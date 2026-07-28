SMCP - Résultat S1 2026

Résultats premier semestre 2026

Communiqué - Paris, le 28 juillet 2026

Progression des ventes soutenue par l’Amérique et la zone EMEA

Forte amélioration de la rentabilité, discipline financière renforcée et objectifs annuels confirmés

Chiffre d’affaires de 597 M€ au premier semestre, en hausse de +0,6% en organique0F1 par rapport au S1 2025 (601 M€)

Progression des ventes soutenue tout au long du semestre en Amérique et dans la région EMEA ; retour confirmé à la croissance organique en Asie Pacifique ; recul en France dans un contexte de consommation toujours difficile et de contraction du réseau de magasins

Amélioration de la tendance des ventes au deuxième trimestre : chiffre d’affaires de 310 M€, en hausse organique de +2,0% par rapport au T2 2025 (305 M€) contre -0,8% au T1

Bonne performance des magasins comparables au deuxième trimestre (+3,9%), contribuant à une croissance like‑for‑like de +1,6% sur l’ensemble du semestre

de +1,6% sur l’ensemble du semestre Très bonne dynamique de Maje (+5,2% organique) dans toutes les zones ; Sandro poursuit également une trajectoire solide

Marge brute très satisfaisante traduisant le succès de la stratégie full-price, avec une réduction du taux moyen de discount de deux points par rapport au premier semestre 2025





EBIT ajusté de 53 M€, en progression de 25% en valeur absolue, soutenu notamment par le niveau de marge brute de gestion (76% du chiffre d’affaires). La rentabilité de SMCP de 8,9% du chiffre d’affaires (+1,8 pp vs S1 2025) s’inscrit dans la trajectoire de la guidance.

Poursuite de la réduction de la dette nette grâce à une discipline financière rigoureuse, se traduisant par un ratio de levier historiquement bas de 1,1x au 30 juin 2026, contre 1,9x un an plus tôt (et 1,3x au 31 décembre 2025). Cette solidité financière permet au Groupe de reprendre progressivement ses investissements au service de sa croissance, après deux années consécutives de réduction des stocks et des Capex.

Résultat Net de 17 M€, en augmentation de +52% par rapport au S1 2025 (11 M€).



Réseau de 1 589 points de vente à fin juin, quasi-stable au T2 après une baisse au T1 combinant une gestion dynamique du réseau en propre, et un développement via nos partenaires dans les marchés existants

Confirmation des objectifs 2026

Marge d’EBIT ajusté d’environ 10 % des ventes au second semestre

Génération de free cash-flow de 50 millions d’euros pour l'exercice

Isabelle Guichot, Directeur Général de SMCP, commente : « Au deuxième trimestre, notre dynamique s'est renforcée, avec une croissance soutenue en Amérique et en EMEA, un retour confirmé à la croissance en Asie Pacifique et une amélioration de la tendance en France, malgré un environnement de consommation attentiste. Ces résultats témoignent de la pertinence de notre stratégie et de la qualité de son exécution dans l'ensemble de nos marchés. En parallèle, nous avons enregistré une forte progression de notre rentabilité et poursuivi le renforcement de notre structure financière, tout en maintenant avec discipline notre stratégie de protection de la marge au service de la désirabilité de nos marques. Dans ce contexte, nous confirmons nos objectifs pour 2026. »

INDICATEURS FINANCIERS

M€ S1

2025 S1

2026 Variation en

données publiées Chiffre d’affaires 601,1 597,0 -0,7% EBITDA ajusté 112,0 119,2 +6% EBIT ajusté 42,6 53,2 +25% Résultat net 11,0 16,8 +52% Free Cash-Flow 33,1 3,5 -90% Dette nette 205,6 144,6 -30%

CHIFFRE D’AFFAIRES

M€ T2

2025 T2

2026 Variation

Organique Variation en

données publiées Chiffre d’affaires par région France 104,9 95,9 -8,6% -8,6% EMEA hors France 106,0 115,4 +9,0% +8,9% Amérique 49,6 53,2 +10,4% +7,2% Asie Pacifique 43,9 45,2 +1,1% +3,0% Chiffre d’affaires par marque Sandro 154,7 158,1 +2,6% +2,2% Maje 113,6 119,6 +5,5% +5,3% Autres marques1F2 36,2 32,1 -11,2% -11,2% TOTAL 304,5 309,8 +2,0% +1,8%





M€ S1

2025 S1

2026 Variation

Organique Variation en

données publiées Chiffre d’affaires par région France 207,0 184,8 -10,8% -10,8% EMEA hors France 204,0 218,0 +7,0% +6,9% Amérique 93,5 97,7 +11,0% +4,5% Asie Pacifique 96,6 96,6 +1,9% -0,0% Chiffre d’affaires par marque Sandro 302,2 299,6 +0,7% -0,9% Maje 224,3 232,6 +5,2% +3,7% Autres marques1 74,6 64,7 -13,2% -13,2% TOTAL 601,1 597,0 +0,6% -0,7%



CHIFFRE D’AFFAIRES PAR REGION

En France, le chiffre d’affaires s’élève à 185 M€, en recul organique de -10,8% par rapport au S1 2025. Si l'environnement de consommation est resté peu porteur au premier semestre, la performance du Groupe a également été impactée par plusieurs effets de périmètre, parmi lesquels la fermeture des corners BHV-SGM, des rénovations de flagships, notamment pour Sandro à Paris et la réduction des opérations de déstockage, en particulier sur les Autres marques (dont Claudie Pierlot). Les ventes like-for-like se sont toutefois améliorées au deuxième trimestre par rapport au premier, en ligne avec les indices de marché. Le Groupe a par ailleurs poursuivi avec discipline sa stratégie full-price, permettant une amélioration de deux points du taux moyen de remise.

Le réseau a été optimisé au cours du deuxième trimestre avec une réduction nette de 9 points de vente (principalement liée à la fermeture de magasins moins rentables).

En EMEA, le chiffre d’affaires s’établit à 218 M€, en progression organique de +7,0 % par rapport au S1 2025, malgré des comparables élevés. Le T2 enregistre une accélération, à +9%. La région bénéficie d'un environnement de consommation globalement résilient sur les principaux marchés opérés en direct, soutenu notamment par les bonnes performances enregistrées en Europe du Sud et en Allemagne.

L'activité réalisée avec les partenaires poursuit sa progression, portée en particulier par la Turquie, l’Europe de l’Est et les Balkans ; les ventes au Moyen-Orient, malgré la situation géopolitique, sont résilientes.

Le réseau a augmenté de 13 points de vente au deuxième trimestre, répartis équitablement entre le réseau en propre (+6) et les partenaires (+7).

En Amérique, le chiffre d’affaires atteint 98 M€, en progression organique de +11,0 % par rapport au S1 2025, portée à la fois par un effet prix et discount favorable, et par la progression des volumes, traduisant la désirabilité de nos marques. L'ensemble des pays de la zone contribue à cette dynamique, tant en retail, avec des ventes en hausse en comparable aux États-Unis et au Canada, qu'au travers des partenaires, avec une croissance particulièrement soutenue au Mexique ainsi que le développement de nouveaux marchés, comme le Chili et l'Argentine.

La tendance de croissance du T2 est quasiment identique à celle du T1, malgré la disparition de l’effet prix au deuxième trimestre aux Etats-Unis (augmentation des prix en avril 2025).

Le réseau a augmenté de trois points de vente au deuxième trimestre.

En APAC, le chiffre d’affaires du premier semestre s’élève à 97 M€, en croissance organique de +1,9 % par rapport au premier semestre 2025. En Chine, les tendances positives observées au premier trimestre se sont poursuivies au deuxième trimestre, avec une progression des ventes sur le réseau comparable, soutenue notamment par le digital et les initiatives engagées pour renforcer l’exécution retail. Cette amélioration s’accompagne de la poursuite de la stratégie full-price, illustrée par une nouvelle réduction du niveau moyen de discount, contribuant au renforcement de l’attractivité des marques. Dans le reste de l’Asie, l’activité est demeurée résiliente, portée notamment par des performances solides en Malaisie, en Thaïlande et au Vietnam.

RESULTATS CONSOLIDES S1 2026

L’EBITDA ajusté atteint 119,2 M€ au S1 2026 (soit une marge d’EBITDA ajusté de 20,0% des ventes) contre 112,0 M€ au S1 2025 (18,6% des ventes).

La marge brute de gestion en pourcentage du chiffre d’affaires (76,0%) est en forte hausse par rapport au S1 2025 (74,3%), sous l’effet conjugué de l’amélioration continue du taux moyen de remise et du mix géographique en retail ainsi que de l’amélioration de la marge avec les partenaires.

La discipline en matière de contrôle des OPEX (coûts des magasins2F3 et frais généraux et administratifs) se poursuit.

Les dotations aux amortissements et aux provisions s’élèvent à -66,0 M€ au S1 2026, en recul par rapport au S1 2025 (-69,4 M€). Hors IFRS 16, elles sont quasi-stables et représentent 3,3% des ventes au S1 2026 (en ligne avec le S1 2025).

L’EBIT ajusté atteint 53,2 M€ au S1 2026 contre 42,6 M€ au S1 2025. La marge d’EBIT ajusté progresse significativement à 8,9% au S1 2026 (contre 7,1% au S1 2025).

Les autres charges non courantes s’élèvent à -11,0 M€ (contre -8,2 M€ au S1 2025). Elles sont essentiellement constituées d’impairment de boutiques et de goodwill, sans effet cash.

Les charges financières s’élèvent à -12,9 M€ au S1 2026 contre -15,1 M€ au S1 2025 (incluant -7 M€ d’intérêts sur la dette locative, comme au S1 2025). Compte tenu de la diminution de l’encours de dette bancaire, les intérêts afférents sont en baisse de 33% (-4,9 M€ au S1 2026, contre -7,3 M€ au S1 2025).

Après prise en compte d’une charge d’impôt sur le résultat de -9,7 M€ au S1 2026 (-6,5 M€ au S1 2025), le résultat net – part du Groupe, à 16,8 M€, augmente fortement par rapport au S1 2025 (11,0 M€).

BILAN ET DETTE FINANCIERE NETTE S1 2026

Après deux années de réduction de ses stocks et de maîtrise de ses investissements, le Groupe a atteint un niveau satisfaisant lui permettant désormais de stabiliser ses stocks tout en soutenant sa croissance par des investissements ciblés et maîtrisés.

Les stocks sont quasiment stables à 232 M€ au 30 juin 2026 (229 M€ au 30 juin 2025)

Les Capex représentent 3,4% du chiffre d’affaires au S1 2026, en légère augmentation par rapport au S1 2025 (2,9%).

La dette financière nette s’élève à 145 M€ au 30 juin 2026 contre 206 M€ au 30 juin 2025 et 148M€ au 31 décembre 2025. La génération de free cash-flow modérée au S1 2026 s’explique essentiellement par un effet timing sur le BFR à l’intérieur de l’exercice (entre le deuxième et troisième trimestre), sans impact sur la performance attendue pour l’ensemble de l’année.

Le ratio Dette nette/EBITDA3F4 ajusté s’élève à 1,1x au 30 juin 2026, contre 1,3x au 31 décembre 2025 et 1,9x au 30 juin 2025.

Au cours du semestre, le Groupe a remboursé 65M€ de dette bancaire (dont 42M€ au titre du premier PGE émis en 2020, qui est désormais intégralement soldé). Enfin, les maturités du Term Loan et de la ligne de crédit renouvelable (RCF) ont été étendues en totalité de mai 2027 à mai 2028 pour 57 M€ et 155 M€ respectivement.

AUTRES INFORMATIONS

Approbation des comptes

Le Conseil d’administration s’est réuni ce jour pour arrêter les comptes consolidés du premier semestre 2026. Les procédures d’examen limité ont été effectuées.

Programme de rachat d’actions

Le conseil d’administration de SMCP a décidé le 28 juillet 2026, dans le cadre de la mise en œuvre du programme de rachat d’actions autorisé par la 20ème résolution de l’assemblée générale du 11 juin 2026, de confier un mandat irrévocable à un prestataire de services d’investissement afin de procéder à des achats d’actions de la société SMCP SA à partir du 30 juillet 2026 et pour une période allant jusqu’au 30 octobre 2026 portant sur un nombre maximum de 970 000 actions à un prix qui ne pourra pas excéder le prix maximum fixé par l’assemblée générale du 11 juin 2026. Les actions rachetées seront affectées à la couverture du plan d’intéressement long terme des collaborateurs du Groupe.

CALENDRIER FINANCIER

22 octobre 2026 – Publication des ventes du troisième trimestre

Février 2027 – Publication des résultats 2026

Une conférence téléphonique et un webcast à destination des investisseurs et des analystes sera tenue, ce jour, par Isabelle Guichot, Directeur Général, et Patricia Huyghues Despointes, Directeur Financier, à partir de 18h00 (heure de Paris). Le support de la présentation sera également disponible sur le site Internet (www.smcp.com), section Finance.

METHODOLOGIE

Sauf mention contraire, les montants sont exprimés en millions d'euros et arrondis à un chiffre après la virgule. De façon générale, les valeurs présentées dans ce communiqué de presse sont arrondies à l'unité la plus proche. Par conséquent, la somme des montants arrondis peut présenter des écarts non significatifs par rapport au total reporté. Par ailleurs, les ratios et écarts sont calculés à partir des montants sous-jacents et non à partir des montants arrondis.

AVERTISSEMENT : DECLARATIONS PROSPECTIVES

Ce communiqué de presse contient certaines informations qui constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les anticipations et convictions actuelles de l'équipe dirigeante et sont soumises à un certain nombre de risques et incertitudes, incluant ceux liés à l’épidémie actuelle du Covid-19, en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux énoncés par ces déclarations prospectives. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée sur le fait que ces projections se réaliseront ou que les objectifs de résultats seront atteints.

Ces risques et incertitudes incluent ceux présentés et détaillés au Chapitre 2 « Facteurs de risques et contrôle interne » du Document d’Enregistrement Universel de la Société déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 9 avril 2026 et qui est disponible sur le site Internet de SMCP (www.smcp.com)

Ce communiqué de presse n’a pas fait l’objet d’une vérification indépendante. SMCP ne prend aucun engagement ni ne donne aucune garantie sur l’exactitude ou le caractère complet de l’information présentée dans ce communiqué de presse. En aucun cas, SMCP, l’un de ses affiliés ou l’un de ses représentants ne pourra être tenu responsable des conséquences dommageables éventuelles de l’usage qui sera fait de ce communiqué de presse ou de toute information y figurant.

ANNEXES

Répartition des points de vente par région

Répartition des DOS S1-25 2025 T1-26 S1-26 Variation

T2-26 Variation

S1-26 Par région France 457 424 423 414 -9 -10 EMEA 394 396 394 400 +6 +4 Amérique 162 168 160 162 +2 -6 Asie Pacifique 242 239 226 218 -8 -21 Par marque Sandro 547 539 528 519 -9 -20 Maje 456 453 441 438 -3 -15 Claudie Pierlot 176 166 166 166 - - Fursac 76 69 68 71 +3 +2 Total DOS 1 255 1 227 1 203 1 194 -9 -33





Répartition des POS S1-25 2025 T1-26 S1-26 Variation

T2-26 Variation

S1-26 Par région France 457 424 423 414 -9 -10 EMEA 555 565 565 578 +13 +13 Amérique 201 210 203 206 +3 -4 Asie Pacifique 429 431 396 391 -5 -40 Par marque Sandro 749 746 726 719 -7 -27 Maje 622 624 608 609 +1 -15 Claudie Pierlot 193 184 178 183 +5 -1 Fursac 78 76 75 78 +3 +2 Total POS 1 642 1 630 1 587 1 589 +2 -41 Dont Partenaires 387 403 384 395 +11 -8

COMPTES CONSOLIDES

COMPTE DE RESULTAT (M€) S1 2025 S1 2026 Chiffre d’affaires 601,1 597,0 Coût des ventes -220,1 -202,3 Marge brute comptable 381,0 394,7 Autres produits et charges opérationnels -123,3 -127,0 Charges de personnel -145,7 -148,5 Dotations et reprises aux amortissements et aux provisions -69,4 -66,0 Plans d'attribution gratuite d'actions -1,8 -2,8 Résultat opérationnel courant 40,8 50,4 Autres produits et charges opérationnels non courants -8,2 -11,0 Résultat opérationnel 32,6 39,4 Produits et charges financiers -0,4 -0,8 Coût de l'endettement financier -14,7 -12,1 Résultat financier -15,1 -12,9 Résultat avant impôt 17,5 26,5 Impôt sur le résultat -6,5 -9,7 Résultat net 11,0 16,8 Résultat de base par action - part du Groupe (€) 0,14 0,21 Résultat dilué par action - part du Groupe (€) 0,14 0,21





BILAN - ACTIF (M€) Au 30 juin

2025 Au 30 juin

2026 Goodwill 599,9 578,1 Marques, immobilisations incorp. & droit d’utilisation 1 089,3 1 053,6 Immobilisations corporelles 66,5 65,6 Actifs financiers non courants 15,2 14,4 Actifs d’impôts différés 25,7 26,4 Actifs non courants 1 796,7 1 738,1 Stocks 229,1 232,3 Créances clients 64,3 66,9 Autres créances 45,5 51,1 Trésorerie et équivalents de trésorerie 43,7 41,4 Actifs courants 382,6 391,7 Total actif 2 179,3 2 129,8





BILAN – CAPITAUX PROPRES & PASSIF (M€) Au 30 juin

2025 Au 30 juin

2026 Total des capitaux propres 1 166,7 1 194,0 Dettes locatives à long terme 301,6 281,6 Dettes financières à long terme 92,2 57,7 Autres passifs non courants 0,6 0,7 Provisions non courantes 4,5 4,7 Provisions pour engagements de retraites à prestations définies 4,8 5,1 Passif d’impôts différés 164,1 163,7 Passifs non courants 567,8 513,5 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 114,5 120,3 Dettes locatives à court terme 93,3 87,1 Concours bancaires et dettes financières à court terme 156,5 127,6 Provisions courantes 1,3 3,5 Autres dettes courantes 79,2 83,8 Passifs courants 444,8 422,3 Total passif et capitaux propres 2 179,3 2 129,8







TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES (M€) S1 2025 S1 2026 Capacité d’Autofinancement 110,8 118,6 Variation du besoin en fonds de roulement 5,6 -33,8 Impôt sur le résultat payé 2,3 -1,7 Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles * 118,7 83,1 Dépenses d’investissement -16,7 -19,9 Autres - - Flux nets de trésorerie liés aux activités d’investissement * -16,7 -19,9 Programme de rachat d’actions propres -1,3 - Variation des dettes financières -38,7 -22,9 Intérêts financiers versés -7,2 -4,3 Autres produits et charges financiers -0,3 -0,2 Remboursement de la dette locative -59,6 -55,7 Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement -107,2 -83,1 Ecarts de change net -1,7 0,5 Variation nette de la trésorerie -6,9 -19,5

RECONCILIATION ENTRE INDICATEURS DE PERFORMANCE OPERATIONNELLE COMPTABLE ET DE GESTION

MARGE BRUTE (M€) – hors IFRS 16 S1 2025 S1 2026 Marge brute comptable 381,0 394,7 Retraitement des commissions et autres ajustements 65,8 59,2 Marge brute de gestion 446,8 453,9 Coûts directs des points de vente -271,8 -264,6 Marge retail 175,0 189,3





RESULTAT OPERATIONNEL (M€) S1 2025 S1 2026 EBITDA ajusté 112,0 119,2 Dotations aux amortissements et aux provisions -69,4 -66,0 EBIT ajusté 42,6 53,2 LTIP -1,8 -2,8 EBIT 40,8 50,4 Autres produits et charges non courants -8,2 -11,0 Résultat opérationnel 32,6 39,4





FCF (M€) S1 2025 S1 2026 Capacité d’Autofinancement 110,8 118,6 Variation du besoin en fonds de roulement 5,6 -33,8 Impôt sur le résultat payé 2,3 -1,7 Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles 118,7 83,1 Dépenses d’investissement (opérationnel et financier) -16,7 -19,9 Remboursement de la dette locative -59,6 -55,7 Intérêts et autres produits et charges financières -7,6 -4,5 Ecarts de change et autres -1,7 0,5 Free cash flow 33,1 3,5

‘

DETTE FINANCIERE NETTE (M€) Au 31 déc.

2025 Au 30 juin

2026 Dettes financières à long terme & autres passifs non courants -91,2 -58,4 Concours bancaires et dettes financières à court terme -103,7 -127,6 Trésorerie et équivalents de trésorerie 47,4 41,4 Dette financière nette -147,5 -144,6 EBITDA ajusté (hors IFRS et IAS 38) sur 12 mois 116 ,7 128,4 Dette financière nette / EBITDA ajusté 1.3x 1,1x

À PROPOS DE SMCP

SMCP réunit quatre marques de mode – Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac. Fidèle à un positionnement fort, le Creative Premium, le Groupe et ses marques proposent des collections inspirées par l’air du temps, portées par l’exigence et un rapport style-qualité-prix maîtrisé. Présent dans 58 pays, le Groupe, dont Isabelle Guichot est Directeur Général, comprend un réseau d’environ 1 600 points de vente dans le monde avec une présence digitale forte sur l’ensemble de ses marchés-clés. Evelyne Chetrite et Judith Milgrom ont fondé respectivement Sandro et Maje à Paris, en 1984 et en 1998 et continuent d’en assurer la direction artistique. Claudie Pierlot et Fursac ont été acquises par SMCP respectivement en 2009 et 2019. SMCP est coté sur le marché règlementé d’Euronext (compartiment B, ISIN FR0013214145, Code Mnémonique : SMCP).

CONTACTS INVESTISSEURS/PRESSE

SMCP

Amélie Dernis

+33 (0) 1 55 80 51 00

amelie.dernis@smcp.com BRUNSWICK

Hugues Boëton +33 (0) 6 79 99 27 15

Tristan Roquet Montegon +33 (0) 6 37 00 52 57

smcp@brunswickgroup.com





1 Croissance organique | Toutes références à “la performance organique” dans le présent communiqué correspondent à la croissance du chiffre d’affaires à taux de change et périmètre constants

2 Marques Claudie Pierlot et Fursac

3 Hors IFRS 16

4 Ebitda ajusté calculé sur 12 mois glissants et hors impacts de la norme IFRS 16

Pièce jointe