Egide - REPORT DE LA PUBLICATION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2025

, 30 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bollène, le 30 juin 2026 – 18 :00 (CET)

Communiqué de presse

REPORT DE LA PUBLICATION

DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2025

Le Groupe Egide (Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID) annonce le report de la publication de son Rapport Financier Annuel 2025, initialement prévue le 30 juin 2026, les rapports des Commissaires aux Comptes n’ayant pas encore été reçus à ce jour.

Le Groupe publiera son Rapport Financier Annuel 2025 dès réception des rapports des Commissaires aux Comptes.

Tous les documents nécessaires à la préparation de l'Assemblée Générale Mixte du 10 septembre prochain seront également mis à disposition dans les meilleurs délais.

Le Conseil d'Administration présente ses excuses pour la gêne occasionnée par ce report et remercie les actionnaires de leur compréhension.

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A propos du Groupe Egide - Toute l’actualité du Groupe est en ligne : www.egide-group.com et LinkedIn

Egide est un groupe d’envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et solutions d’interconnexions hermétiques pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, Puissance, …). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.

Egide est coté sur Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID

CONTACTS

GROUPE EGIDE

Direction Financière et Relations investisseurs : Bertrand MARTY - infofi@fr.egide-group.com

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