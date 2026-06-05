Transaction in Own Shares

 | Source: Foresight Group Holdings Limited Foresight Group Holdings Limited

LEI: 213800NNT42FFIZB1T09 
05 June 2026

Transactions in Own Shares

Foresight Group Holdings Limited ("Foresight", the "Group"), a leading investment manager in real assets and providing capital for growth, announces that, in accordance with the terms of its current share buyback programme announced on 10 April 2025 (the “Share Buyback”), the Group purchased the following number of its ordinary shares of £nil par value (“Ordinary Shares”) each through JOH Berenberg, Gossler & Co KG (which is trading for these purposes as Berenberg) (“Berenberg”).

Date of purchase:29 May 2026
Aggregate number of Ordinary Shares purchased:45,089
Lowest price paid per share (GBp):427.50
Highest price paid per share (GBp):439.00
Volume weighted average price paid per share (GBp):434.749129


Date of purchase:01 June 2026
Aggregate number of Ordinary Shares purchased:50,000
Lowest price paid per share (GBp):436.00
Highest price paid per share (GBp):445.00
Volume weighted average price paid per share (GBp):441.303520


Date of purchase:02 June 2026
Aggregate number of Ordinary Shares purchased:50,000
Lowest price paid per share (GBp):440.00
Highest price paid per share (GBp):451.00
Volume weighted average price paid per share (GBp):443.940600


Date of purchase:03 June 2026
Aggregate number of Ordinary Shares purchased:16,234
Lowest price paid per share (GBp):427.50
Highest price paid per share (GBp):438.00
Volume weighted average price paid per share (GBp):432.956480


Date of purchase:04 June 2026
Aggregate number of Ordinary Shares purchased:50,000
Lowest price paid per share (GBp):427.00
Highest price paid per share (GBp):437.50
Volume weighted average price paid per share (GBp):434.198730

Once settled, the purchased shares will be held by the Group in treasury, which means they will have no voting rights while they are held in treasury. Under the current Buyback Programme, an aggregate of 5,807,163 Ordinary Shares have been bought back.

As a result of the above, of the Group’s 116,347,803 Ordinary Shares currently in issue, a total of 112,192,324 have voting rights and 4,155,479 held in treasury and are therefore non-voting. The total number of voting shares may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in the Group under the FCA’s Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of the UK version of Regulation (EU) No. 596/2014 which is part of UK law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Berenberg as part of the Share Buyback.

Individual information:

Number of ordinary shares purchasedTransaction price (GBp share)Time of transaction (UK Time)Trading Venue  
  
145427.50029/05/2026 08:15:14LSE  
103427.50029/05/2026 08:15:14LSE  
167427.50029/05/2026 08:15:14LSE  
282427.50029/05/2026 08:15:14LSE  
3430.50029/05/2026 08:58:53LSE  
3430.50029/05/2026 09:00:00LSE  
570431.50029/05/2026 09:07:26LSE  
53431.50029/05/2026 09:45:45LSE  
52431.50029/05/2026 09:45:45LSE  
5431.50029/05/2026 09:45:45LSE  
361434.00029/05/2026 10:10:33LSE  
376434.00029/05/2026 10:10:33LSE  
237434.00029/05/2026 10:13:35LSE  
34434.00029/05/2026 10:13:35LSE  
204434.00029/05/2026 10:15:01LSE  
549434.00029/05/2026 10:15:01LSE  
716438.00029/05/2026 10:23:56LSE  
620438.50029/05/2026 10:39:03LSE  
203439.00029/05/2026 11:53:50LSE  
60437.00029/05/2026 12:04:57LSE  
546437.00029/05/2026 12:04:57LSE  
4434.00029/05/2026 12:29:29LSE  
598434.00029/05/2026 12:29:29LSE  
50433.50029/05/2026 12:48:22LSE  
21433.50029/05/2026 12:48:29LSE  
150433.50029/05/2026 12:48:29LSE  
1540434.00029/05/2026 13:03:43LSE  
51433.00029/05/2026 13:18:14LSE  
21432.50029/05/2026 13:18:14LSE  
193432.50029/05/2026 13:18:14LSE  
282432.00029/05/2026 13:50:47LSE  
282432.00029/05/2026 13:50:47LSE  
609432.00029/05/2026 13:50:47LSE  
224432.50029/05/2026 14:02:46LSE  
8431.50029/05/2026 14:25:12LSE  
135431.50029/05/2026 14:25:12LSE  
400431.50029/05/2026 14:25:12LSE  
14431.50029/05/2026 14:25:12LSE  
14431.50029/05/2026 14:25:12LSE  
372431.50029/05/2026 14:25:12LSE  
28431.50029/05/2026 14:25:12LSE  
400431.50029/05/2026 14:25:12LSE  
14431.50029/05/2026 14:25:12LSE  
386431.50029/05/2026 14:25:12LSE  
14431.50029/05/2026 14:25:12LSE  
400431.50029/05/2026 14:25:12LSE  
400431.50029/05/2026 14:25:12LSE  
316431.50029/05/2026 14:25:47LSE  
300434.50029/05/2026 14:59:22LSE  
205434.50029/05/2026 14:59:22LSE  
370434.50029/05/2026 14:59:22LSE  
716434.50029/05/2026 14:59:24LSE  
1434.00029/05/2026 15:02:46LSE  
297434.50029/05/2026 15:06:18LSE  
399434.00029/05/2026 15:06:18LSE  
3834434.00029/05/2026 15:06:18LSE  
400434.00029/05/2026 15:06:18LSE  
627434.00029/05/2026 15:06:18LSE  
400434.00029/05/2026 15:06:18LSE  
400434.00029/05/2026 15:06:18LSE  
400434.00029/05/2026 15:06:18LSE  
237434.00029/05/2026 15:06:18LSE  
400435.00029/05/2026 15:24:22LSE  
400435.00029/05/2026 15:24:22LSE  
321435.00029/05/2026 15:24:22LSE  
46435.00029/05/2026 15:24:22LSE  
33435.00029/05/2026 15:24:22LSE  
10435.00029/05/2026 15:24:22LSE  
3435.00029/05/2026 15:24:22LSE  
321435.00029/05/2026 15:24:22LSE  
46435.00029/05/2026 15:24:22LSE  
30435.00029/05/2026 15:24:22LSE  
370435.00029/05/2026 15:24:22LSE  
43435.00029/05/2026 15:24:22LSE  
276435.00029/05/2026 15:24:22LSE  
225435.50029/05/2026 15:24:38LSE  
94435.50029/05/2026 15:24:38LSE  
195435.50029/05/2026 15:24:38LSE  
209435.50029/05/2026 15:24:38LSE  
194435.50029/05/2026 15:24:38LSE  
400435.50029/05/2026 15:24:38LSE  
400435.50029/05/2026 15:24:38LSE  
400435.50029/05/2026 15:24:38LSE  
107435.50029/05/2026 15:24:38LSE  
107435.50029/05/2026 15:24:38LSE  
186435.50029/05/2026 15:24:38LSE  
214435.50029/05/2026 15:24:38LSE  
400435.50029/05/2026 15:24:38LSE  
400435.50029/05/2026 15:24:38LSE  
400435.50029/05/2026 15:24:38LSE  
400435.50029/05/2026 15:24:38LSE  
400435.50029/05/2026 15:24:38LSE  
400435.50029/05/2026 15:24:38LSE  
400435.50029/05/2026 15:24:38LSE  
400435.50029/05/2026 15:24:38LSE  
400435.50029/05/2026 15:24:38LSE  
400435.50029/05/2026 15:24:38LSE  
400435.50029/05/2026 15:24:38LSE  
400435.50029/05/2026 15:24:38LSE  
170435.50029/05/2026 15:24:38LSE  
197435.50029/05/2026 15:24:48LSE  
29435.50029/05/2026 15:24:48LSE  
194435.50029/05/2026 15:24:48LSE  
216435.50029/05/2026 15:24:48LSE  
217435.50029/05/2026 15:24:48LSE  
400435.50029/05/2026 15:24:48LSE  
400435.50029/05/2026 15:24:48LSE  
400435.50029/05/2026 15:24:48LSE  
400435.50029/05/2026 15:25:00LSE  
800435.50029/05/2026 15:25:00LSE  
400435.50029/05/2026 15:25:00LSE  
400435.50029/05/2026 15:25:00LSE  
217435.50029/05/2026 15:25:00LSE  
183435.50029/05/2026 15:25:00LSE  
217435.50029/05/2026 15:25:00LSE  
400435.50029/05/2026 15:25:00LSE  
400435.50029/05/2026 15:25:00LSE  
400435.50029/05/2026 15:25:00LSE  
400435.50029/05/2026 15:25:00LSE  
400435.50029/05/2026 15:25:34LSE  
400435.50029/05/2026 15:25:34LSE  
400435.50029/05/2026 15:25:34LSE  
225435.50029/05/2026 15:25:34LSE  
175435.50029/05/2026 15:25:35LSE  
400435.50029/05/2026 15:25:35LSE  
400435.50029/05/2026 15:25:35LSE  
400435.50029/05/2026 15:25:35LSE  
400435.50029/05/2026 15:25:35LSE  
400435.50029/05/2026 15:25:35LSE  
400435.50029/05/2026 15:25:35LSE  
400435.50029/05/2026 15:25:35LSE  
130435.50029/05/2026 15:25:35LSE  
309436.50029/05/2026 15:51:32LSE  
72436.00029/05/2026 15:57:21LSE  
371436.00029/05/2026 15:57:21LSE  
70436.00029/05/2026 15:57:21LSE  
72436.00029/05/2026 15:57:21LSE  
38436.00029/05/2026 15:57:21LSE  
480437.50029/05/2026 16:11:31LSE  
65437.50029/05/2026 16:18:59LSE  
335437.50029/05/2026 16:18:59LSE  
439437.50029/05/2026 16:18:59LSE  
400437.50029/05/2026 16:18:59LSE  
437437.50029/05/2026 16:18:59LSE  
34437.50029/05/2026 16:18:59LSE  
74437.50029/05/2026 16:19:11LSE  
292437.50029/05/2026 16:19:13LSE  
37436.00001/06/2026 08:16:14LSE  
550436.00001/06/2026 08:16:14LSE  
2259442.50001/06/2026 09:10:47LSE  
1241442.00001/06/2026 09:11:49LSE  
828441.00001/06/2026 09:21:15LSE  
5440.50001/06/2026 10:00:27LSE  
200440.50001/06/2026 10:45:24LSE  
211440.00001/06/2026 10:45:26LSE  
2128445.00001/06/2026 13:08:54LSE  
445445.00001/06/2026 13:08:58LSE  
212444.50001/06/2026 13:29:50LSE  
274444.50001/06/2026 13:33:43LSE  
774444.50001/06/2026 13:33:43LSE  
400443.50001/06/2026 13:50:25LSE  
400443.50001/06/2026 14:06:08LSE  
207443.50001/06/2026 14:06:08LSE  
8443.50001/06/2026 14:06:19LSE  
8443.50001/06/2026 14:06:19LSE  
8443.50001/06/2026 14:06:19LSE  
376443.50001/06/2026 14:06:41LSE  
2443.50001/06/2026 14:08:06LSE  
398443.50001/06/2026 14:10:56LSE  
10443.50001/06/2026 14:11:05LSE  
10443.50001/06/2026 14:11:05LSE  
229443.50001/06/2026 14:11:05LSE  
10443.50001/06/2026 14:11:05LSE  
380443.50001/06/2026 14:11:05LSE  
229443.50001/06/2026 14:11:05LSE  
8443.50001/06/2026 14:11:05LSE  
163443.50001/06/2026 14:11:05LSE  
163443.50001/06/2026 14:11:05LSE  
237443.50001/06/2026 14:11:05LSE  
163443.50001/06/2026 14:11:05LSE  
400443.50001/06/2026 14:11:05LSE  
400443.50001/06/2026 14:11:05LSE  
163443.50001/06/2026 14:11:05LSE  
237443.50001/06/2026 14:11:05LSE  
163443.50001/06/2026 14:11:05LSE  
400443.50001/06/2026 14:11:05LSE  
400443.50001/06/2026 14:11:05LSE  
237443.50001/06/2026 14:11:05LSE  
163443.50001/06/2026 14:11:05LSE  
74443.50001/06/2026 14:11:05LSE  
13443.50001/06/2026 14:11:05LSE  
4443.50001/06/2026 14:11:05LSE  
10443.50001/06/2026 14:11:05LSE  
163443.50001/06/2026 14:11:05LSE  
210443.50001/06/2026 14:11:05LSE  
189443.50001/06/2026 14:11:05LSE  
210443.50001/06/2026 14:11:05LSE  
46443.50001/06/2026 14:11:05LSE  
144443.50001/06/2026 14:11:05LSE  
256443.50001/06/2026 14:11:05LSE  
400443.50001/06/2026 14:11:05LSE  
400443.50001/06/2026 14:11:06LSE  
314443.50001/06/2026 14:11:06LSE  
86443.50001/06/2026 14:11:06LSE  
400443.50001/06/2026 14:11:06LSE  
400443.50001/06/2026 14:11:06LSE  
400443.50001/06/2026 14:11:06LSE  
400443.50001/06/2026 14:11:06LSE  
345443.50001/06/2026 14:11:06LSE  
1292441.50001/06/2026 14:11:24LSE  
362441.00001/06/2026 14:12:03LSE  
839440.00001/06/2026 14:12:28LSE  
530440.00001/06/2026 14:12:28LSE  
125439.00001/06/2026 14:26:14LSE  
138439.00001/06/2026 14:26:14LSE  
691439.00001/06/2026 14:26:14LSE  
400439.00001/06/2026 14:26:14LSE  
400439.00001/06/2026 14:26:14LSE  
44439.00001/06/2026 14:26:14LSE  
43439.00001/06/2026 14:26:14LSE  
313439.00001/06/2026 14:26:14LSE  
87439.00001/06/2026 14:26:14LSE  
400439.00001/06/2026 14:26:14LSE  
180439.00001/06/2026 14:26:14LSE  
180439.00001/06/2026 14:26:14LSE  
220439.00001/06/2026 14:26:14LSE  
400439.00001/06/2026 14:26:14LSE  
43439.00001/06/2026 14:26:14LSE  
357439.00001/06/2026 14:26:14LSE  
43439.00001/06/2026 14:26:14LSE  
400439.00001/06/2026 14:26:14LSE  
400439.00001/06/2026 14:26:14LSE  
400439.00001/06/2026 14:26:14LSE  
400439.00001/06/2026 14:26:14LSE  
400439.00001/06/2026 14:26:14LSE  
400439.00001/06/2026 14:26:14LSE  
400439.00001/06/2026 14:26:14LSE  
62439.00001/06/2026 14:26:14LSE  
79439.00001/06/2026 14:26:14LSE  
400439.00001/06/2026 14:26:14LSE  
400439.00001/06/2026 14:26:14LSE  
400439.00001/06/2026 14:26:15LSE  
400439.00001/06/2026 14:26:15LSE  
400439.00001/06/2026 14:26:15LSE  
166439.00001/06/2026 14:26:15LSE  
400439.00001/06/2026 14:26:15LSE  
400439.00001/06/2026 14:26:15LSE  
29439.00001/06/2026 14:26:15LSE  
279438.00001/06/2026 14:31:01LSE  
889438.00001/06/2026 14:31:01LSE  
197437.50001/06/2026 14:31:09LSE  
2099441.50001/06/2026 14:49:30LSE  
730440.00001/06/2026 15:00:35LSE  
403440.00001/06/2026 15:00:35LSE  
39440.00001/06/2026 15:00:35LSE  
39440.00001/06/2026 15:00:35LSE  
26440.00001/06/2026 15:00:35LSE  
38440.00001/06/2026 15:00:35LSE  
32440.00001/06/2026 15:00:35LSE  
900442.50001/06/2026 15:16:58LSE  
534442.50001/06/2026 15:16:58LSE  
641441.00001/06/2026 15:18:10LSE  
1898439.00001/06/2026 15:34:38LSE  
602439.00001/06/2026 15:34:38LSE  
116438.00001/06/2026 16:19:50LSE  
173440.50001/06/2026 16:22:37LSE  
167440.50001/06/2026 16:22:37LSE  
59440.50001/06/2026 16:22:37LSE  
71440.50001/06/2026 16:22:37LSE  
5440.50001/06/2026 16:22:37LSE  
4440.50001/06/2026 16:22:37LSE  
79440.50001/06/2026 16:22:37LSE  
80440.50001/06/2026 16:22:37LSE  
241440.50001/06/2026 16:22:37LSE  
159440.50001/06/2026 16:22:37LSE  
77440.50001/06/2026 16:22:37LSE  
323440.50001/06/2026 16:22:37LSE  
224440.50001/06/2026 16:22:37LSE  
224440.50001/06/2026 16:22:37LSE  
176440.50001/06/2026 16:22:37LSE  
400440.50001/06/2026 16:22:37LSE  
24440.50001/06/2026 16:22:37LSE  
62440.50001/06/2026 16:22:37LSE  
8440.50001/06/2026 16:22:37LSE  
179441.50001/06/2026 16:23:19LSE  
142441.50001/06/2026 16:23:19LSE  
171441.50001/06/2026 16:23:19LSE  
175441.50001/06/2026 16:23:19LSE  
400441.50001/06/2026 16:23:19LSE  
400441.50001/06/2026 16:23:19LSE  
400441.50001/06/2026 16:23:19LSE  
400441.50001/06/2026 16:23:19LSE  
400441.50001/06/2026 16:23:19LSE  
400441.50001/06/2026 16:23:19LSE  
97441.50001/06/2026 16:23:19LSE  
159441.50001/06/2026 16:23:20LSE  
306441.50001/06/2026 16:23:22LSE  
306441.50001/06/2026 16:23:24LSE  
78441.50001/06/2026 16:23:24LSE  
65441.50001/06/2026 16:23:24LSE  
183441.50001/06/2026 16:23:24LSE  
183441.50001/06/2026 16:23:25LSE  
306441.50001/06/2026 16:23:25LSE  
65441.50001/06/2026 16:23:25LSE  
31441.50001/06/2026 16:23:25LSE  
78441.50001/06/2026 16:23:25LSE  
380441.50001/06/2026 16:23:25LSE  
55441.00001/06/2026 16:23:26LSE  
1414449.50002/06/2026 08:25:28LSE  
228449.50002/06/2026 08:25:28LSE  
1807450.50002/06/2026 08:50:33LSE  
1202451.00002/06/2026 09:45:04LSE  
196450.50002/06/2026 10:02:28LSE  
223450.50002/06/2026 10:02:28LSE  
216448.50002/06/2026 10:50:15LSE  
203448.00002/06/2026 11:01:32LSE  
576448.50002/06/2026 12:00:00LSE  
2448.50002/06/2026 12:00:00LSE  
1448.50002/06/2026 12:00:00LSE  
472448.50002/06/2026 12:00:00LSE  
196446.00002/06/2026 13:31:06LSE  
900445.50002/06/2026 14:01:01LSE  
28445.50002/06/2026 14:01:01LSE  
5445.50002/06/2026 14:01:01LSE  
16445.50002/06/2026 14:08:30LSE  
15445.50002/06/2026 14:08:30LSE  
15445.50002/06/2026 14:08:30LSE  
246445.50002/06/2026 14:08:34LSE  
264445.00002/06/2026 14:27:36LSE  
267445.00002/06/2026 14:30:22LSE  
228443.50002/06/2026 15:04:43LSE  
172443.50002/06/2026 15:06:45LSE  
400443.50002/06/2026 15:18:00LSE  
400443.50002/06/2026 15:22:20LSE  
400443.50002/06/2026 15:22:20LSE  
18443.50002/06/2026 15:22:20LSE  
18443.50002/06/2026 15:22:20LSE  
364443.50002/06/2026 15:22:20LSE  
36443.50002/06/2026 15:22:20LSE  
400443.50002/06/2026 15:22:20LSE  
382443.50002/06/2026 15:22:20LSE  
382443.50002/06/2026 15:22:20LSE  
18443.50002/06/2026 15:22:20LSE  
38443.50002/06/2026 15:22:20LSE  
362443.50002/06/2026 15:25:00LSE  
53443.50002/06/2026 15:25:00LSE  
153443.50002/06/2026 15:25:00LSE  
263443.50002/06/2026 15:25:00LSE  
1443.50002/06/2026 15:25:03LSE  
271443.50002/06/2026 15:25:03LSE  
136443.50002/06/2026 15:25:03LSE  
229443.50002/06/2026 15:25:03LSE  
171443.50002/06/2026 15:25:03LSE  
246443.50002/06/2026 15:25:03LSE  
78443.50002/06/2026 15:25:03LSE  
322443.50002/06/2026 15:25:11LSE  
400443.50002/06/2026 15:25:11LSE  
1443.50002/06/2026 15:25:30LSE  
399443.50002/06/2026 15:25:41LSE  
400443.50002/06/2026 15:25:41LSE  
400443.50002/06/2026 15:25:41LSE  
167443.50002/06/2026 15:25:41LSE  
233443.50002/06/2026 15:25:42LSE  
58443.50002/06/2026 15:25:53LSE  
58443.50002/06/2026 15:25:53LSE  
284443.50002/06/2026 15:25:53LSE  
58443.50002/06/2026 15:25:53LSE  
400443.50002/06/2026 15:25:53LSE  
400443.50002/06/2026 15:25:53LSE  
57443.50002/06/2026 15:25:53LSE  
8443.50002/06/2026 15:25:53LSE  
138443.50002/06/2026 15:25:53LSE  
335443.50002/06/2026 15:25:53LSE  
400443.50002/06/2026 15:25:53LSE  
400443.50002/06/2026 15:25:53LSE  
69443.50002/06/2026 15:25:53LSE  
272443.00002/06/2026 15:25:53LSE  
299441.50002/06/2026 15:26:56LSE  
1441.00002/06/2026 15:27:20LSE  
194441.00002/06/2026 15:27:20LSE  
3440.00002/06/2026 15:39:48LSE  
3440.00002/06/2026 15:40:17LSE  
3440.00002/06/2026 15:40:47LSE  
75440.00002/06/2026 15:40:54LSE  
129441.50002/06/2026 15:46:11LSE  
838441.50002/06/2026 15:46:11LSE  
76442.50002/06/2026 15:53:00LSE  
179442.50002/06/2026 15:53:00LSE  
196442.50002/06/2026 15:53:00LSE  
101442.50002/06/2026 15:53:00LSE  
43442.50002/06/2026 15:53:00LSE  
36442.50002/06/2026 15:53:00LSE  
400442.50002/06/2026 15:53:00LSE  
51442.50002/06/2026 15:53:00LSE  
50442.50002/06/2026 15:53:00LSE  
299442.50002/06/2026 15:53:00LSE  
101442.50002/06/2026 15:53:00LSE  
299442.50002/06/2026 15:53:00LSE  
101442.50002/06/2026 15:53:00LSE  
299442.50002/06/2026 15:53:00LSE  
400442.50002/06/2026 15:53:00LSE  
50442.50002/06/2026 15:53:00LSE  
54442.50002/06/2026 15:53:00LSE  
296442.50002/06/2026 15:53:00LSE  
104442.50002/06/2026 15:53:00LSE  
400442.50002/06/2026 15:53:00LSE  
400442.50002/06/2026 15:53:00LSE  
42442.50002/06/2026 15:53:00LSE  
358442.50002/06/2026 15:53:01LSE  
400442.50002/06/2026 15:53:01LSE  
400442.50002/06/2026 15:53:01LSE  
400442.50002/06/2026 15:53:01LSE  
400442.50002/06/2026 15:53:01LSE  
400442.50002/06/2026 15:53:01LSE  
2831442.50002/06/2026 15:53:01LSE  
400442.50002/06/2026 15:53:01LSE  
255442.50002/06/2026 15:53:01LSE  
179442.50002/06/2026 15:53:01LSE  
400442.50002/06/2026 15:53:15LSE  
400442.50002/06/2026 15:54:33LSE  
424442.50002/06/2026 15:54:33LSE  
841442.50002/06/2026 15:54:33LSE  
424442.50002/06/2026 15:54:33LSE  
400442.50002/06/2026 15:54:33LSE  
400442.50002/06/2026 15:54:33LSE  
672442.50002/06/2026 15:54:33LSE  
400442.50002/06/2026 15:54:33LSE  
400442.50002/06/2026 15:54:33LSE  
400442.50002/06/2026 15:54:33LSE  
400442.50002/06/2026 15:54:33LSE  
400442.50002/06/2026 15:54:33LSE  
400442.50002/06/2026 15:54:33LSE  
400442.50002/06/2026 15:54:33LSE  
400442.50002/06/2026 15:54:33LSE  
400442.50002/06/2026 15:54:33LSE  
400442.50002/06/2026 15:54:33LSE  
400442.50002/06/2026 15:54:33LSE  
400442.50002/06/2026 15:54:33LSE  
400442.50002/06/2026 15:54:33LSE  
400442.50002/06/2026 15:54:33LSE  
400442.50002/06/2026 15:54:33LSE  
400442.50002/06/2026 15:54:33LSE  
400442.50002/06/2026 15:54:33LSE  
61442.50002/06/2026 15:54:33LSE  
400442.50002/06/2026 15:54:33LSE  
37442.50002/06/2026 15:54:39LSE  
6442.50002/06/2026 15:54:52LSE  
697442.00002/06/2026 16:07:30LSE  
316442.00002/06/2026 16:10:45LSE  
14442.00002/06/2026 16:11:16LSE  
14442.00002/06/2026 16:12:50LSE  
400444.00002/06/2026 16:24:03LSE  
152444.00002/06/2026 16:24:03LSE  
6444.00002/06/2026 16:24:03LSE  
242444.00002/06/2026 16:24:03LSE  
158444.00002/06/2026 16:24:03LSE  
152444.00002/06/2026 16:24:03LSE  
64444.00002/06/2026 16:24:03LSE  
8444.00002/06/2026 16:24:03LSE  
224444.00002/06/2026 16:24:03LSE  
176444.00002/06/2026 16:24:03LSE  
24444.00002/06/2026 16:24:03LSE  
227444.00002/06/2026 16:24:03LSE  
94444.00002/06/2026 16:24:03LSE  
55444.00002/06/2026 16:24:04LSE  
279444.00002/06/2026 16:24:04LSE  
121444.00002/06/2026 16:24:04LSE  
400444.00002/06/2026 16:24:04LSE  
400444.00002/06/2026 16:24:04LSE  
400444.00002/06/2026 16:24:04LSE  
400444.00002/06/2026 16:24:04LSE  
400444.00002/06/2026 16:24:04LSE  
400444.00002/06/2026 16:24:04LSE  
400444.00002/06/2026 16:24:04LSE  
400444.00002/06/2026 16:24:04LSE  
162444.00002/06/2026 16:24:04LSE  
400443.50002/06/2026 16:24:09LSE  
197443.50002/06/2026 16:24:09LSE  
808443.50002/06/2026 16:24:15LSE  
30443.50002/06/2026 16:24:15LSE  
392438.00003/06/2026 08:09:55LSE  
1002431.00003/06/2026 08:10:23LSE  
254431.00003/06/2026 08:10:23LSE  
1132437.00003/06/2026 08:18:40LSE  
1608437.00003/06/2026 09:32:24LSE  
321435.50003/06/2026 11:03:48LSE  
1194435.50003/06/2026 11:03:48LSE  
196435.00003/06/2026 11:03:56LSE  
590435.00003/06/2026 12:59:53LSE  
15435.00003/06/2026 12:59:54LSE  
303435.00003/06/2026 13:06:17LSE  
165435.00003/06/2026 13:06:17LSE  
35434.00003/06/2026 13:09:31LSE  
362434.00003/06/2026 13:34:01LSE  
218434.00003/06/2026 13:34:01LSE  
214433.00003/06/2026 14:11:37LSE  
308430.50003/06/2026 14:44:06LSE  
79430.50003/06/2026 14:44:06LSE  
67428.00003/06/2026 14:58:06LSE  
532428.50003/06/2026 15:14:46LSE  
247427.50003/06/2026 15:44:41LSE  
225431.00003/06/2026 16:08:32LSE  
174431.00003/06/2026 16:08:32LSE  
88431.00003/06/2026 16:08:32LSE  
27431.00003/06/2026 16:08:32LSE  
400431.00003/06/2026 16:08:32LSE  
400431.00003/06/2026 16:08:32LSE  
400431.00003/06/2026 16:08:32LSE  
400431.00003/06/2026 16:08:32LSE  
400431.00003/06/2026 16:08:32LSE  
400431.00003/06/2026 16:08:32LSE  
400431.00003/06/2026 16:08:32LSE  
400431.00003/06/2026 16:08:32LSE  
400431.00003/06/2026 16:08:32LSE  
400431.00003/06/2026 16:08:32LSE  
400431.00003/06/2026 16:08:32LSE  
86431.00003/06/2026 16:08:32LSE  
221431.50003/06/2026 16:23:28LSE  
187431.50003/06/2026 16:23:28LSE  
215431.50003/06/2026 16:23:28LSE  
400431.50003/06/2026 16:23:28LSE  
400431.50003/06/2026 16:23:28LSE  
400431.50003/06/2026 16:23:28LSE  
177431.50003/06/2026 16:23:28LSE  
201435.50004/06/2026 08:15:55LSE  
366434.00004/06/2026 09:21:33LSE  
212434.00004/06/2026 09:21:33LSE  
201432.50004/06/2026 09:38:10LSE  
474431.50004/06/2026 09:40:50LSE  
267430.00004/06/2026 10:02:03LSE  
590429.00004/06/2026 10:10:51LSE  
214429.00004/06/2026 11:12:47LSE  
121427.00004/06/2026 11:57:47LSE  
323427.00004/06/2026 11:58:25LSE  
832429.00004/06/2026 12:35:21LSE  
16428.50004/06/2026 12:35:21LSE  
546428.50004/06/2026 12:35:21LSE  
780428.00004/06/2026 12:40:42LSE  
294428.00004/06/2026 12:40:42LSE  
126428.00004/06/2026 12:40:42LSE  
183428.00004/06/2026 13:25:50LSE  
887428.00004/06/2026 13:25:58LSE  
17428.00004/06/2026 13:26:02LSE  
138430.50004/06/2026 14:06:07LSE  
402430.00004/06/2026 14:19:20LSE  
159430.00004/06/2026 14:19:20LSE  
23430.00004/06/2026 14:31:13LSE  
175430.00004/06/2026 14:31:13LSE  
75430.00004/06/2026 14:31:13LSE  
326430.50004/06/2026 14:42:20LSE  
265430.00004/06/2026 14:43:23LSE  
175432.50004/06/2026 15:18:27LSE  
8432.50004/06/2026 15:20:05LSE  
8432.50004/06/2026 15:20:05LSE  
209432.50004/06/2026 15:20:05LSE  
367432.50004/06/2026 15:20:05LSE  
400432.50004/06/2026 15:20:05LSE  
410432.50004/06/2026 15:20:05LSE  
8432.50004/06/2026 15:20:05LSE  
20432.50004/06/2026 15:20:05LSE  
27432.50004/06/2026 15:20:05LSE  
160432.50004/06/2026 15:20:07LSE  
77432.50004/06/2026 15:20:09LSE  
108432.50004/06/2026 15:20:09LSE  
102432.50004/06/2026 15:20:09LSE  
19432.50004/06/2026 15:20:09LSE  
197432.50004/06/2026 15:20:09LSE  
200433.00004/06/2026 15:30:17LSE  
82432.50004/06/2026 15:31:07LSE  
400432.50004/06/2026 15:31:07LSE  
250432.50004/06/2026 15:31:07LSE  
10432.50004/06/2026 15:31:07LSE  
140432.50004/06/2026 15:31:07LSE  
400432.50004/06/2026 15:31:07LSE  
400432.50004/06/2026 15:31:07LSE  
400432.50004/06/2026 15:31:07LSE  
400432.50004/06/2026 15:31:07LSE  
400432.50004/06/2026 15:31:07LSE  
400432.50004/06/2026 15:31:07LSE  
400432.50004/06/2026 15:31:07LSE  
400432.50004/06/2026 15:31:07LSE  
400432.50004/06/2026 15:31:07LSE  
400432.50004/06/2026 15:31:07LSE  
400432.50004/06/2026 15:31:07LSE  
400432.50004/06/2026 15:31:07LSE  
400432.50004/06/2026 15:31:07LSE  
400432.50004/06/2026 15:31:07LSE  
400432.50004/06/2026 15:31:07LSE  
400432.50004/06/2026 15:31:07LSE  
400432.50004/06/2026 15:31:07LSE  
390432.50004/06/2026 15:31:07LSE  
201431.00004/06/2026 15:31:14LSE  
113431.00004/06/2026 15:31:14LSE  
201431.50004/06/2026 15:42:18LSE  
400432.50004/06/2026 15:44:19LSE  
400432.50004/06/2026 15:44:19LSE  
42432.50004/06/2026 15:44:19LSE  
42432.50004/06/2026 15:44:19LSE  
316432.50004/06/2026 15:44:19LSE  
283432.50004/06/2026 15:44:19LSE  
117432.50004/06/2026 15:44:19LSE  
283432.50004/06/2026 15:44:19LSE  
83432.50004/06/2026 15:44:19LSE  
268432.50004/06/2026 15:44:19LSE  
49432.50004/06/2026 15:55:11LSE  
226433.00004/06/2026 16:04:43LSE  
68432.50004/06/2026 16:04:43LSE  
332432.50004/06/2026 16:07:50LSE  
22434.50004/06/2026 16:14:31LSE  
151434.50004/06/2026 16:15:08LSE  
113435.50004/06/2026 16:17:36LSE  
287435.50004/06/2026 16:17:36LSE  
113435.50004/06/2026 16:17:36LSE  
62435.50004/06/2026 16:17:36LSE  
61435.50004/06/2026 16:17:36LSE  
277435.50004/06/2026 16:17:36LSE  
123435.50004/06/2026 16:17:36LSE  
151435.50004/06/2026 16:17:41LSE  
11435.50004/06/2026 16:17:43LSE  
238435.50004/06/2026 16:18:01LSE  
400435.50004/06/2026 16:18:01LSE  
400435.50004/06/2026 16:18:01LSE  
333435.50004/06/2026 16:18:01LSE  
67435.50004/06/2026 16:18:01LSE  
333435.50004/06/2026 16:18:01LSE  
400435.50004/06/2026 16:18:01LSE  
400435.50004/06/2026 16:18:01LSE  
400435.50004/06/2026 16:18:01LSE  
400435.50004/06/2026 16:18:01LSE  
400435.50004/06/2026 16:18:01LSE  
400435.50004/06/2026 16:18:01LSE  
27435.50004/06/2026 16:18:01LSE  
373435.50004/06/2026 16:18:01LSE  
27435.50004/06/2026 16:18:01LSE  
400435.50004/06/2026 16:18:01LSE  
400435.50004/06/2026 16:18:01LSE  
400435.50004/06/2026 16:18:01LSE  
214435.50004/06/2026 16:18:01LSE  
186435.50004/06/2026 16:18:01LSE  
214435.50004/06/2026 16:18:01LSE  
400435.50004/06/2026 16:18:01LSE  
400435.50004/06/2026 16:18:01LSE  
400435.50004/06/2026 16:18:01LSE  
400435.50004/06/2026 16:18:01LSE  
400435.50004/06/2026 16:18:01LSE  
390435.50004/06/2026 16:18:01LSE  
400435.50004/06/2026 16:20:25LSE  
400435.50004/06/2026 16:20:25LSE  
400435.50004/06/2026 16:20:26LSE  
400435.50004/06/2026 16:20:33LSE  
301435.50004/06/2026 16:20:33LSE  
69435.50004/06/2026 16:20:33LSE  
30435.50004/06/2026 16:20:33LSE  
39435.50004/06/2026 16:20:33LSE  
400435.50004/06/2026 16:20:35LSE  
440435.50004/06/2026 16:20:35LSE  
360435.50004/06/2026 16:20:35LSE  
400435.50004/06/2026 16:20:35LSE  
13435.50004/06/2026 16:20:35LSE  
2435.50004/06/2026 16:20:35LSE  
398435.50004/06/2026 16:21:15LSE  
305435.50004/06/2026 16:21:39LSE  
400437.50004/06/2026 16:25:24LSE  
400437.50004/06/2026 16:25:24LSE  
400437.50004/06/2026 16:25:24LSE  
388437.50004/06/2026 16:25:24LSE  
12437.50004/06/2026 16:25:24LSE  
388437.50004/06/2026 16:25:24LSE  
400437.50004/06/2026 16:25:24LSE  
400437.50004/06/2026 16:25:24LSE  
400437.50004/06/2026 16:25:24LSE  
12437.50004/06/2026 16:25:24LSE  
400437.50004/06/2026 16:25:24LSE  
400437.50004/06/2026 16:25:24LSE  
400437.50004/06/2026 16:25:24LSE  
400437.50004/06/2026 16:25:24LSE  
400437.50004/06/2026 16:25:24LSE  
142437.50004/06/2026 16:25:24LSE  
258437.50004/06/2026 16:25:24LSE  
142437.50004/06/2026 16:25:24LSE  
400437.50004/06/2026 16:25:24LSE  
400437.50004/06/2026 16:25:24LSE  
400437.50004/06/2026 16:25:24LSE  
400437.50004/06/2026 16:25:24LSE  
400437.50004/06/2026 16:25:24LSE  
400437.50004/06/2026 16:25:24LSE  
400437.50004/06/2026 16:25:24LSE  
400437.50004/06/2026 16:25:24LSE  
400437.50004/06/2026 16:25:24LSE  
400437.50004/06/2026 16:25:24LSE  
400437.50004/06/2026 16:25:24LSE  
400437.50004/06/2026 16:25:24LSE  
400437.50004/06/2026 16:25:24LSE  
400437.50004/06/2026 16:25:24LSE  
400437.50004/06/2026 16:25:24LSE  
400437.50004/06/2026 16:25:24LSE  
400437.50004/06/2026 16:25:24LSE  
400437.50004/06/2026 16:25:24LSE  
78437.50004/06/2026 16:25:24LSE  
48437.50004/06/2026 16:25:32LSE  
168436.00004/06/2026 16:25:32LSE  
14436.00004/06/2026 16:26:04LSE  
16436.00004/06/2026 16:26:04LSE  

For further information please contact:

Foresight Group Investors
Liz Scorer / Ben McGrory
+44 (0) 7966 966956 / +44 (0) 7443 821577
ir@foresightgroup.eu

Berenberg (Joint Corporate Broker)
James Felix / John Welch / Dan Gee-Summons
+44 (0) 203 753 7800

H-Advisors Maitland
Sam Cartwright / Audrey Da Costa
+44 (0) 782 725 4561 / +44 (0) 781 710 5562
Foresight@h-advisors.global

About Foresight Group Holdings Limited

Founded in 1984, Foresight is a leading investment manager in real assets and capital for growth, operating across the UK, Europe, and Australia.

With decades of experience, Foresight offers investors access to attractive investment opportunities at the forefront of change. Foresight actively builds and grows investment solutions to support the energy transition, decarbonise industry, enhance nature recovery and realise the economic potential of ambitious companies.

A constituent of the FTSE 250 index, Foresight’s diversified investment strategies combine financial and operational skillsets to maximise asset value and provide attractive returns to its investors. Its wide range of private and public funds is complemented with a variety of investment solutions designed for the retail market.

Foresight is united by a shared commitment to build a sustainable future and grow thriving companies and economies.

Visit https://foresight.group for more information.

Follow us on LinkedIn for key updates. 


GlobeNewswire

Recommended Reading

 