehmeämmän ja kutsuvamman ilmeen sekä mahdollistaa kalustamisen joustavan räätälöinnin.

Työ parhaiden työympäristöjen puolesta jatkuu.”

Markkinatilanne

Yleinen taloustilanne jatkui ennakoitua haastavampana Pohjoismaissa vuoden 2026 alkupuolella. Toimistokiinteistöjen vajaakäyttöasteet olivat vuoden 2026 alkupuolella keskimärin edellisvuotta korkeammalla tasolla. Yleiseen taloustilanteeseen sekä asiakkaiden toimistoihin liittyvään investointikysyntään sisältyy edelleen merkittäviä epävarmuustekijöitä myös jatkossa. Geo- ja kauppapoliittisen tilanne lisää osaltaan epävarmuutta, joka vaikuttaa myös korkotason sekä inflaation kehittymisen näkymiin. Vuoden 2026 osalta emme täten odota päämarkkinoiden kysynnän olennaista vahvistumista ennen kuin mahdollisesti loppuvuotta kohden. Kireänä jatkunut kilpailutilanne asettaa edelleen painetta myös katekehitykseen.

Tarvetta tilamuutoksille syntyy edelleen työn tekemisen tapojen muuttuessa. Tarpeen konkretisoituminen kasvattaa pitkällä tähtäimellä kysyntää myös Martelan palveluille ja kalusteille.

TIEDOTUSTILAISUUS

Yhtiö ei järjestä tiedotustilaisuutta, mutta toimitusjohtaja Ville Taipale ja talousjohtaja Henri Berg ovat tavoitettavissa puhelimitse tiistaina 12.5.2026 klo 12.00-14.00 välisenä aikana.

Martela Oyj

Hallitus



Ville Taipale

Toimitusjohtaja



Lisätiedot

Toimitusjohtaja Ville Taipale, puh +358 50 557 2611

Talousjohtaja Henri Berg, puh +358 40 836 5464

Jakelu

Nasdaq OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet



www.martela.com



Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisten työ- ja oppimisympäristöjen kehittäjistä. Luomme parhaita paikkoja työn tekemiselle ja tarjoamme asiakkaillemme Martela Lifecycle -ratkaisujen avulla kalusteet ja niihin liittyvät palvelut saumattomana kokonaisuutena.

Liite