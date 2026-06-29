QUADIENT SA: Programme de rachat d'actions 2026

Paris, le 29 juin 2026,

Quadient (Euronext Paris : QDT) annonce mettre à disposition le descriptif du programme de rachat de ses propres actions lancé par le Conseil d’Administration du 18 juin 2026 suivant l’autorisation donnée par l'Assemblée Générale Ordinaire réunie le 18 juin 2026 (13ème résolution).

Ce descriptif est établi dans le respect des dispositions des articles 241-1 et suivants du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et des articles L. 22-10-62 et suivants du Code de commerce ainsi que des dispositions du règlement européen n°596/2014 et du règlement délégué n°2016/1052.

Ce document peut être consulté sur le site Internet dédié aux relations investisseurs de la Société ( https://invest.quadient.com/ ).

Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter :

Laura Paxton, Quadient

+33 (0)6 07 30 33 86

l.paxton@quadient.com

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