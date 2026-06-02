RESULT OF RIKSBANK CERTIFICATE SALE

 Source: Sveriges Riksbank

AuctionAuction results
Auction date2026-06-02
Start date2026-06-03
Maturity date2026-06-10
Interest rate1.75 %
Offered volume, SEK bn488.0
Total bid amount, SEK bn364.55
Accepted volume, SEK bn364.55
Number of bids14
Percentage allotted, %100.00



