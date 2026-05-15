Industries Lassonde inc. annonce l’élection des administrateurs

 | Source: Lassonde Industries Inc Lassonde Industries Inc

ROUGEMONT, Quebec, 15 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Industries Lassonde inc. (TSX: LAS.A) (« Lassonde » ou la « Société ») annonce que les candidats figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction datée du 26 mars 2026 ont été élus administrateurs de Lassonde. Les résultats détaillés du vote sur l’élection des administrateurs tenu lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires ayant eu lieu plus tôt aujourd’hui sont présentés ci-dessous.

CandidatsVOTES POURVOTES CONTRE
#%#%
Guy Bélanger39 534 14199,98%7 9680,02%
Paul Bouthillier39 175 78799,07%366 3220,93%
Luc Doyon39 394 75099,63%147 3590,37%
Nathalie Giroux39 536 54399,99%5 5660,01%
Gwen Klees39 536 49499,99%5 6150,01%
Nathalie Lassonde38 480 45297,31%1 061 6572,69%
Pierre-Paul Lassonde38 772 30298,05%769 8071,95%
Pierre Lessard39 359 32799,54%182 7820,46%
Guy Rouleau39 536 57399,99%5 5360,01%


À propos de Lassonde

Établie au Canada et avec des activités à travers l'Amérique du Nord, Industries Lassonde inc. est un chef de file de l'industrie des aliments et des boissons en Amérique du Nord. La Société développe, fabrique et commercialise une vaste gamme de produits de marque nationale et de marque privée. Les produits de la Société incluent des jus de fruits et boissons, des sauces pour pâtes, des sauces aux canneberges, des condiments, des soupes, des bouillons, des collations à base de fruits ainsi que des boissons alcoolisées telles que des cidres et des vins. Au total, Lassonde distribue plus de 3 500 produits uniques dans environ 200 formats répartis dans des catégories de produits de tablette sèche, réfrigérés et surgelés.

La stratégie de commercialisation de la Société regroupe (i) les ventes effectuées aux détaillants et grossistes en alimentation, dont les chaînes de supermarchés, les marchands indépendants, les grandes surfaces, les clubs-entrepôts, les dépanneurs ainsi que les grandes chaînes de pharmacies et (ii) les ventes de services alimentaires effectuées aux restaurants, hôtels, hôpitaux, écoles et grossistes desservant ces établissements.

Lassonde exploite 19 usines situées au Canada et aux États-Unis grâce à l’expertise de plus de 2 900 employés équivalents temps plein. Pour en apprendre davantage, visitez le www.lassonde.com.

Numéro d’enregistrement SEDAR : 00002099

Pour plus de renseignements :Personne-ressource, investisseurs
Francis Trudeau
 Chef de la direction financière
 Industries Lassonde inc.
 514 703-4633
 

Personne-ressource, médias
Isabelle Nadeau
 Directrice, Communications corporatives
 Industries Lassonde inc.
 450 469-4926, poste 10167

GlobeNewswire

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