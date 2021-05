GURU lance sur le marché américain le Yerba Maté, la boisson énergisante à base de plantes qui se classe en tête de classement

English French

Disponible au Canada depuis la fin 2020, le GURU Yerba Maté est classé parmi les nouveaux produits les plus performants au Canada 1 .



. À compter du 1er juin 2021, le GURU Yerba Maté sera disponible à la livraison dans les épiceries, les détaillants de produits naturels, les dépanneurs et les pharmacies à travers les États-Unis, par l'intermédiaire des partenaires de distribution de GURU et en ligne, via Amazon et guruenergy.com.

MONTRÉAL et SAN FRANCISCO, 19 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- GURU Organic Energy Corp. (TSX: GURU) (« GURU » ou la « Société »), la principale marque de boissons énergisantes biologiques au Canada, est heureuse d'annoncer le lancement imminent du GURU Yerba Maté sur le marché américain.

« L’objectif de GURU est de constamment innover, et ce en utilisant des ingrédients fonctionnels et en élaborant des recettes à base de plantes pour créer des boissons énergisantes qui offrent un bon goût et une bonne énergie. Dans la foulée du très réussi lancement du GURU Yerba Maté au Canada, nous sommes ravis de mettre cette boisson énergisante à base plantes qui se trouve en tête des classements, à la disposition des consommateurs américains, » a déclaré Carl Goyette, président et chef de la direction de GURU.

« Nos trois principaux produits – GURU Original, GURU Léger et GURU Matcha – sont déjà disponibles dans plus de 11 500 points de vente et en ligne aux États-Unis et performent bien. GURU Yerba Maté intensifie la portée et l’attrait de notre portefeuille de produits pour les consommateurs à la recherche d’alternatives saines dans le domaine des boissons énergisantes. Avec notre nombre croissant de distributeurs majeurs et de partenariats avec de grandes bannières dans les canaux des épiceries, des pharmacies et des dépanneurs et stations-service aux États-Unis ainsi que notre forte pénétration dans le canal des épiceries de produits naturels, nous pensons que notre marque continuera de prospérer et bénéficiera de ce nouvel ajout à notre ligne de produits », a-t-il conclu.

À compter du 1er juin 2021, le GURU Yerba Maté sera disponible à la livraison dans les épiceries, les détaillants de produits naturels, les dépanneurs et les pharmacies par l'entremise des partenaires KeHE et UNFI, ainsi que d'autres partenaires de distribution, GURU livraison directe et en ligne, via Amazon et guruenergy.com.

GURU Yerba Maté : Inspiré de l’Amazonie

Inspiré de l’Amazonie, le GURU Yerba Maté est infusé à partir d’ingrédients à base de plantes fonctionnels et énergisants. Le GURU Yerba Maté a une saveur de super baie açaï avec une note rafraichissante de menthe. Semblable au GURU Léger et au GURU Matcha, le GURU Yerba Maté est faible en calories et riche en énergie, et il contient du thé vert, du yerba maté, du guarana, des fruits du moine et de la stévia.

Le yerba maté est un arbre qui pousse naturellement près des cours d’eau dans les forêts situées en haute altitude du nord de l’Argentine, du Paraguay et du sud du Brésil. Ses feuilles sont généralement torréfiées et infusées pour produire du maté, une boisson riche en caféine, qui aurait la même puissance que le café, les bienfaits du thé pour la santé et la joie que procure le chocolat. Les Guaranis, une tribu vivant à même ses régions et leurs environs, ont une longue histoire de consommation de yerba maté pour ses propriétés énergisantes et ont fortement influencé la façon dont le yerba maté est aujourd’hui consommé.

Le GURU Yerba Maté contient également du guarana, une plante amazonienne nommée après les Guaranis, qui l’ont traditionnellement cultivé. Connu sous le nom de « l’oeil de la forêt », le guarana a également des propriétés énergétiques et est un ingrédient qui est aussi présent dans d’autres boissons énergisantes de GURU et ce depuis 1999.

À propos de GURU

GURU Organic Energy Corp. (TSX: GURU) est une entreprise dynamique à croissance rapide qui fut la première compagnie au monde à lancer en 1999, la toute première boisson énergisante naturelle conçue à partir de plantes. La Société commercialise des boissons énergisantes biologiques au Canada et aux États-Unis par l’intermédiaire d’un réseau de distribution de plus de 21 000 points de vente et par l’entremise de guruenergy.com et d’Amazon. GURU a su bâtir une marque inspirante avec une liste d’ingrédients naturels et biologiques. Ses boissons offrent aux consommateurs une bonne énergie qui ne vient jamais au détriment de leur santé. La Société s’est engagée à réaliser sa mission visant à faire le ménage de l’industrie des boissons énergisantes au Canada et aux États-Unis. Pour plus d’informations sur GURU, visitez le www.guruenergy.com ou suivez-nous sur Instagram @guruenergydrink et sur Facebook @guruenergy.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse peut contenir des « énoncés prospectifs » au sens de la loi canadienne sur les valeurs mobilières applicables. Ces énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, des informations relatives à nos objectifs et aux stratégies pour atteindre ces objectifs, ainsi que des informations relatives à nos convictions, plans, attentes, anticipations, estimations et intentions. Les énoncés prospectifs sont généralement identifiés par l'utilisation de mots tels que « peut », « devrait », « pourrait », « s'attendre », « avoir l'intention », « estimer », « anticiper », « planifier », « prévoir », « croire » ou « continuer », bien que tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas ces mots. Les énoncés prospectifs sont fournis dans le but d'aider le lecteur à comprendre la Société et ses activités, ses opérations, ses perspectives et ses risques à un certain moment dans le contexte des développements historiques et futurs possibles, et le lecteur est donc averti que ces énoncés peuvent ne pas être appropriés à d'autres fins. Les énoncés prospectifs sont basés sur des hypothèses et sont soumis à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont plusieurs sont hors de notre contrôle, ce qui pourrait faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont divulgués ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent notamment l’incertitude continue sur les marchés financiers; un ralentissement économique; des changements défavorables dans les conditions économiques ou politiques; la pandémie de la COVID-19; les fluctuations des taux de change; une concurrence accrue; la dépendance aux boissons énergisantes comme seule source de revenus; les changements dans les préférences des consommateurs; l'évolution du paysage de la vente au détail; des changements importants dans la réglementation gouvernementale; les critiques des produits de boissons énergisantes et/ou du marché des boissons énergisantes; la dépendance à l'égard des co-emballeurs pour la fabrication de nos produits; notre capacité à maintenir de bonnes relations avec nos clients existants; les augmentations de coûts et/ou les pénuries de matières premières, d'ingrédients, de carburant et/ou de co-emballage; l'incapacité à estimer avec précision la demande pour nos produits; la perte de droits de propriété intellectuelle; notre capacité à conserver la haute direction ou à maintenir l'image de marque ou la qualité des produits; les changements climatiques; notre capacité à réaliser et à gérer la croissance; les conflits d'intérêts; les litiges; et les événements catastrophiques. Certaines hypothèses ont été formulées lors de la préparation des énoncés prospectifs concernant la disponibilité des ressources en capital, la performance de l'entreprise, les conditions du marché et la demande des consommateurs. Par conséquent, tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont assortis des mises en garde susmentionnées, et il n'y a aucune garantie que les résultats ou les développements que nous prévoyons se réaliseront ou, même s'ils se réalisent en grande partie, qu'ils auront les conséquences ou les effets attendus sur notre activité, notre situation financière ou nos résultats d'exploitation. Sauf mention contraire ou indication contraire du contexte, les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont fournis à la date de celui-ci, et nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à modifier ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l'exige.

