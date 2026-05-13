Paiement dividende

Information réglementée

13 mai 2026, 14h00

L'Assemblée générale ordinaire de Kinepolis Group SA a décidé aujourd’hui de payer aux actionnaires un dividende de 0,65 € brut par action.

Après déduction du précompte mobilier belge, le dividende net s’élève à 0,455 € par action.

Le dividende sera mis en paiement à partir du 20 mai 2026. La date ex coupon a été fixée au 18 mai 2026 et la date d’enregistrement au 19 mai 2026.

KINEPOLIS GROUP SA

Société anonyme qui fait ou a fait publiquement appel à l'épargne

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