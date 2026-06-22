La CCC accélère les exportations canadiennes de défense vers le Guatemala

OTTAWA, 22 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La CCC est heureuse d’annoncer la signature d’un protocole d’entente avec le ministère de la Défense nationale de la République du Guatemala. Cette entente établit un cadre de gouvernement à gouvernement (GÀG) afin de soutenir l’approvisionnement accéléré par le Guatemala de solutions canadiennes en défense et sécurité.

Grâce à son modèle GÀG, la CCC permet aux industries canadiennes en défense et sécurité de répondre aux besoins du Guatemala tout en réduisant les risques et en simplifiant les processus d’approvisionnement. Les contrats GÀG sont signés au nom du gouvernement du Canada, offrant au Guatemala un accès rapide et fiable à des fournisseurs canadiens qualifiés. Chaque contrat comprend une garantie d’exécution appuyée par le gouvernement du Canada et respecte les normes canadiennes rigoureuses en matière d’intégrité et de conformité.

Le ministère de la Défense nationale du Guatemala souhaite renforcer la coopération dans des domaines clés où l’industrie canadienne de la défense est bien positionnée pour contribuer. Les solutions canadiennes correspondent aux priorités du Guatemala en matière de mobilité aérienne et terrestre, de surveillance, de formation, de cybersécurité et de logistique. Ensemble, elles offrent des capacités interopérables, résilientes et rentables pour les opérations humanitaires, d’intervention en cas de catastrophe et de sécurité.

Cette entente s’appuie sur la relation croissante d’exportation de défense de la CCC avec le Guatemala, notamment un contrat récent pour un aéronef Twin Otter Classic 300‑G construit au Canada. L’appareil soutient les opérations d’évacuation médicale, de secours en cas de catastrophe et d’aide humanitaire.

Citations

« Cette entente renforce la position du Canada en tant que partenaire mondial de confiance et ouvre la voie à notre industrie de la défense pour fournir des capacités de haute qualité au Guatemala, renforçant ainsi notre base industrielle et approfondissant des liens stratégiques à long terme. » — L’honorable Maninder Sidhu, ministre du Commerce international

« Ce protocole d’entente renforce le rôle du Canada en tant que partenaire de confiance pour le Guatemala et s’appuie sur le bilan éprouvé de la CCC dans la prestation de solutions canadiennes de défense et de sécurité par l’entremise de contrats G2G. Il renforce les capacités de défense du Guatemala tout en favorisant une coopération durable et mutuellement bénéfique entre nos deux pays. » — Bobby Kwon, président et chef de la direction de la CCC

« Cette entente reflète la solidité et la croissance du partenariat entre le Canada et le Guatemala. En favorisant une collaboration plus étroite entre gouvernements, il facilitera l’accès à une expertise et à des solutions canadiennes fiables qui soutiennent les priorités de défense du Guatemala et ses objectifs de sécurité plus larges. » — S.E. Olivier Jacques, ambassadeur du Canada au Guatemala

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