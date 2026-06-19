Senvest Capital Inc. annonce les résultats de vote à l’assemblée annuelle de ses actionnaires 2026

MONTRÉAL, 19 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Senvest Capital Inc. (la « société ») (TSX: SEC) est heureuse d’annoncer les résultats de vote à l’assemblée annuelle de ses actionnaires tenue le 19 juin 2026 (l’« assemblée »).
Élection des administrateurs
Les six candidats ci-dessous au poste d'administrateur, proposés par la direction, ont été élus à l’assemblée:
|Nom du candidat
|Votes en faveur
|Pourcentage
|Votes contre
|Pourcentage
|David E. Basner
|1 553 733
|99,92%
|1 183
|0,08%
|Eileen Bermingham
|1 553 735
|99,92%
|1 181
|0,08%
|Frank Daniel
|1 554 700
|99,99%
|216
|0,01%
|Jeffrey Jonas
|1 554 898
|100,00%
|18
|0,00%
|George Malikotsis
|1 554 716
|99,99%
|200
|0,01%
|Richard Mashaal
|1 554 700
|99,99%
|216
|0,01%
Nomination des auditeurs
PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. ont de nouveau été nommés au poste d'auditeurs de la société.
À propos de Senvest
Senvest et ses filiales exercent des activités commerciales dans les secteurs des services bancaires d’investissement, de la gestion d’actifs, de l’immobilier et des systèmes électroniques de sécurité.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec M. George Malikotsis, Coprésident et cochef de la direction par intérim, chef des finances et secrétaire de Senvest Capital Inc., au 514-281-8082.