Quadient reconnue comme Leader dans le SPARK Matrix 2026 pour la gestion des comptes clients

Quadient confirme sa capacité d’innovation continue dans l’automatisation du cycle invoice-to-cash pilotée par l’IA et la gestion unifiée des opérations financières

Paris

Quadient (Euronext Paris : QDT), plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, annonce aujourd’hui avoir été reconnue pour la cinquième année consécutive comme Leader dans le SPARK Matrix™ 2026 pour les applications de comptes clients (Accounts Receivable) par le cabinet d’analystes et de conseil technologique QKS Group. Quadient a renforcé sa position cette année, avec une amélioration notable en matière d’excellence technologique, reflétant l’innovation continue de sa solution « invoice-to-cash » pilotée par l’IA.

Selon QKS Group, la position de leader de Quadient souligne son évolution vers une plateforme complète, alimentée par l’IA, offrant une forte précision prédictive et un traitement de bout en bout sans intervention. Le cabinet d’analyse a également mis en avant la capacité des solutions de Quadient à unifier les comptes clients (AR) et les comptes fournisseurs (AP), offrant aux équipes financières une meilleure visibilité et des analyses approfondies de leurs finances afin de prendre des décisions plus rapides et plus éclairées en matière de gestion du fonds de roulement.

Plus tôt ce mois-ci, l’entreprise a annoncé le lancement de sa nouvelle fonctionnalité de tableau de bord de trésorerie pour les comptes clients et fournisseurs, permettant aux équipes financières de regrouper dans une vue unique des données habituellement cloisonnées. Un assistant basé sur l’IA synthétise les indicateurs clés et fournit des analyses aidant les responsables financiers à accélérer les liquidités disponibles, améliorer les prévisions, réduire les risques et identifier des opportunités d’optimisation du fonds de roulement.

« Quadient s’est imposée comme un acteur de premier plan sur le marché de l’automatisation des comptes clients en 2026 grâce à son orientation vers l’automatisation intelligente, l’optimisation des flux de trésorerie et l’intégration des opérations financières », a déclaré Sanjeevi C R, Vice President Associé, Enterprise Research chez QKS Group. « L’évolution de la plateforme, passant de l’analytique prédictive à l’exécution autonome des processus de recouvrement basée sur l’IA, représente une avancée significative pour réduire les tâches manuelles tout au long du cycle invoice-to-cash. Ce qui distingue Quadient, c’est sa capacité à combiner la gestion des recouvrements, l’affectation des paiements et le traitement des paiements au sein d’un écosystème unifié de comptes clients et fournisseurs, offrant aux responsables financiers une vision plus globale de la performance du fonds de roulement. En favorisant une automatisation accrue, une meilleure visibilité des flux de trésorerie et des opérations de gestion des créances plus efficaces, Quadient continue de générer une valeur mesurable pour les organisations souhaitant moderniser leurs processus financiers et améliorer la gestion de leur liquidité. »

QKS Group a souligné les principaux points forts de Quadient AR et qui sont :

Des capacités d’IA autonome qui simplifient les processus de comptes fournisseurs avec une plus grande clarté et assurent la fluidité des factures, de leur capture jusqu’au règlement ;

Une plateforme unifiée AR et AP, réduisant les silos et simplifiant les opérations financières ;

Une affectation avancée des paiements améliorant la précision du rapprochement et minimisant les traitements manuels.



« Les directeurs financiers et leurs équipes font face à des défis de plus en plus complexes. Ils ont besoin d’un partenaire de confiance proposant des solutions d’optimisation de la gestion des flux de trésorerie, capables d’accélérer l’affectation des paiements, d’améliorer la performance du recouvrement et de renforcer les prévisions basées sur l’IA », a déclaré Lilac Schoenbeck, Vice President Senior, Solutions Digitales chez Quadient. « Cette reconnaissance en tant que Leader dans le SPARK Matrix reflète la manière dont nous aidons nos clients à transformer leurs opérations financières de bout en bout, en automatisant les tâches chronophages, en améliorant la précision et en libérant des ressources pour se concentrer sur des initiatives stratégiques favorisant la croissance de l’entreprise. »

Pour télécharger gratuitement le rapport (en anglais uniquement), rendez-vous sur : quadient.com.

About Quadient

Quadient conçoit et développe des solutions d’automatisation centrées sur l’humain et enrichies par l’IA au service des communications d’entreprise. Nos logiciels permettent à des centaines de milliers de clients de créer, de diffuser et de gérer leurs communications avec simplicité, rapidité et efficacité. De l’automatisation financière aux communications clients, en passant par la gestion du courrier et des colis, Quadient réduit les frictions et les inefficacités afin de permettre à ses clients de se concentrer sur la croissance et la relation client. Quadient est cotée sur Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC Mid & Small et CAC Technology. Faites place au remarquable sur quadient.com.

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