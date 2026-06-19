Senvest Capital Inc. annonce les résultats de vote à l’assemblée annuelle de ses actionnaires 2026

MONTRÉAL, 19 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Senvest Capital Inc. (la « société ») (TSX: SEC) est heureuse d’annoncer les résultats de vote à l’assemblée annuelle de ses actionnaires tenue le 19 juin 2026 (l’« assemblée »).

Élection des administrateurs

Les six candidats ci-dessous au poste d'administrateur, proposés par la direction, ont été élus à l’assemblée:

Nom du candidat Votes en faveur Pourcentage Votes contre Pourcentage David E. Basner 1 553 733 99,92% 1 183 0,08% Eileen Bermingham 1 553 735 99,92% 1 181 0,08% Frank Daniel 1 554 700 99,99% 216 0,01% Jeffrey Jonas 1 554 898 100,00% 18 0,00% George Malikotsis 1 554 716 99,99% 200 0,01% Richard Mashaal 1 554 700 99,99% 216 0,01%

Nomination des auditeurs

PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. ont de nouveau été nommés au poste d'auditeurs de la société.

À propos de Senvest

Senvest et ses filiales exercent des activités commerciales dans les secteurs des services bancaires d’investissement, de la gestion d’actifs, de l’immobilier et des systèmes électroniques de sécurité.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec M. George Malikotsis, Coprésident et cochef de la direction par intérim, chef des finances et secrétaire de Senvest Capital Inc., au 514-281-8082.