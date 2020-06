I henhold til kapitalmarkedslovens § 38 meddeler FirstFarms A/S hermed at have modtaget meddelelse fra Henrik Hougaard om, at han, via sit ejerskab i Thoraso ApS og privat, nu ejer mellem 10 og 14,99% af aktierne i FirstFarms A/S.



Ændring i ejerskabet fra mere end 15% til et ejerskab mellem 10 og 14,99% skyldes den netop offentliggjorte kapitalforhøjelse jf. selskabsmeddelelse nr. 17/2020, og Henrik Hougaard ejer således uændret 1.093.796 stk. aktier.

Med venlig hilsen

FirstFarms A/S





For yderligere information:

Se venligst vores hjemmeside www.firstfarms.dk eller kontakt adm. direktør Anders H. Nørgaard på telefon +45 75 86 87 87.





Om FirstFarms:

FirstFarms er et dansk børsnoteret selskab, der opkøber og driver landbrug i Østeuropa. Vi udvikler de enkelte landbrug til moderne virksomheder, der leverer mælk, kød og korn af bedste kvalitet til de lokale fødevarevirksomheder. FirstFarms bidrager til, og bifalder, udviklingen mod et mere bæredygtigt landbrug.



Vedhæftet fil