COMPOSITION DES COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

_COMMUNIQUÉ DE PRESSE_

Paris, le 28 juillet 2026 – Le Conseil d’Administration a décidé ce jour, avec effet immédiat, de nommer Antonio Cammisecra membre du Comité des Nominations et du Gouvernement d’entreprise, du Comité des Rémunérations et du Comité Stratégique et de Développement Durable.

Le Conseil d’Administration a également nommé Thierry Fournier membre du Comité d’Audit, des Comptes et des Risques et du Comité Stratégique et de Développement Durable.

De plus, le Conseil d’Administration a nommé Marc Grynberg Président du Comité Stratégique et de Développement Durable.

Le reste de la composition des Comités du Conseil d'Administration demeure inchangé.

À la suite de ces nominations, le Comité d’Audit, des Comptes et des Risques est composé de quatre membres, avec un taux d'indépendance de 100%, le Comité des Nominations et du Gouvernement d’entreprise est composé de cinq membres, avec un taux d'indépendance de 80%, le Comité des Rémunérations est composé de six membres, avec un taux d'indépendance de 80% et le Comité Stratégique et de Développement Durable est composé de six membres, avec un taux d'indépendance de deux tiers.

Plus d'informations sur la composition des Comités sont disponibles sur le site Internet de Nexans.

À propos de Nexans

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