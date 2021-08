Terranet får kundorder av holoride

Swedish English

Terranet AB (Nasdaq: TERRNT-B.ST) har idag mottagit en kundorder från holoride på motsvarande 1,6 MSEK.

Beställningen avser ett leveransprojekt för att med hjälp av Terranets samlade kompetens inom bildanalys och signalbehandling, optimera nätverksstabiliteten i holorides virtual reality plattform. Detta för att öka användarupplevelsen (UX) för passagerarna i baksätet.

För att i ett tidigt skede kunna etablera kundrelationer i fordonsindustrin och samtidigt utvärdera långsiktiga samarbeten inom produktutveckling och industrialisering driver Terranet en serviceaffär. Den bringar intäkter till bolaget samt ger utrymme för att kontinuerligt utvärdera marknadspotentialen i tillväxtsegmentet inom ADAS och AD (avancerat förarstöd och autonoma fordon)

“Den här affären är en fortsättning på vår tidigare investering i holoride. Syftet med partnerskapet är dels att påskynda time to market av vårt prioriterade affärsområde inom aktiv säkerhet, genom att vi kan penetrera holorides unika kundbas inom mobilitet och auto-tech. Dels att expandera Terranets affär till infotainment. Genom att återanvända säkerhetskritisk data som generas av vår unika sensor, kan vi utveckla och monetarisera gemensamma applikationer inom både navigation- och automatiserade bromssystem samt multimediatjänster i bilen." säger Terranets VD Pär-Olof Johannesson.

Terranet var i början av Q2 huvudinvesterare i holorides nyemission tillsammans med Audi m.fl. med målsättningen att samfinansiera företagets unika VR-plattform som lanseras i flera modellprogram under 2022.

Om Terranet

Terranet utvecklar en banbrytande mjukvara för radiobaserade lösningar och tredimensionell bildanalys för avancerat förarstöd och självkörande fordon (ADAS och AV). I linje med Sveriges historia när det gäller att föra innovativa säkerhetsåtgärder till bilindustrin, är Terranet banbrytande genom sin säkerhetsteknik VoxelFlow för ADAS- och AD industrier. Teknologin blev under 2021 utvald till det prestigefyllda eventet Startup Autobahn by Plug and Play. Med sitt huvudkontor i Lund, Sverige samt kontor i Kiev, Ukraina och i Stuttgart, Tyskland. Terranet AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT- B.ST ). Se mer information på www.terranet.se .

Terranet utvecklar den patenterade teknologin VoxelFlow™ med ambition att omdefiniera vad säkerhet på vägen innebär. Ta del av de senaste testresultaten från teknologin här.

För kontakt:

Michaela Berglund, VP Marketing

michaela.berglund@terranet.se

+46 723 388 288

Media:

Sam Aurilia

FischTank PR

terranet@fischtankpr.com

Utsedd Certified Adviser till Terranet AB är Mangold Fondkommission AB, +46 8-503 015 50, ca@mangold.se

Denna information är sådan information som Terranet AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 augusti 2021 kl 08.00 CET.