VICTORIA, Seychelles, 01 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la plus grande plateforme d’échange universelle (UEX) du monde, lance TradFi 101, un programe pédagogique durable destiné à aider les utilisateurs de cryptomonnaies à comprendre les marchés financiers traditionnels et à appréhender les interactions croissantes entre les actifs numériques et la finance mondiale. Ce programme propose des ressources pédagogiques structurées couvrant les principes fondamentaux de la finance, les catégories d’actifs, les mécanismes du marché, la macroéconomie, la gestion des risques et l’évolution de l’investissement multi-actifs.

Avec la démocratisation des actifs tokenisés et la participation croissante des investisseurs aux marchés des cryptomonnaies, des actions, des matières premières, des ETF et des actifs réels, la culture financière devient une compétence indispensable pour les acteurs du marché. Le programme TradFi 101 est conçu pour proposer un environnement de marché permettant aux investisseurs familiers des cryptomonnaies de comprendre les facteurs déterminant les cours des actions, des matières premières, des devises et les flux de capitaux.

TradFi 101 a été élaboré avec une approche didactique comme une initiative sectorielle ouverte qui rassemble des bourses d’échange, des plateformes médiatiques, des chercheurs, des formateurs et des communautés de créateurs afin de rendre l’éducation financière plus accessible. Parmi les contributeurs de l’écosystème qui participent ou ont été invités à ce jour figurent notamment Coin Bureau, CoinGecko et TradingView.

« Les marchés financiers sont de plus en plus interconnectés, et les traders jonglent déjà avec plusieurs classes d’actifs », commente Gracy Chen, PDG de Bitget. « Aujourd’hui, les investisseurs en cryptomonnaies s’intéressent non seulement aux actifs numériques, mais aussi aux taux d’intérêt, à l’inflation, aux actions, aux matières premières et à la liquidité mondiale. Avec l’expansion de la tokenisation, qui élargit l’accès aux marchés financiers, il devient de plus en plus important de comprendre comment ces systèmes fonctionnent ensemble. TradFi 101 a été créé pour rendre ces connaissances plus accessibles et aider les utilisateurs à préparer un avenir où les actifs traditionnels et numériques coexisteront au sein d’un même univers d’investissement. »

Le programme TradFi 101 se compose de six modules d’apprentissage dispensés dans le cadre d’un programme structuré et accompagnés de contenus pédagogiques hebdomadaires, d’une participation communautaire et d’évaluations. Le programme répondra à 100 questions financières essentielles à travers des leçons simplifiées, conçues pour un public familiarisé avec les cryptomonnaies. Les modules portent sur les sujets suivants : « Les bases de la finance : redécouvrir la finance traditionnelle » ; « L’encyclopédie des actifs : votre liste de contrôle pour un patrimoine international » ; « Les mécanismes du marché : comment fonctionne le trading » ; « La macroéconomie : la main invisible » ; « Le risque et la nature humaine : l’état d’esprit du trader » ; et « La bourse universelle : la forme ultime de la finance ».

Le dernier module explore la convergence des actifs traditionnels et numériques au sein d’un environnement de trading unifié. Plus grande bourse universelle au monde, Bitget donne déjà accès à plus de 2 millions de jetons crypto, ainsi qu’à plus de 10 000 actions américaines, plus de 500 actions tokenisées, des ETF, des matières premières, des devises et des métaux précieux. TradFi 101 examine la manière dont la tokenisation élargit l’accès aux marchés mondiaux et les raisons pour lesquelles une meilleure compréhension de la finance deviendra de plus en plus précieuse dans les années à venir.

Le programme est conçu comme une initiative à long terme qui s’inscrit dans le cadre des efforts plus larges déployés par le secteur pour améliorer la culture financière à l’ère des placements multi-actifs. En réunissant des intervenants spécialisés dans la formation issus de l’ensemble de l’écosystème, ce programme vise à aider la prochaine génération de traders à acquérir les connaissances nécessaires pour évoluer avec davantage d’assurance au sein d’un système financier de plus en plus interconnecté.

Pour en savoir plus, veuillez consulter la page : https://www.bitget.com/activity-hub/tradfi-101

À propos de Bitget

Bitget est la première bourse universelle (UEX) du monde. Au service de plus de 125 millions d’utilisateurs, elle donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto et à plus de 500 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux comme l’or. L’écosystème vise à aider les utilisateurs à faire du trading de manière plus avisée grâce à son agent IA qui accompagne l’exécution des ordres. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques conclus avec LALIGA et MotoGP™. En accord avec sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour soutenir la formation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Actuellement leader sur le marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget propose les frais les plus bas du secteur et la liquidité la plus élevée dans plus de 150 régions du monde.

Pour en savoir plus, veuillez consulter les sites suivants : Site Internet | X | Telegram | LinkedIn | Discord

Pour les demandes presse, veuillez contacter : media@bitget.com

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques sont sujets à des fluctuations et peuvent connaître une forte volatilité. Il est conseillé aux investisseurs d’investir uniquement les fonds qu’ils peuvent se permettre de perdre. La valeur de votre investissement peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre investissement principal. Il est toujours recommandé de solliciter l’avis d’un spécialiste financier indépendant et de tenir compte de votre expérience et de votre situation financière personnelles. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité en cas de pertes potentielles. Les informations figurant dans le présent communiqué ne constituent en aucun cas un conseil financier. Pour tout complément d’information, veuillez consulter nos Conditions d’utilisation.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5afb1423-31e8-4fb9-a213-97c66c378241