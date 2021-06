GURU Organic Energy et PepsiCo® Canada Breuvages signent une entente de distribution nationale

English French

PepsiCo Canada Breuvages deviendra le distributeur national exclusif des boissons énergisantes biologiques GURU à compter du 4 octobre 2021.





Entente à long terme permettant d'accélérer considérablement les plans de croissance canadiens de GURU.





GURU bénéficiera du vaste réseau de distribution directe en magasin de PepsiCo Canada Breuvages à travers le Canada.



MONTRÉAL, 14 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- GURU Organic Energy Corp. (TSX: GURU) (« GURU »), la principale marque de boissons énergisantes biologiques au Canada, et Groupe d'embouteillage Pepsi (Canada), SRI (« PepsiCo® Canada Breuvages ») annoncent qu'ils ont conclu une entente de distribution nationale exclusive à long terme au Canada pour les boissons énergisantes de GURU.

À compter du 4 octobre 2021, PepsiCo Canada Breuvages vendra, distribuera et commercialisera les boissons énergisantes biologiques, naturelles et saines de GURU dans les dépanneurs et les épiceries, ainsi qu’auprès des services alimentaires à l'échelle nationale. Cette entente permettra de considérablement accroître les activités de distribution et la portée de GURU au Canada.

« À ce stade de notre croissance, le partenariat avec PepsiCo Canada Breuvages portant sur la distribution canadienne de nos boissons énergisantes saines est transformationnel pour GURU et a le potentiel d'accélérer nos ventes et nos plans de distribution. Cette entente confirme également la demande grandissante de la marque GURU, qui s’impose rapidement comme la boisson énergisante biologique de choix des consommateurs canadiens. Ceci est dû à notre marque différenciée et à notre liste d'ingrédients naturels qui offrent un bon goût et une bonne énergie, » a déclaré Carl Goyette, président et chef de la direction de GURU.

« GURU a rapidement fait sa marque en tant que boisson énergisante innovatrice avec ses ingrédients biologiques et naturels, » a déclaré Mike Ruff, président de PepsiCo Canada Breuvages. « Ce partenariat s'inscrit parfaitement dans notre stratégie axée sur le consommateur et nous aidera à élargir notre gamme de produits de boissons énergisantes et à répondre à l'évolution rapide de la demande des consommateurs pour des boissons plus fonctionnelles. »

L'entente est d'une durée initiale de 10 ans, sujette à des périodes de renouvellement de 5 ans.

GURU a également octroyé à PepsiCo Canada Breuvages des bons de souscription portant sur un maximum de 1 650 000 actions, répartis en tranches en fonction de l'atteinte d'étapes commerciales. Ces bons de souscription ne pourront être exercés qu'en cas de changement de contrôle, et pourraient être rachetés au comptant si un tiers devait acquérir GURU ou être exercés contre des actions de GURU si PepsiCo Canada Breuvages ou une société affiliée était l’acquéreur.

À propos de PepsiCo

Les produits PepsiCo sont consommés plus d’un milliard de fois par jour dans plus de 200 pays et territoires partout dans le monde. PepsiCo a généré des revenus nets de plus de 70 milliards de dollars en 2020 grâce à sa gamme d'aliments et de boissons complémentaires regroupant les marques Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker, Tropicana et SodaStream. La gamme de PepsiCo comprend plusieurs boissons et aliments délicieux et compte 23 marques qui produisent chacune annuellement des ventes au détail estimées à plus de 1 milliard de dollars.

Nos activités commerciales sont guidées par notre vision consistant à « être le chef de file mondial en matière d’aliments et de boissons pratiques en déployant notre approche Donner un sens à notre vision ». Cette approche illustre notre désir de réussir de façon durable dans le marché et permet de donner un sens à nos efforts dans tous les aspects de nos activités commerciales. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.pepsico.ca.

À propos de GURU

GURU Organic Energy Corp. (TSX: GURU) est une entreprise dynamique à croissance rapide qui fut la première compagnie au monde à lancer en 1999, la toute première boisson énergisante naturelle conçue à partir de plantes. GURU commercialise des boissons énergisantes biologiques au Canada et aux États-Unis par l’intermédiaire d’un réseau de distribution de plus de 21 000 points de vente et par l’entremise de guruenergy.com et d’Amazon. GURU a su bâtir une marque inspirante avec une liste d’ingrédients naturels et biologiques. Ses boissons offrent aux consommateurs une bonne énergie qui ne vient jamais au détriment de leur santé. GURU s’est engagée à réaliser sa mission visant à faire le ménage de l’industrie des boissons énergisantes au Canada et aux États-Unis. Pour plus d’informations sur GURU, visitez le www.guruenergy.com ou suivez-nous sur Instagram @guruenergydrink et sur Facebook @guruenergy.

Déclaration de mise en garde de PepsiCo

Le présent communiqué contient des énoncés reflétant nos opinions sur nos performances futures qui constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les énoncés prospectifs sont généralement identifiés par l'inclusion de mots tels que « but », « anticiper », « croire », « conduire », « estimer », « s'attendre », « objectif », « avoir l'intention », « peut », « planifier », « projet », « stratégie », « cible » et « sera » ou des énoncés similaires ou des variations de ces termes et d'autres expressions similaires. Les énoncés prospectifs comportent en soi des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés, notamment les impacts de la COVID-19; la demande future pour les produits de PepsiCo; les dommages à la réputation ou à l'image de marque de PepsiCo; les problèmes ou les préoccupations concernant la qualité et la sécurité des produits; la capacité de PepsiCo à livrer une concurrence efficace; les changements dans le secteur de la vente au détail ou dans les ventes à un client clé; la perturbation de la chaîne d'approvisionnement de PepsiCo; l'incapacité de conclure ou de gérer avec succès des transactions stratégiques; l'imposition ou la proposition d'imposition de nouvelles taxes ou d'augmentation des taxes visant les produits de PepsiCo; l'imposition de restrictions sur la commercialisation ou la vente des produits de PepsiCo; et le non-respect des lois et des règlements applicables. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces facteurs et d'autres qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de PepsiCo diffèrent considérablement de ceux qui sont présentés ici, veuillez consulter les documents déposés par PepsiCo auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, y compris son plus récent rapport annuel sur le formulaire 10-K et les rapports subséquents sur les formulaires 10-Q et 8-K. Les investisseurs sont invités à ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle ils sont formulés. PepsiCo ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

Déclaration de mise en garde de GURU

Ce communiqué de presse peut contenir des « énoncés prospectifs » au sens de la loi canadienne sur les valeurs mobilières applicables. Ces énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, des informations relatives à nos objectifs et aux stratégies pour atteindre ces objectifs, ainsi que des informations relatives à nos convictions, plans, attentes, anticipations, estimations et intentions. Les énoncés prospectifs sont généralement identifiés par l'utilisation de mots tels que « peut », « devrait », « pourrait », « s'attendre », « avoir l'intention », « estimer », « anticiper », « planifier », « prévoir », « croire » ou « continuer », bien que tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas ces mots. Les énoncés prospectifs sont fournis dans le but d'aider le lecteur à comprendre GURU et ses activités, ses opérations, ses perspectives et ses risques à un certain moment dans le contexte des développements historiques et futurs possibles, et le lecteur est donc averti que ces énoncés peuvent ne pas être appropriés à d'autres fins. Les énoncés prospectifs sont basés sur des hypothèses et sont soumis à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont plusieurs sont hors de notre contrôle, ce qui pourrait faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont divulgués ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent notamment l’incertitude continue sur les marchés financiers; un ralentissement économique; des changements défavorables dans les conditions économiques ou politiques; la pandémie de la COVID-19; les fluctuations des taux de change; une concurrence accrue; la dépendance aux boissons énergisantes comme seule source de revenus; les changements dans les préférences des consommateurs; l'évolution du paysage de la vente au détail; des changements importants dans la réglementation gouvernementale; les critiques des produits de boissons énergisantes et/ou du marché des boissons énergisantes; la dépendance à l'égard des co-emballeurs pour la fabrication de nos produits; notre capacité à maintenir de bonnes relations avec nos clients existants; les augmentations de coûts et/ou les pénuries de matières premières, d'ingrédients, de carburant et/ou de co-emballage; l'incapacité à estimer avec précision la demande pour nos produits; la perte de droits de propriété intellectuelle; notre capacité à conserver la haute direction ou à maintenir l'image de marque ou la qualité des produits; les changements climatiques; notre capacité à réaliser et à gérer la croissance; les conflits d'intérêts; les litiges; et les événements catastrophiques. Certaines hypothèses ont été formulées lors de la préparation des énoncés prospectifs concernant la disponibilité des ressources en capital, la performance de l'entreprise, les conditions du marché et la demande des consommateurs. Par conséquent, tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont assortis des mises en garde susmentionnées, et il n'y a aucune garantie que les résultats ou les développements que nous prévoyons se réaliseront ou, même s'ils se réalisent en grande partie, qu'ils auront les conséquences ou les effets attendus sur notre activité, notre situation financière ou nos résultats d'exploitation. Sauf mention contraire ou indication contraire du contexte, les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont fournis à la date de celui-ci, et nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à modifier ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l'exige.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

GURU Organic Energy

Investisseurs

Carl Goyette, président et chef de la direction

Ingy Sarraf, chef de la direction financière

514-845-4878

investors@guruenergy.com

Médias

Lyla Radmanovich

PELICAN PR

514-845-8763

media@rppelican.ca



PepsiCo Canada Breuvages

Melanie O’Sullivan

Melanie.osullivan@pepsico.com



Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/49438be8-98b6-4a6e-ada3-7b8fb5918297/fr