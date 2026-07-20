Bilan semestriel du contrat de liquidité IPSOS - Juin 2026

20 juillet 2026

Bilan semestriel du contrat de liquidité IPSOS contracté avec la société BNP Paribas

Au titre du contrat de liquidité confié par la société IPSOS SA à BNP Paribas, en date de dénouement du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

15 777 titres IPSOS

758 453 €

Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :

Achat 173 072 titres 6 192 983 € 1 481 transactions Vente 184 215 titres 6 582 939 € 1 000 transactions

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel (31 décembre 2025) les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

28 580 titres IPSOS

302 466 €

Au cours du 2ème semestre 2025, il a été négocié un total de :

Achat 47 480 titres 1 812 695 € 651 transactions Vente 44 433 titres 1 684 398 € 494 transactions

Au 1er juillet 2021, date de la mise en œuvre de la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :

12 527 titres IPSOS

926 655 €

Au 31 décembre 2018, date de la mise en œuvre de la décision n°AMF 2018-1 du 2 juillet 2018, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :

34 979 titres IPSOS

233 110 €

Pièce jointe