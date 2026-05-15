Industries Lassonde inc. annonce l’élection des administrateurs

ROUGEMONT, Quebec, 15 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Industries Lassonde inc. (TSX: LAS.A) (« Lassonde » ou la « Société ») annonce que les candidats figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction datée du 26 mars 2026 ont été élus administrateurs de Lassonde. Les résultats détaillés du vote sur l’élection des administrateurs tenu lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires ayant eu lieu plus tôt aujourd’hui sont présentés ci-dessous.

Candidats VOTES POUR VOTES CONTRE # % # % Guy Bélanger 39 534 141 99,98% 7 968 0,02% Paul Bouthillier 39 175 787 99,07% 366 322 0,93% Luc Doyon 39 394 750 99,63% 147 359 0,37% Nathalie Giroux 39 536 543 99,99% 5 566 0,01% Gwen Klees 39 536 494 99,99% 5 615 0,01% Nathalie Lassonde 38 480 452 97,31% 1 061 657 2,69% Pierre-Paul Lassonde 38 772 302 98,05% 769 807 1,95% Pierre Lessard 39 359 327 99,54% 182 782 0,46% Guy Rouleau 39 536 573 99,99% 5 536 0,01%



À propos de Lassonde

Établie au Canada et avec des activités à travers l'Amérique du Nord, Industries Lassonde inc. est un chef de file de l'industrie des aliments et des boissons en Amérique du Nord. La Société développe, fabrique et commercialise une vaste gamme de produits de marque nationale et de marque privée. Les produits de la Société incluent des jus de fruits et boissons, des sauces pour pâtes, des sauces aux canneberges, des condiments, des soupes, des bouillons, des collations à base de fruits ainsi que des boissons alcoolisées telles que des cidres et des vins. Au total, Lassonde distribue plus de 3 500 produits uniques dans environ 200 formats répartis dans des catégories de produits de tablette sèche, réfrigérés et surgelés.

La stratégie de commercialisation de la Société regroupe (i) les ventes effectuées aux détaillants et grossistes en alimentation, dont les chaînes de supermarchés, les marchands indépendants, les grandes surfaces, les clubs-entrepôts, les dépanneurs ainsi que les grandes chaînes de pharmacies et (ii) les ventes de services alimentaires effectuées aux restaurants, hôtels, hôpitaux, écoles et grossistes desservant ces établissements.

Lassonde exploite 19 usines situées au Canada et aux États-Unis grâce à l’expertise de plus de 2 900 employés équivalents temps plein. Pour en apprendre davantage, visitez le www.lassonde.com .

Numéro d’enregistrement SEDAR : 00002099